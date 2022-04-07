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Автор Антон Куликов

"Скучно, девушка… паразит": Дерипаска резко ответил на призывы Соболь "покаяться"

Политика

Олег Дерипаска в своём telegram-канале весьма резко ответил на претензии Любови Соболь (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она обратилась к нему призывом взять на себя вину за происходящее на Украине.

"Скучно, девушка… паразит": Дерипаска резко ответил на призывы Соболь "покаяться"

Предприниматель отметил, что Соболь обратилась к нему "нравоучительным тоном учительницы начальных классов", назвав "абсолютно нелепой" подобную манеру даже "для хамоватой, в сущности, женщины". Которой, по мнению Олега Владимировича, является Любовь Эдуардовна.

Он полагает, что на поучительные педагогические интонации в духе Надежды Константиновны Крупской Соболь перешла по настойчивой рекомендации PR-консультантов из-за океана. Однако разумность высказываемых претензий, подчёркивает Олег Дерипаска, "вернее всего проверяется смыслом слов", который неизмеримо важнее интонации. А в обращении Любови Соболь в кучу свалено всё, без разбора. Что сам Дерипаска назвал "словесным и смысловым винегретом".

"Яркой иллюстрацией бессмысленности вашей конструкции является обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого! Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет, сколько людям пользы из этого вышло!", — подчеркнул предприниматель.

Любови Соболь, считает Дерипаска, этого не понять. Ибо она относится "к тому шумному московскому меньшинству, которое живёт на гранты, донаты, подарки, подачки и откаты за наезды на бизнесменов, не заморачиваясь своим вкладом в бюджетные налоговые доходы города Москвы или страны".

"Ваше кредо — бюджетный паразитизм. Всеми общественными благами пользуетесь в три горла, но ни копеечки ни людям ни в казну! По принципиальным соображениям, я так понимаю", — подчеркнул он. И добавил, что презирает "таких, как вы и ваши-подельники-паразиты", которые никогда не отвечают за свои слова, клевету, ложь. По убеждению Дерипаски, такие люди не имеют политического будущего в России.

"…нашей стране и нашему народу нужны не только прочный мир и безопасность, но и промышленность, и сильная суверенная финансовая система. А вы, как я понимаю, специализируетесь на другом: служебном адюльтере, клевете и левом радикализме. Всё по лекалам вашего духовного ментора и руководителя, который не чурался брать никелевые деньги, чтобы лить грязь на мои компании", — заявил Олег Дерипаска.

"Находясь на подсосе у Госдепа, Брюсселя, Вильнюса, такие, как Люба и Ко, давно утратили признаки самостоятельности в своих выступлениях. Жёсткая методичка делает их частью скоординированной атаки на противников в России. Будь то правительство или бизнес. Да. Скучно, девушка… паразит", — резюмировал предприниматель.

В общем, видно, что предприниматель в своём ответе на претензии Любови Соболь особо не сдерживается. Но зачем бы Олегу Дерипаске это делать? Сказано всё предельно ясно, никаких толкований заявленное им не подразумевает. Как и каких-либо сомнений относительно его отношения к "хамоватой женщине" и её единомышленникам.

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Куратор: Олег Артюков
Темы олег дерипаска
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