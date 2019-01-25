ПАСЕ теряет Россию и смысл существования

Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) надо будет распускать, если туда не вернется Россия, потому что главная задача этого органа — "цивилизовывать русских". А нам вылушивать всякий бред с высоких трибун совсем ни к чему. И так хватает. Поэтому Москва ПАСЕ ничего не "должна".

Мы вам должны за ужин, который не съели?

24 января ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе, в которой призвала Россию освободить украинских моряков и обеспечить им необходимую медицинскую и юридическую помощь. 103 депутата проголосовали за, 3 против, 16 воздержались.

Позже пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген заявил о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн. Это сумма взносов за те два года, которые России бойкотирует заседания ПАСЕ. Но "долг" образовался за неоказанную услугу по продвижению интересов России в Европе, и формулировка чиновника не кажется перспективной для возврата "долга".

В случае Керченского инцидента, любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Кроме того, Украине еще необходимо еще юридически доказать, что их моряки — военнопленнные, и их надо "освобождать". Не является ли резолюция ПАСЕ давлением на свой же собственный суд, ведь Киев уже подал иск на эту тему в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)?

Представляется, что Госдума 15 января приняла верное решение продолжать бойкот и в 2019 году не направлять делегацию России в ПАСЕ и не выплачивать денежный членский взнос. Этим наши делегаты избавилась от необходимости выслушивать бред, льющийся с высоких трибун.

Не в деньгах счастье, а в смысле жизни

Отказ России платить за членство в Совете Европы уже вынуждает организацию ужаться в расходах, но не это волнует европейский истеблишмент, в конце концов, потерю 10% от всего финансирования можно пережить. Дело в потере смысла работы этой организации. Она призвана "цивилизовывать" европейцев, которые не входят в ЕС и не представляют аффилированые с ним государства — так называемых, "восточных партнеров". И вот, главный "воспитуемый" — Москва намерена твердо покинуть негостеприимный "европейский дом". И это хороший пример для Стамбула, второго "полохиша" в ПАСЕ.

Именно поэтому генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд выступил на днях с ошеломительной речью. Он сообщил, что считает бесполезными санкции, которые Совет Европы наложил на Россию. Крым Украине не вернулся, ситуация с правами человека в России не улучшилась, зато у ЕС возникли бюджетные трудности и вообще организация переживает кризис, сказал Ягланд. Чтобы его преодолеть, он считает, что нужно изменить Устав СЕ.

"Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами", — заявил он. Налицо стремление перенести решение ключевых вопросов в орган (в котором Россия сегодня заседает), где сидят не пропагандисты, а люди дела — исполнительная власть. Это даст возможность лишить ПАСЕ функций по накладыванию санкций на страны-члены Совета.

Украину — в сторону, и компромисс будет найден

Уже есть движение в этом направлении. Недавно представительство некоторых делегаций в комитетах сократили из-за "перепредставления" по географическому принципу. В результате Украина лишилась мест в регламентном комитете, который разрабатывает санкции. Ранее был ограничен объем санкций, и теперь, если Россия вернется в ПАСЕ, ее нельзя будет лишить права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.

Между тем, предстоящие в 2019 году выборы судей ЕСПЧ и нового генсека СЕ, если они пройдут без участия лишенной слова России, могут быть оспорены как нелегитимные.

Напомним, что Россия была лишена права голоса в ПАСЕ по итогам "крымской весны" и событий в Донбассе. В ответ уже два года Москва не участвует в заседаниях ПАСЕ. Для восстановления членства она предложила изменить правила отстранения национальных делегаций от работы. Это сейчас можно сделать не менее чем голосами 30 членов ПАСЕ, присутствующих на голосовании, которые должны представлять как минимум пять национальных делегаций. Поправки России предлагали увеличить количество голосов до 54 при том же количестве делегаций, однако осенью они были отклонены, благодаря активной работе в комитете по регламенту Украины.

Сейчас эта работа будет усечена. Кроме того, европейцы расчетливы как представители западной ветви христианства. Они никогда не будут оплачивать услугу, которой не пользовались. Поэтому наша логика им понятна, понятно и наше желание иметь право для высказывания своей точки зрения, это цивилизованно. Поэтому скорее всего, компромисс к июлю — к перевыборам в ПАСЕ, как надеется Ягланд, будет найден.

Справка. В Совет Европы (СЕ) входят 47 государств, при этом ежегодные взносы в бюджет организации у всех разные. На размер выплат влияют численность населения и объем ВВП страны-участницы. Будучи членом СЕ с 1996 года, Россия ежегодно платила 33 миллиона евро. Представительство страны в рабочих органах СЕ зависит от численности делегации, которая зависит численности населения. Россия имела одно из самых больших представительств — 36 человек.

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