Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Анна Румянцева

Как архангельские архитекторы прославились на весь мир

Недвижимость print

Людям всегда интересно почитать о диковинках архитектуры, созданных зарубежными дизайнерами в разных странах. А тем временем иностранцы с удивлением изучают необычные здания в России, пытаясь некоторые из них даже повторить у себя. Таким, например, стал невероятный Дом Сутягина.

Сказочный небоскреб из дерева

Это здание стало настоящей сенсацией в мире. Но на родине не было оценено по достоинству. Почему так получилось?

Николай Сутягин был обычным предпринимателем, сколотившим свое состояние в девяностых. Он занимался строительным, столярным, лесозаготовительным бизнесом в Архангельске. Однажды вместе с заместителем губернатора Сутягин пришел к интересной идее: что, если иностранцев, которые хлынули в Россию после крушения Союза, привлечь в Архангельск чем-то необычным? Так начался проект этого поразительного дома.

Читайте также: Странные и завораживающие архитектурные сооружения мира

В 1991 году запустили строительство амбициозного, практически сказочного проекта. На Соломбальских островах начали возведение деревянной башни, которая в результате разрослась до тринадцати этажей. Из нее открывался потрясающий вид на воду и живописные окрестности. Дом Сутягина стал самым высоким зданием из дерева в России — он вознесся над землей на сорок метров.

Как и предполагал бизнесмен и местные власти, проект тут же привлек внимание иностранцев. О нем много писали, посмотреть на него приезжали целыми делегации. Дом Сутягина напоминал то же древний восточный храм, то ли мрачный замок тролля, то ли теремок из русской сказки — ассиметричное здание серого цвета с высокой готической башней было видно далеко по берегу.

Читайте также: Сколько лет строили самые великие архитектурные сооружения 

Конец волшебного замка

Как же получилось так, что сегодня россияне могут увидеть этот архитектурный феномен только на фотографиях? Причиной гибели сенсационного проекта стали скрытые распри из-за денег — проект стоил целых три миллиона долларов. По версии самого Сутягина, к нему пришли официальные власти, которые потребовали внушительную сумму, чтобы узаконить здание. По законодательству уникальный проект действительно не вписывался в правила города: в Архангельске запрещено строить частные деревянные здания выше трех этажей. Как ни пытался доказать Сутягин, что по проекту в доме только два этажа, а остальное — башни, город вынес постановление о сносе. В 2008 году Дом Сутягина разобрали до "законного" уровня в четыре этажа, а в 2012 году оставшиеся постройки сгорели.

Парижские архитекторы не смогли вынести печальной кончины мировой сенсации. Они воссоздали по изображениям Дом Сутягина — правда, только в виде макета.

