Юрист: Россия должна защищать права русских за границей

5:00 Your browser does not support the audio element. Политика

После развала Советского Союза миллионы русских оказались за рубежом, в бывших советских республиках. Как проводится национальная политика в Казахстане, Молдавии и Прибалтике; почему Россия не защищает права русских и что может изменить ситуацию, Pravda.Ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России, юрист, политолог Игорь Семеновский.

Фото: news24ua .com

— Игорь Дмитриевич, на Всемирный русский народный собор приехало много русских из других стран. Мы на них тоже опираемся при построении Русского мира. Мне кажется, фокус внимания должен быть на тех, кто оказался не по своей воле за границей, после развала Советского Союза. Мы часто пишем о тех, кто живёт в Латинской Америке, а вот о тех, кто живёт в Казахстане, Прибалтике, Молдавии, мы пишем неохотно. Они там пытаются показать себя русскими, их за это судят даже, а мы им адвокатов и то не выделяем. Почему мы боимся защищать русских за границей?

— Здесь проявляется русская пассивность, когда мы боимся показать кулаки. Это также проявление русской скромности. Надо, наверное, жить в Таллине, Риге, Вильнюсе, чтобы понять: большинство вокруг тебя говорят по-русски, а надписи идут на латинице, а если ты хочешь обратиться к человеку, то он говорит: "Нет, извините, я по-русски говорить не буду".

Можно разные примеры приводить, в том числе в Средней Азии и Казахстане. Степень оторванности от своей большой Родины могут понять только те наши соотечественники, которые сейчас там живут, политика в отношении которых только набирает обороты. К сожалению, долгое время не решались вопросы предоставления паспорта, вопросы подтверждения владения русским языком для жителей Белоруссии, Молдавии, Украины или для тех, кто живет в Тарту, приграничном с Псковской областью. И очень долго переходит наша политика из количества в качество.

Президент приводил такой пример, как фильм "Они сражались за Родину", где можно услышать про гражданские мир и согласие. Они могут снова стать фундаментом, на котором мы сможем формировать нашу идентичность, включая наши отпавшие на данный момент окраины. Когда президент объявил минуту молчания в память погибших в СВО, он был как полководец, который поднял свой шеститысячный полк на борьбу за Русский мир. Безусловно, в Средней Азии, в том числе в Казахстане, существует проблема наших соотечественников, которые воевали в СВО и вернулись в Казахстан, а их сейчас там судят за участие в незаконных вооруженных формированиях.

К сожалению, наши бывшие советские республики находятся в режиме ожидания. Они стоят в сторонке и смотрят, кто же победит.

Понятно, что у нас тесные связи и самая длинная граница с Казахстаном, 20% населения Казахстана — это русские по идентичности, и казахи тяготеют к Русскому миру. Но все ждут, чем окончится СВО, тогда они снова примкнут к нам. Пока что есть влияние западных организаций, начиная с Фонда Сороса, "Открытое общество" и т. д. Поэтому идёт постоянная борьба, а страдают наши соотечественники. В Латвии нельзя венки возлагать на 9 Мая, запускать салюты по российскому времени на Новый год.

— Сейчас говорят: "Давайте русских возвращать в Россию из бывших советских республик". Но эти люди родились там, это исторически русская земля, где русские жили всегда, ещё при Российской империи. Почему они должны покидать родные места? Наоборот, нашему государству надо бороться за них там, давить на местные правительства, чтобы они обеспечивали нормальную жизнь русскому населению. Они должны там жить и строить Русский мир.

— Да. Не зря в выступлении Путина был тезис о том, что сейчас идёт национальная освободительная война, война за суверенитет. Понятие это очень широкое. Если брать исторические земли, ещё наши новгородские племена соседствовали с балтами на Балтийском побережье, затем Александр Невский там бил Тевтонский орден, Иван Грозный бил там Левонский орден, Пётр I там бил шведов, мы в своё время там били финнов, и сейчас нам приходится себя защищать такими методами.

Конечно, нам надо действовать проактивно и действовать за пределами Российской Федерации. В этом плане политика России по невмешательству в дела бывших советских республик приобретает крайне пассивные формы, когда мы не можем заявить о защите прав наших граждан:

на язык,

культуру,

идентичность,

гражданские права.

Не надо стесняться. Это наши люди, мы должны их защищать и защищать там, а не здесь.