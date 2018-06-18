Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство

Повторюсь, обсуждать справедливость пенсионной реформы смешно (об этом я писал в предыдущем материале). Важнее поговорить о компетентности власти. Причем всей — как правительства, как законодателей, так и президентской администрации (как известно, без отзыва Главного правового управления АП ни один законопроект не добирается до обсуждения в первом чтении).

Итак, решено повысить пенсионный возраст. Обыкновенное, в общем-то, управленческое решение. Но для того, чтобы провести его в жизнь, необходимо создать условия для его реализации.

Что для этого требуется? Первое и главное — существенное увеличение продолжительности жизни, чтобы россияне не были обречены на допенсионную смерть (а продолжительность жизни и пенсионный возраст мы уже обсуждали). Для этого необходимо реализовать целый комплекс мероприятий по сохранению здоровья нации. Решить вопрос с безработицей для лиц старше 55 лет. Стабилизировать ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ, которые в некоторых регионах составляют чуть ли не 40 процентов от заработной платы. Понастроить достаточное количество детских садов, чтоб сломать вековую традицию, когда детей воспитывают в рабочее время родителей дедушки и бабушки.

Ну и второе, чтоб маячила надежда на достойную жизнь перед российскими гражданами, - вкладываться в систему образования, как это было в 40-50-е годы прошлого века (напомню, сразу после самой страшной в истории нашей страны войны).

Насколько компетентно подготовилась российская власть к предлагаемой пенсионной реформе, можно судить по данным Росстата (все цифры, приведенные ниже, я брал именно оттуда).

Качественное улучшение медицинских услуг

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на медицинскую отрасль каждое государство, если оно считает себя цивилизованным, тратило не менее шести процентов ВВП. Однако в настоящий момент в нашей стране, где так много говорят о "сбережении народа", на здравоохранение тратится всего 3,6 процента от ВВП, то есть почти в два раза меньше, чем нужно. По этому показателю Россия в разы уступает западноевропейским странам. Для сравнения: Голландия тратит на охрану здоровья своих граждан 9,9 процента от ВВП, Франция — девять процентов, Германия — 8,6 процента, США — 8,1 процента. Даже в Белоруссии (3,8 процента) показатели выше наших.

Владимир Путин в ходе встречи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов предложил подумать о том, в каком объеме медицинские услуги нужно предоставлять бесплатно и в какой мере возможно их оказание на возмездной основе. Напомню, это было в прошлом году. То есть россиянам предлагается, помимо отчислений работодателей с их зарплат в Фонд обязательного медицинского страхования, доплачивать за медицинские услуги самим.

Но идем дальше и сталкиваемся с неожиданным.

В 2000-2016 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи… Для сравнения: в 1940 году количество больниц было 8,5 тысячи, а в 1960-м — 14,3 тысячи. Если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 в год), к 2021-2022 годам количество медучреждений в стране достигнет трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.

В Петербурге (на родине президента) с 2000 года из 4900 центральных районных больниц осталось всего 460, то есть менее десяти процентов. Закрыты станции "скорой помощи", около 3000 поликлиник. Аналогичная ситуация во всех российских регионах.

Основные цели "оптимизации" сети медицинских организаций не достигнуты — ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова прямо называла оптимизацию бездумной, приводящей к негативным социально-демографическим последствиям. Не удивительно, что по ее пока предварительным итогам уже на 3,7 процента выросло число умерших в стационарах, а внутрибольничная летальность увеличилась на 2,6 процента…

То есть одно из основных условий предотвращения предпенсионных смертей не то, что не выполнено. Оно усугублено.

Комфортность воспитания дошколят

9,5 тысячи населенных пунктов, имеющих до 1,5 тысячи жителей, не имеют сегодня детских садов. 877 из них находятся на расстоянии более 25 километров от ближайшего садика. В трети этих сел и деревень нет общественного транспорта. В шести тысячах населенных пунктов нет школ. Из 940 деревень детям приходится добираться до школы более 25 километров.

