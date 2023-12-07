Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Юрист: Россия должна защищать права русских за границей

5:00
Политика

После развала Советского Союза миллионы русских оказались за рубежом, в бывших советских республиках. Как проводится национальная политика в Казахстане, Молдавии и Прибалтике; почему Россия не защищает права русских и что может изменить ситуацию, Pravda.Ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России, юрист, политолог Игорь Семеновский.

Юрист: Россия должна защищать права русских за границей
Фото: news24ua .com

— Игорь Дмитриевич, на Всемирный русский народный собор приехало много русских из других стран. Мы на них тоже опираемся при построении Русского мира. Мне кажется, фокус внимания должен быть на тех, кто оказался не по своей воле за границей, после развала Советского Союза. Мы часто пишем о тех, кто живёт в Латинской Америке, а вот о тех, кто живёт в Казахстане, Прибалтике, Молдавии, мы пишем неохотно. Они там пытаются показать себя русскими, их за это судят даже, а мы им адвокатов и то не выделяем. Почему мы боимся защищать русских за границей?

— Здесь проявляется русская пассивность, когда мы боимся показать кулаки. Это также проявление русской скромности. Надо, наверное, жить в Таллине, Риге, Вильнюсе, чтобы понять: большинство вокруг тебя говорят по-русски, а надписи идут на латинице, а если ты хочешь обратиться к человеку, то он говорит: "Нет, извините, я по-русски говорить не буду".

Можно разные примеры приводить, в том числе в Средней Азии и Казахстане. Степень оторванности от своей большой Родины могут понять только те наши соотечественники, которые сейчас там живут, политика в отношении которых только набирает обороты. К сожалению, долгое время не решались вопросы предоставления паспорта, вопросы подтверждения владения русским языком для жителей Белоруссии, Молдавии, Украины или для тех, кто живет в Тарту, приграничном с Псковской областью. И очень долго переходит наша политика из количества в качество.

Президент приводил такой пример, как фильм "Они сражались за Родину", где можно услышать про гражданские мир и согласие. Они могут снова стать фундаментом, на котором мы сможем формировать нашу идентичность, включая наши отпавшие на данный момент окраины. Когда президент объявил минуту молчания в память погибших в СВО, он был как полководец, который поднял свой шеститысячный полк на борьбу за Русский мир. Безусловно, в Средней Азии, в том числе в Казахстане, существует проблема наших соотечественников, которые воевали в СВО и вернулись в Казахстан, а их сейчас там судят за участие в незаконных вооруженных формированиях.

К сожалению, наши бывшие советские республики находятся в режиме ожидания. Они стоят в сторонке и смотрят, кто же победит.

Понятно, что у нас тесные связи и самая длинная граница с Казахстаном, 20% населения Казахстана — это русские по идентичности, и казахи тяготеют к Русскому миру. Но все ждут, чем окончится СВО, тогда они снова примкнут к нам. Пока что есть влияние западных организаций, начиная с Фонда Сороса, "Открытое общество" и т. д. Поэтому идёт постоянная борьба, а страдают наши соотечественники. В Латвии нельзя венки возлагать на 9 Мая, запускать салюты по российскому времени на Новый год.

— Сейчас говорят: "Давайте русских возвращать в Россию из бывших советских республик". Но эти люди родились там, это исторически русская земля, где русские жили всегда, ещё при Российской империи. Почему они должны покидать родные места? Наоборот, нашему государству надо бороться за них там, давить на местные правительства, чтобы они обеспечивали нормальную жизнь русскому населению. Они должны там жить и строить Русский мир.

— Да. Не зря в выступлении Путина был тезис о том, что сейчас идёт национальная освободительная война, война за суверенитет. Понятие это очень широкое. Если брать исторические земли, ещё наши новгородские племена соседствовали с балтами на Балтийском побережье, затем Александр Невский там бил Тевтонский орден, Иван Грозный бил там Левонский орден, Пётр I там бил шведов, мы в своё время там били финнов, и сейчас нам приходится себя защищать такими методами.

Конечно, нам надо действовать проактивно и действовать за пределами Российской Федерации. В этом плане политика России по невмешательству в дела бывших советских республик приобретает крайне пассивные формы, когда мы не можем заявить о защите прав наших граждан:

  • на язык,
  • культуру,
  • идентичность,
  • гражданские права.

Не надо стесняться. Это наши люди, мы должны их защищать и защищать там, а не здесь.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы молдавия казахстан прибалтика владимир путин любовь степушова
Новости Все >
В Китае обратились к Евросоюзу с призывом наладить диалог с Россией насчёт Украины
Первая витаминная зелень: какой лук дает самую раннюю зелень
ФСБ раскрыла теракт в Северомуйском тоннеле
В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата россиян, чтобы "жить, а не выживать"
Замминистра иностранных дел предупредил о возобновлении в США ядерных испытаний
France 24: Зеленскому скоро придётся завершить украинский конфликт
Песков отреагировал на убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: вопрос не к нам
С Нового года все новые автомобили подорожают в России
Киев отчитался перед Пентагоном о положении на фронте
Песков: именно США являются локомотивом, толкающим украинцев на войну
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
Надо ли ставить убийство Кивы в один ряд с убийством Дугиной и Татарского? Любовь Степушова У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Последние материалы
В Китае обратились к Евросоюзу с призывом наладить диалог с Россией насчёт Украины
Первая витаминная зелень: какой лук дает самую раннюю зелень
Юрист: Россия должна защищать права русских за границей
ФСБ раскрыла теракт в Северомуйском тоннеле
В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата россиян, чтобы "жить, а не выживать"
Замминистра иностранных дел предупредил о возобновлении в США ядерных испытаний
France 24: Зеленскому скоро придётся завершить украинский конфликт
Песков отреагировал на убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: вопрос не к нам
Артур Хачатрян: 200 кв. км Армении оккупированы Азербайджаном
С Нового года все новые автомобили подорожают в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников