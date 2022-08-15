Визы как награда для россиян: прибалтийские "господа" ставят условия

В минувшие выходные получила развитие тема шенгенских виз. Точнее сказать, кому из российских граждан выдавать, а кому — нет.

Спикером выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Который, как и следовало ожидать, вполне разделяет точку зрения премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что поездки в страны Евросоюза — это привилегия, которую надо заслужить.

Судя по словам Ландсбергиса, привилегию эту должны заслужить российские оппозиционеры. По сути, он предложил ограничить их выезд из России. Сами оппозиционеры, напомним, с этим совсем не горят желанием соглашаться. Причём, те из них, что уже покинули Россию.

Так вот, по словам литовского министра иностранных дел, "пока "шенген" работает так, как сейчас, наши границы пропускают людей, как губка".

Российские граждане всё ещё могут путешествовать и "пользоваться всеми удобствами свободного мира".

"С какой Россией мы хотим иметь дело в будущем? Те, кто придерживаются демократических ценностей, уже уехали. Но даже если бы в России было десять процентов населения, выступающих против, это были бы миллионы человек. Вы хотите, чтобы эти люди были внутри России или за её пределами? Перемены происходят изнутри. И если мы верим, что в будущем нас ждёт демократическая Россия, перемены должны исходить от тех, кто остаётся внутри", — заявил Ландсбергис.

Здесь стоит отметить, что несколько нет назад именно Литва взяла на себя инициативу по предоставлению площадки для проведения мероприятий российской оппозиции. Речь о каспаровском форуме свободной России. При этом, поначалу планы были наполеоновские: форум рассматривался как единая площадка всей "настоящей" оппозиции России (или в Вильнюсе делали вид, что так считают).

Предполагается, что форумы свободной России будут проводиться и в дальнейшем. И нет оснований полагать, что оппозиционеры откажутся ехать в Литву. Даже несмотря на высказывания представителей литовских властей.

То есть, литовский министр предлагает установить "занавес" со стороны Европы. И предлагает жителям России заняться "борьбой с режимом". А потом в Вильнюсе оценят и разрешат выдачу виз — сначала наиболее активным "борцам", потом менее активным, но тоже "борцам". А потом и всем остальным, когда-нибудь. Сказано же — привилегия. Видимо, так надо понимать идею Ландсбергиса.

Впрочем, продвигают идею запрета выдачи виз для граждан России не только Эстония и Литва. Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что его страна, а также Финляндия, Чехия и другие страны, планируют требовать запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага настаивает на введении общеевропейского запрета на визы для россиян и призывает к скоординированному подходу в масштабах всего ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик заявил, что в Варшаве рассчитывают создать механизм, который не позволит российским гражданам получать визы в страны Евросоюза.

Для этого придётся придумать схему, которая сможет обойти нежелание некоторых европейских стран (Германии, Франции, Нидерландов и так далее) приостановить действие соглашения об упрощении визового движения для граждан Российской Федерации.

То есть, на данный момент очевидно, что поддерживают идею запрета на "шенген" для граждан России власти стран Центральной и Восточной Европы. Не поддерживает Западная Европа. И, по большому счёту, сейчас именно от ведущих стран Евросоюза — Германии, Франции, Италии — зависит, как будет и будет ли реализована эта идея.

И в какой степени во всё это будет вовлечён Вашингтон, где пока осторожно комментируют визовые ограничения для российских граждан.