Как архангельские архитекторы прославились на весь мир

Людям всегда интересно почитать о диковинках архитектуры, созданных зарубежными дизайнерами в разных странах. А тем временем иностранцы с удивлением изучают необычные здания в России, пытаясь некоторые из них даже повторить у себя. Таким, например, стал невероятный Дом Сутягина.

Сказочный небоскреб из дерева

Это здание стало настоящей сенсацией в мире. Но на родине не было оценено по достоинству. Почему так получилось?

Николай Сутягин был обычным предпринимателем, сколотившим свое состояние в девяностых. Он занимался строительным, столярным, лесозаготовительным бизнесом в Архангельске. Однажды вместе с заместителем губернатора Сутягин пришел к интересной идее: что, если иностранцев, которые хлынули в Россию после крушения Союза, привлечь в Архангельск чем-то необычным? Так начался проект этого поразительного дома.

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В 1991 году запустили строительство амбициозного, практически сказочного проекта. На Соломбальских островах начали возведение деревянной башни, которая в результате разрослась до тринадцати этажей. Из нее открывался потрясающий вид на воду и живописные окрестности. Дом Сутягина стал самым высоким зданием из дерева в России — он вознесся над землей на сорок метров.

Как и предполагал бизнесмен и местные власти, проект тут же привлек внимание иностранцев. О нем много писали, посмотреть на него приезжали целыми делегации. Дом Сутягина напоминал то же древний восточный храм, то ли мрачный замок тролля, то ли теремок из русской сказки — ассиметричное здание серого цвета с высокой готической башней было видно далеко по берегу.

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Конец волшебного замка

Как же получилось так, что сегодня россияне могут увидеть этот архитектурный феномен только на фотографиях? Причиной гибели сенсационного проекта стали скрытые распри из-за денег — проект стоил целых три миллиона долларов. По версии самого Сутягина, к нему пришли официальные власти, которые потребовали внушительную сумму, чтобы узаконить здание. По законодательству уникальный проект действительно не вписывался в правила города: в Архангельске запрещено строить частные деревянные здания выше трех этажей. Как ни пытался доказать Сутягин, что по проекту в доме только два этажа, а остальное — башни, город вынес постановление о сносе. В 2008 году Дом Сутягина разобрали до "законного" уровня в четыре этажа, а в 2012 году оставшиеся постройки сгорели.

Парижские архитекторы не смогли вынести печальной кончины мировой сенсации. Они воссоздали по изображениям Дом Сутягина — правда, только в виде макета.

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Фото: Сибдом