Как живет популярный эстрадный певец Стас Михайлов

Станислав Михайлов — кумир миллионов женщин по всей стране, который любит жить, как говорится, на широкую ногу. С его финансовыми возможностями это вполне позволительно, ввиду чего совершенно неудивительно, что у певца есть несколько домов и квартир в разных уголках мира. О них и расскажем.

Фото: mymontenegro. org

Коттедж в Черногории

Помимо ранее указанного имущества, Стас является хозяином небольшого домика в Сочи, располагающегося на Православной улице. В основном там отдыхают его родители и близкие люди. Но и сам Михайлов, когда оказывается в родных пенатах, любит проводить время именно там. Определенных отличительных особенностей у этого строения нет, все скромно, но со вкусом.

Столичные квартиры

Фото: domzamkad.ru

Есть информация, что Михайлов является счастливым обладателем двух московских квартир. Одна приобретена сравнительно недавно и была преподнесена как подарок любимой супруге. Апартаменты находятся в Башне "Федерация".

Но семья певца обитает на Мосфильмовской улице. Стоимость данной квартиры по сведениям от представителя звезды равна 120 млн рублей.

Особняк на Новорижском шоссе

Фото: domzamkad.ru

Это одна из крайних крупных покупок знаменитости — коттедж в элитном поселке "Агаларов Эстейт".

Дизайном новой недвижимости занималась супруга певца Инна при совместной работе с декоратором и строителями. Изначально владельцы жилища планировали сделать особняк в стиле модерн, но потом вспомнили, что подобные мотивы использованы в декоре дома в Черногории и решили отдать предпочтение классическому стилю.

В просторном и светлом коттедже в 580 кв. метров присутствует обилие лепнины и муранского стекла, а лестница дополнена коваными перилами, которые сделали отечественные мастера. Лепнина — дело рук итальянских умельцев.

Опочивальня супругов выполнена целиком в темных тонах с редким вкраплением бежевых и золотых элементов.

Особо трепетно специалисты подошли к ремонту в детских комнатах. Так как в семье шестеро детей, поработать пришлось довольно много.

В каждом помещении установлены огромные витражные окна, что привносит больше света в комнаты. У старших отпрысков имеются личные пенаты, а младшим пока приходится делить одну комнату между собой.

Фото: domzamkad.ru

Кабинет знаменитости сделан в классическом стиле в соответствии с остальными комнатами. Небольшой рабочий стол украшен зеркальной столешницей из витража.

Фото: domzamkad.ru

В гостиной есть все для проведения уютного вечера в кругу небольшой компании. Там внимание падает на необычный камин, сделанный в современном стиле, где можно пожарить мясо или приготовить блюдо на гриле.

Фото: domzamkad.ru

Санузлы также не выбиваются из общей стилистики особняка, там наблюдается обилие черного и золотого, только душевая комната отделана темно-зеленой мозаикой.

По некоторым данным, цена такого особняка приблизительна равна 300 млн рублей.

Фото: showbizzz. net