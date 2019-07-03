Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Ксения Семенова

Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?

Недвижимость print

При приобретении новой жилплощади человек сталкивается с многообразием вариантов, большинство из которых он не видел ранее. Это затрудняет выбор. Сюда относится и квартира-распашонка. В текущей статье мы расскажем, какие существуют положительные и негативные стороны, а также особенности планировки.


Двушка распашонка. Дизайн двухкомнатной квартиры. Обзор интерьера двушки. Рум Тур 71.

Какое жилье попадает под это понятие?

Данное обозначение было позаимствовано у детской рубашки, так как две комнаты в жилье находятся друг за другом, а разграничивает их коридор, санузел или кухонная зона. Из окон помещений открывается вид сразу на две стороны - на внутреннюю территорию и улицу. Эти комнаты и считаются «распашонкой», а проемы в них - окна.

Первостепенно данное обозначение использовалось для малогабаритных «хрущевок», и такое жилье пользовалось большим спросом во времена СССР.

Виды планировки жилья данного типа

Специалисты выделяют несколько вариантов перепланировки в квартирах подобного плана:

1. Классика. Вариант со стандартным расположением кухонной зоны. Непосредственно после прихожей находится санитарный узел, следом, по левую сторону располагается выход на кухонную зону, а направо - в опочивальню.

2. Кухня-студия берет свое начало из прихожей. Жилые области можно оградить миниатюрными перегородками. По левую сторону - вход в зал, а направо - туалетная комната и дорога в спальную зону.

3. Спальня и кухня расположены близко друг к другу, напротив них зал, а два прохода из прихожей устремляются в туалет и спальню.

Достоинства квартиры-распашонки

К плюсам подобного типа планировки жилья можно отнести:

  • хороший вид на местность, особенно для жильцов многоэтажных домов, которые получают возможность смотреть на восход и закат солнца;
  • теневая и солнечная сторона затрагивают всю квартиру, а значит, будут учтены вкусы всех домочадцев;
  • благодаря разграничению комнат коридором появляется возможность разместить всех жильцов в разных зонах квартиры;
  • проведение перепланировки жилья по собственным предпочтениям. Такую квартиру с легкостью можно переделать в студию, расширив границы кухонной зоны;
  • возможность соорудить дополнительную комнату, используя гипсокартонные перегородки, арки и т.д. Если присутствует балкон, то можно задействовать и его.

Недостатки квартиры-распашонки

К минусам такого жилья можно отнести:

  • вероятность сквозняков при непрофессионально установленных окнах и недостаточно изолированном балконе;
  • некоторая часть жилого помещения постоянно будет пребывать в тени;
  • интерьер всех комнат должен быть сделан в одном стиле, тогда квартира-распашонка будет иметь презентабельный и органичный вид.

Фото: novostroycity.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать

Степные пожары уничтожили 70 домов в Забайкалье

Дом булгаковского Мастера в центре Москвы отреставрируют 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дом жиле ремонт недвижимость квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости спорта
Кроссфит: плюсы и минусы тренировок
Здоровье и профилактика
Синдром Гарднера: симптомы, профилактика
Новости Все >
Спасшего гражданского в пожаре на АС-12 капитана звали Дмитрий Соловьев
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
"СР": в Карелии отозван антинародный законопроект о монетизации льгот
Минюст зарегистрировал попечительский совет РФС Михельсона
Путин призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в России
Мурманский губернатор перенес отчет о работе из-за ЧП с подводниками
Футболист Аршавин развелся с женой
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
Футболист Дядюн ушел из "Балтики" и подписал контракт с "Химками"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Руслан Веснянко Грузинский майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
ВКС России испытали новую противоракету
В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
ВКС России испытали новую противоракету
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