За подлинный суверенитет нам ещё предстоит побороться

Часто под словами о независимости и суверенитете политические деятели разных стран маскируют подневольное состояние, граничащее с полной сдачей национальных интересов. В мире мало государств, которые могут себе позволить роскошь быть суверенными. Как нелегко стране биться за своё право вести независимую политику, мы все испытали на себе за многие годы санкционного прессинга со стороны Запада.

Враждебная по отношению к России позиция Соединённых Штатов у нас не вызывает удивления, так как она продиктована стереотипами холодной войны и попытками сдержать развитие потенциального конкурента на мировой арене. Куда менее логичным представляется поведение стран Евросоюза, для которых наша страна — близкий сосед по континенту и естественный торговый партнёр. Тем не менее Брюссель — себе в убыток — активно включился в антироссийскую гонку, соперничая с англосаксами в том, кто введёт против Москвы самые болезненные и разрушительные санкции.

Ошибки евробюрократии в сфере климатической политики, углеродного регулирования и снабжения природным газом привели в прошлом году к чудовищному энергетическому кризису. Еврокомиссия на протяжении многих лет делала всё, чтобы усложнить поставки российского газа в Европу. Апофеозом "аттракциона невиданной глупости" стала блокировка уже готового к прокачке газа "Северного потока-2". По их извращённым понятиям, пусть и дальше страдают европейские предприниматели и обыватели — главное, отчитаться перед Вашингтоном о причинении России очередной пакости.

Из допущенных ошибок принято делать выводы в пользу их исправления и недопущения в будущем, но у западных политиков всё наоборот: из ложно понятой трансатлантической солидарности они и дальше вредят себе и тянут ко дну других.

Четверг, 7 апреля, ознаменовался решением стран "группы семи" усилить давление на Россию целым рядом новых ограничений. Отныне запрещены инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики. Российским банкам и дальше будут перекрывать кислород "отсоединением" от глобальной финансовой системы. Не пощадят ни представителей российских элит, ни их родственников.

Под предлогом провокации киевского режима в Буче (сколько их еще будет!) депутаты Европарламента приняли на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию с требованием дополнительных санкций, включая полное эмбарго на импортируемый из России газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила пятый по счёту пакет санкций, который касается захода российских судов в порты Евросоюза, поставок в нашу страну полупроводников, автомобилей и транспортного оборудования. Запрета на импорт российской нефти пока нет, но созданы логистические проблемы для её доставки.

Что интересно, после оглашения новых санкций рубль не только не упал, но даже вырос.

Ростом отреагировали и котировки акций российских компаний на Московской бирже. Всё дело в том, что из-за позиции отдельных "возмутителей спокойствия" евробюрократии и цепным псам Вашингтона в лице Польши и прибалтийских республик не удаётся ввести эмбарго на российские нефть и газ. Они не смогли договориться даже о блокировке поставок российского угля, так как против любых энергетических ограничений выступает Венгрия.

Россия устояла против санкционного шторма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Так совпало, что в тот же день, когда Запад вновь разразился санкционными "громами и молниями", перед депутатами Государственной думы с отчётом о работе правительства выступал премьер-министр Михаил Мишустин. Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны, заметил он. Наши противники ставят цель отбросить нас на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира, нанести удар по уровню жизни россиян, но их сценарий не сбылся.

Недружественные страны не стесняются прибегать к типичной пиратской практике, замораживая активы и грабя нашу страну. Всё было тщательно спланировано с таким расчётом, что санкционный шторм за несколько дней разрушит экономику России, но что-то пошло не так. И здесь свою роль сыграла подготовительная работа, проведённая в годы пандемии.

Как отметил Мишустин, был создан фундамент, на котором можно строить крепкую и современную экономику даже в условиях развязанной против нас санкционной войны.

Уже во втором квартале прошлого года ВВП вернулся на допандемийный уровень и вырос за год на 4,7%. К сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум — 4,3%. В целях поддержки малых и средних предприятий на льготные программы "ФОТ 2.0" и "ФОТ 3.0" было выделено кредитов на 600 млрд рублей, что позволило сохранить почти 6,5 млн рабочих мест. В прошлом году в эксплуатацию ввели рекордный объём жилья — почти 93 млн квадратных метров, более 4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Глава правительства привёл примеры положительных сдвигов в производстве отечественных лекарственных препаратов, обеспечении продовольственной безопасности, субсидировании льготных ставок кредитования для отраслей промышленности и торговли. Руководитель фракции "Справедливая Россия — За Родину" Сергей Миронов, обычно настроенный критично, на этот раз не поскупился на похвалу.

"Правительство заставило отмобилизоваться весь финансово-экономический блок, — заметил Миронов. — Не спят и не уповают на его величество рынок, не теряют времени зря. Правительство перестроилось, работает как надо".

Извечные темы в новом обличии

А работы впереди — непочатый край. Как заметил глава кабмина, его команда делает всё возможное в рамках антисанкционной политики, но при таком ударе понадобится хотя бы полгода для перестройки экономики. Мишустин рассказал о плане первоочередных действий и выделил пять приоритетов на краткосрочную перспективу. Главная задача — поддержать производство и добиться полной научно-технологической независимости. Необходимо предложить достойную альтернативу зарубежным поставкам и снять ограничения на параллельный импорт.

Любые паллиативные меры не могут заменить системный подход с опорой на сильную собственную промышленность.

Никуда не ушёл из повестки дня пункт о дебюрократизации и снижении административного давления. Не зря был введён мораторий на все проверки бизнеса, за исключением случаев угрозы безопасности граждан. В списке приоритетов правительства значатся регулирование цен с участием Федеральной антимонопольной службы, чтобы никому не повадно было наживаться на общих проблемах, поддержка особо уязвимых категорий граждан, а также меры поддержки для разных секторов экономики, в том числе авиационной отрасли.

Как известно, иностранные партнёры отказались от своих обязательств по проектам российских самолётов МС-21 и "Сухой Суперджет", но отечественные авиастроители не намерены сдаваться перед трудностями. Говоря о МС-21, есть планы завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины в течение двух-трёх лет.

В правительстве считают: ситуация сложная, но рабочая. Уход западных компаний с российского рынка освобождает ниши для наших предпринимателей, если только они сумеют воспользоваться открывающимися возможностями.

Чтобы создавать своё, а не копировать, нужны люди с самостоятельным мировоззрением. По сути, сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры, нацеленность на общий успех страны через успех каждого человека, как раз и являются ключевыми факторами подлинной независимости и настоящего суверенитета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен