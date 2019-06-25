Зайдем внутрь дома Марка Энтони в Доминиканской Республике. Часть 2

Артист из Майами Марк Энтони и его жена, модель Шеннон де Лима Муньис, создали свой волшебный "уголок", который не похож на другие дома. Он не выглядит привычно и значительно отличается от того образа, который мы строим у себя в голове, когда думаем о своем частном доме. Можно даже сказать, что эту собственность сложно назвать просто домом. Это маленький частный комплекс, в котором будет приятно принимать большое количество гостей.



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Чтобы помочь реализовать свою концепцию, Энтони обратился к местному архитектору Дино Барре из DM Dominicana, человеку, ответственному за проектирование оригинального дома, который был создан по образцу сахарных заводов, которые когда-то были распространенным видом недвижимости в этих местах. В числе прочих удобств Энтони попросил спроектировать кинотеатр под открытым небом, павильон спорт-бара, а также ряд палап и вилл в качестве гостевых строений, во многих из которых использовались местные материалы, такие как эвкалиптовое дерево и коралловый камень. "Мы разместили четыре гостевых бунгало вокруг нового бассейна с песчаным дном, которые вы можете увидеть, как правило, на курортах на Мальдивах или в Бора-Бора", — говорит Барре. Певец отмечает: "Я рад, что слишком долго не задумывался о масштабах всей предстоящей работы — у меня, вероятно, не хватило бы смелости сделать это".

Энтони говорит, что этот проект был обусловлен его любовью к дизайну и желанием создать идеальное место проживания для себя. "Я гастролировал более 20 лет", — объясняет он. "А когда ты запираешься в гостиничном номере, ты учишься наслаждаться пространством". Это знание, которое он использовал здесь, чтобы лично обустроить комнаты разнообразной мебелью, изготовленной на заказ местными мастерами, а также индонезийской и балийской мебелью и аксессуарами из тика, красного дерева и сапели. "Марк ценит детали и будет тратить столько же времени, сколько и на то, чем он увлечен", — говорит де Лима Муньис. "Иногда мы оставались до 5 утра, просто глядя на цвета и текстуры".

Эстетические интересы Энтони распространяются и на живопись — это времяпровождение, когда он находится в мастерской художника, которую он установил в одном из палап. "В исполнении песни, которая уже стала хитом, не так много воображения, поэтому мне нужны такие занятия, такая деятельность, как рисование", — говорит многократный победитель Грэмми. "Мне также нравится ничего не делать", — признается он, говоря о своем идеальном дне на территории комплекса. "Я могу часами сидеть в одном месте и просто наблюдать за женой и детьми в бассейне или слушать музыку, звучащую на аудиосистеме". Де Лима Муньис добавляет: "Музыка всегда наполняет дом внутри и снаружи!"

Энтони и Де Лима Муньис с удовольствием наблюдают за тем, как их гости придерживаются отношений, которые условно называются "пальцы в песке". "В первый день, когда люди приходят сюда, они хотят сделать все", — говорит Энтони.

По вечерам все обычно собираются около 20-футового обеденного стола из тикового дерева рядом с бассейном. "Мне нравится, что мы все можем сесть вместе за обед, независимо от того, сколько нас", — говорит Де Лима Муньис. Энтони соглашается: "Здорово сидеть сложа руки и видеть, как это место радует всех. Это бесценно.

Фото: variety.com

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