Повышение уровня образования в стране для экономики роста

Численность школ сокращена с 68,8 тысячи в 2000-2001 учебном году до 42,6 тысячи в 2016–2017 году. При этом в сельской местности было самое существенное сокращение — с 45,5 тысячи до 24,6 тысячи.

Количество государственных и муниципальных высших учебных заведений сократилось в стране с 607 до 530.

Зато образование, как предлагается сейчас с медициной, все больше и больше коммерциализировалось. Общий объем платных услуг вырос (в миллионах рублей) с 41 530 до 539 685.

Увеличение числа квалифицированных рабочих

Оно тоже очень характерно для вступления в "экономику роста".

Прием студентов на обучение в организации среднего профессионального образования страны менялось следующим образом (в тысячах человек):

2000-й — 844,9;

2005-й — 687,8;

2010-й — 609,4;

2014-й — 415,6;

2015-й — 395,6.

Уровень безработицы в России неуклонно снижается

Когда вы слышите утверждения о снижении уровня безработицы, то имейте в виду: в контексте пенсионной реформы это совсем не так. Посмотрим, как она менялась год от года.

Итак, в 2005 году безработных в возрасте 55-59 лет в нашей стране (по данным Росстата) было 197 тысяч человек. В 2014-м — 246 тысяч, в 2015-м — 273 тысячи.

Аналогичная картина и по возрастной категории 60-64 года (а ведь именно до этой возрастной планки и собирается поднять год выхода на пенсию правительство: в 2005-м — 47 тысяч человек, в 2014-м — 88 тысяч, в 2016-м — 100 тысяч.

Если сравнивать с остальными возрастными группами, то именно за их счет безработица и сокращается.

Ну и еще про рабочие места. Помните, сколько надежд было на малый бизнес по созданию таких мест?

Результаты таковы.

Численность работников малых предприятий сократилась с 11 695,7 тысячи человек до 11 040,1 тысячи человек, то есть на 655,6 тысячи человек. Это при официально декларируемой поддержке развития малого бизнеса.

Тарифы ЖКХ становятся все оптимистичнее для власти

С 2005 года по 2015-й они выросли почти в четыре раза: с 518,3 миллиарда рублей до 2128,2 миллиарда. С последней начисленной суммы россияне смогли оплатить только 1493,9 миллиарда. По неоплаченным начислениям в 634,3 миллиарда идут судебные процессы, изымается жилище и т. д. Сколько россиян осталось без квартир в результате такого подхода к повышению услуг ЖКХ, статистики нет. Но, согласитесь, цифры внушительные.

…Все эти цифры должны были стать серьезным предметом обсуждения на заседании правительства и в Кремле перед тем, как выдвигать на обсуждение законодателей пенсионную реформу. Но не стали.

И причин здесь может быть только две.

Первая: власть, которая запустила все эти тенденции с реформами медицины, образования, ЖКХ и т. д., откровенно некомпетентна. Отмечу: некомпетентна именно в рамках проведения грамотной внутренней социальной и экономической политики. В плане политики международной все ОК, но ею занимается в основном глава государства.

И "додавливать" россиян с проведением пенсионной реформы власть будет по простому принципу: заявили о повышении на определенное количество лет, но затем нам скажут, что в ходе "обсуждения" решили увеличить пенсионный возраст, но на чуть меньшее количество лет. Слабая игра в наперсток, в общем.

И причина вторая. Кто-то на правительство давит с целью проведения этой реформы. Ну, согласитесь, не могла та самая Голикова на посту руководителя Счетной палаты говорить одно, а в кресле вице-премьера — совершенно другое. И кто давит на правительство, кто на него может давить — это уже находится за пределами данной публикации.

Другое дело, что правительству в любом случае надо будет приготовиться ответить не только на вопросы о справедливости и компетентности. Ему имеет смысл заготовить ответ, каким образом в резервах страны нашлись миллиарды на покрытие убытков крупных экспортных компаний, пострадавших от санкций, на снижение налоговой нагрузки для нефтяных и газовых компаний. За чей счет одним компенсируется, а других бросают в топку такого компенсирования?

Читайте также:

Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе