"Хорошие русские" униженно просят Запад не отказывать в визах

Так называемый Антивоенный комитет России отреагировал на призывы Владимира Зеленского, "эстонской тётки" Каи Каллас и ряда других политиков и общественных деятелей (в основном из прибалтийских государств, но не только) лишить российских граждан возможности получать визы западных государств.

Отреагировал в духе "мы понимаем эмоции, но нас-то за что?! Мы же "хорошие русские". А стало быть, "призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю".

Цитируем сообщение бывшего главреда "Эха Москвы", а ныне иноагента Алексея Венедиктова*. Но о нём чуть позже.

Отметим, что обращение подписали Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров*, Юлия Латынина, Михаил Ходорковский*, Евгений Чичваркин и другие. В общем, весь "цветник" в сборе. Хотя, надо заметить, многие из этих персон уже давно обзавелись видами на жительство, а то и гражданствами других государств.

Стоит отметить, что некоторые из вышеназванных деятелей довольно оперативно и весьма негативно отреагировали на призывы Зеленского, Каллас и Ко. Понятно, что озабочены они прежде всего собственным статусом, а вовсе не проблемами всех российских граждан. Да, собственно, почему "прежде всего"… Только им и озабочены.

При этом, как ранее мы уже отмечали, в той же Прибалтике отнюдь не склонны отделять "хороших русских" от просто русских. И весьма громко звучат призывы выслать всех в Россию. Что для господ-"борцовсрежимом", конечно, самый неприемлемый вариант.

При этом обращает на себя внимание, что из Вашингтона звучат заявления, которые диссонируют тем, что говорят в Вильнюсе, Риге, Праге, Киеве etc.

"Что касается вопроса о запрете на выдачу виз, мы очень чётко дали понять, что наши действия не направлены на то, чтобы навредить или оказать существенное влияние на российский народ. Не с ним у нас разногласия", — заявил накануне первый заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.

Понятно, что это можно и переиграть. Но, по крайней мере на словах, в Вашингтоне не склонны форсировать события. Как и в Берлине, кстати, тоже. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить невыдачу "шенгена" российским гражданам.

На Западе, в общем-то, никогда и не скрывали, что делают ставку на работу с "гражданским обществом" в России. И понятно, что трудно представить себе российского "диссидента", под покровом ночи тайно пересекающего границу с Финляндией, дабы попасть на семинар какого-нибудь западного фонда. А потом таким же путём возвращающегося обратно.

Вступать в дискуссии по поводу виз Вашингтону, Лондону, Берлину вроде как и не с руки. Но намекнуть через российскую "пятую колонну", что не стоит форсировать события, — почему бы и нет?

Это, к слову, ещё и свидетельство того, что на Западе есть надежда, что деятели, подписавшие обращение, спустя какое-то время смогут вернуться в Россию. Вернуться по собственной воле, как победители. А не так, как сейчас хотят сделать некоторые латыши.

Что касается иноагента Венедиктова*, то сейчас, похоже, его больше заботит не прекрасная Россия будущего, а куда более приземлённые вопросы "встраивания в повестку" и обустройства своей жизни на Западе. В самом деле, у кого из российских граждан есть возможность столь свободно перемещаться по европейским странам? У Алексея Алексеевича такая возможность имеется. Как и возможность общения с западными политиками — в отличие от журналистов из России. Как там г-жа Каллас говорила — это привилегия.

В общем, куда вывезет кривая с визами "хороших русских" — вопрос открытый. Повторимся, Вашингтон не склонен форсировать события. А пока в Финляндии накинули пять евро за пиццу "политическому беженцу из России". Просто потому, что он русский. Ну и что тут делать? Только и остаётся, что воззвания сочинять.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.