Читайте также: То, что скрыто за суетой: 9 вокзалов Москвы

Фото: Сибдом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы россия сооружения дом сутягина
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Занимательные факты о Volkswagen Beetle
Недвижимость
Как архангельские архитекторы прославились на весь мир
Экономика
Россия теряет 8 млрд долларов в год из-за рака
Новости Все >
Психолог: стресс - полезная реакция организма на внешние раздражители
ЦИК проверит заявки для голосования на "дачных" участках Петербурга
Кандидат в депутаты Госсовета Удмуртии от СР заявила об угрозах
Рогозин поблагодарил Трефилова за работу с гандбольной сборной
МИД РФ призвало страны ООН не допускать милитаризацию космоса
Власти Гонконга могут подавить протесты по московскому сценарию
Кандидаты в Тюменскую областную думу скрыли часть доходов
Свидетели раскрыли подробности гибели двух спортсменок в Крыму
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Эксперты: ближайшие 10 лет водителям и продавцам не грозит безработица
Последние материалы
Россия теряет 8 млрд долларов в год из-за рака
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Ипотечные каникулы положены не всем
Пищевые источники магния
Психолог: стресс - полезная реакция организма на внешние раздражители
ЦИК проверит заявки для голосования на "дачных" участках Петербурга
Кандидат в депутаты Госсовета Удмуртии от СР заявила об угрозах
Рогозин поблагодарил Трефилова за работу с гандбольной сборной
Могут ли сладкоежки в детстве стать алкоголиками в будущем?
МИД РФ призвало страны ООН не допускать милитаризацию космоса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Военные новости
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Новости Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Политика. Новости и аналитика
Спящий алкоголик стал новым "лицом" протеста в Москве
Прибалтика
Латвийский депутат назвал "несчастьем" победу СССР над Германией
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Политика. Новости и аналитика
Муниципальный политический кризис приходит в Подмосковье
Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова
Комментарии
Россия теряет 8 млрд долларов в год из-за рака
Мнение: выборы в Мосгордуму используются как обкатка выборов в Госдуму
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Исследование: зарплату выше 75 тысяч рублей получают лишь 12% россиян
Bild: ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию все еще под вопросом
В Сочи продавали квартиры в уже объявленном под снос самострое
Обманутым дольщикам Сочи обещают найти инвесторов для достройки домов﻿
Свидетели раскрыли подробности гибели двух спортсменок в Крыму
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Генсек НАТО: после распада СССР альянс мог прекратить существование
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Ровно 20 лет назад Ельцин посоветовал Путину "самую высокую должность"
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Украинский политолог: прямые переговоры Киева с Луганском и Донецком будут позже
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Жириновский: вариант майдана в Москве не пройдет, но нервы портит
Власть пояснила, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав
Украинский политолог: прямые переговоры Киева с Луганском и Донецком будут позже
История и современность
Как Иоганн Кеплер открыл принципы движения планет
Как Иоганн Кеплер открыл принципы движения планет
В Китае создали первый в мире гибридный эмбрион человека и обезьяны
В Китае создали первый в мире гибридный эмбрион человека и обезьяны
МИД РФ призвало страны ООН не допускать милитаризацию космоса
МИД РФ призвало страны ООН не допускать милитаризацию космоса
Депутат ГД предложил выделить следователей по лесным пожарам
Депутат ГД предложил выделить следователей по лесным пожарам
Генсек НАТО: после распада СССР альянс мог прекратить существование
Генсек НАТО: после распада СССР альянс мог прекратить существование
Bild: ВВС Германии испытывают острую нехватку самолетов
Bild: ВВС Германии испытывают острую нехватку самолетов
Подвиг Михаила Ююкина: первый таран наземной цели
Подвиг Михаила Ююкина: первый таран наземной цели
Фестиваль "Осада Азова" успешно прошел в Ростовской области
Фестиваль "Осада Азова" успешно прошел в Ростовской области
Шевченко оправдывает исламских террористов и мечтает продать Россию радикалам
Шевченко оправдывает исламских террористов и мечтает продать Россию радикалам
Взгляд изнутри: силовики рассказали о разгоне протестов
Взгляд изнутри: силовики рассказали о разгоне протестов
Фотогалереи
Автомобиль-роскошь или средство передвижения? 7 Фото Автомобиль-роскошь или средство передвижения?
"Игра престолов" состарила актеров 9 Фото "Игра престолов" состарила актеров
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Магия - наука будущего 9 Фото Магия - наука будущего
Домашнее
Диетолог назвала продукты, которые помогут справиться с сонливостью
Медики: эскалаторы могут быть опасны для здоровья
Врачи рассказали о пользе растительного масла
Кулинарные привычки, влияющие на состояние организма
В Великобритании придумали способ отсрочить наступление менопаузы
В Латвии 76-летняя жительница четыре дня не могла выйти из леса
В Новой Зеландии решили легализовать аборты
Врач рассказал о пользе кошачьего мурлыканья для здоровья
В Госдуме рассказали, почему мужчины в России умирают раньше женщин
В Госдуме рассказали, почему мужчины в России умирают раньше женщин
В Бельгии раненая женщина провела шесть дней в запертой машине на жаре
В Бельгии раненая женщина провела шесть дней в запертой машине на жаре
Пять продуктов - энергетиков
Пять продуктов - энергетиков
Почему так сложно отказаться от сахара
Почему так сложно отказаться от сахара
Женский гороскоп с 5 по 11 августа. 2019 г.
Женский гороскоп с 5 по 11 августа. 2019 г.
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Спаситель фигуры - апельсин
Спаситель фигуры - апельсин
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Красивый интерьер без лишних затрат
Красивый интерьер без лишних затрат
Необычные светильники своими руками (часть 1)
Необычные светильники своими руками (часть 1)
Забавные фото
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