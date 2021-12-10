Как сегодня ЦРУ работает с госструктурами России

Кадровые работники ЦРУ в госструктурах открыто уже не "сидят", но есть агенты влияния, которые сидят в консалтинговых компаниях, заключающих договора с госучреждениями. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров считает, что надо системно решать проблему зависимости экономики РФ от западных структур.

ЦРУ в госструктурах РФ: от кадровых сотрудников до работы под крышей консалтинговых фирм

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказал о том, что в середине 1990-х годов в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации "сидели" кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые к тому же участвовали в приватизации. "Сидели" американцы также "на наших объектах ядерного оружейного комплекса", добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в начале 2000-х пресёк такие действия.

В комментарии для Pravda.Ru, депутат Государственной Думы, действительный госсоветник РФ Евгений Фёдоров уточнил, что сотрудники ЦРУ, например, работали в 90-годы в министерстве имущества и там они формировали список нынешних олигархов и не только участвовали в приватизации, но и проводили её.

И, действительно, позже Владимир Путин запретил их работу, однако работа ЦРУ перешла под крышу различных западных консалтинговых компаний, которые и сейчас функционируют и обеспечивают госструктуры конституционными решениями, проектами законов, нормами правительства, отметил депутат.

Их права вытекают из 15-й статьи пункта 4 Конституции, которая говорит о верховенстве международных органов на территории РФ. Есть пункты о правах человека во 2-й главе Конституции, где понятие прав определяется международными органами, а не нами, уточнил Евгений Фёдоров.

Депутат отметил, что поправки в Конституцию, проголосованные в прошлом году, не решили вопрос верховенства российской Конституции относительно международных органов и олигархических кланов.

"Система работает. У американских советников в Москве около 50 офисов, крупнейшие из них находятся напротив метро "Белорусская". Консалтинговые компании работают по госконтрактам со всеми нашими министерствами, ведомствами, с госкорпорациями. То есть продолжают реализовывать курс иностранной системы как в экономике, так и в политике на территории России", — подчеркнул Евгений Фёдоров.

"Энергопереход" Чубайса в России будет в пользу Запада

Например, сейчас внедряется "энергопереход" российской экономики, который продвигается автором приватизации Анатолием Чубайсом.

"Он же открыто говорит, что мы должны на свою промышленность платить дополнительные налоги, иначе Россию ждёт снижение экспорта в развитые страны. Однако он ничего не говорит про то, что Россия вносит самый большой вклад своими лесами в экологию", — сказал Pravda.Ru Евгений Фёдоров.

По мнению эксперта, это "изначально для нас обманная технология, при которой увеличивается эксплуатация России, и это есть производная внешнего управления".

Надо делать систему на суверенной

Депутат считает, что надо решать вопрос в комплексе, изменяя статус государственного строительства на суверенный, то есть брать курс на деофшоризацию, национализацию капитала, национализацию судебной системы.

"Вот Владимир Потанин опять судится со своей женой. Где он с ней судится? В английском суде. По имуществу в России, между прочим. Это и есть внешнее управление, которое обеспечивают западные советники", — сказал Pravda.Ru Евгений Фёдоров.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться от системы SWIFT, Евгений Фёдоров отметил: Россия является частью американской экономической системы, а SWIFT является кровеносной системой американской экономической системы. То есть "отказаться от SWIFT — это всё равно, что в машине отказаться от колёс".

Поэтому "надо отказаться от прежнего автомобиля и пересесть на другой автомобиль — суверенный". Для этого, по мнению Евгения Фёдорова, надо, чтобы рубль был привязан не к валютной бирже и экспортным операциям, как сейчас, а к национальной экономике.

"Это в четыре раза большие объёмы, чем экспортные операции, за которые мы получаем доллары, которые мы переводим в рубли, а доллары стерилизуем. Грубо говоря, бесплатно поставляем ресурсы за рубеж", — сказал депутат.

Не надо кормить "паразитов" — Америку и Европу

Санкции, которые Запад грозит наложить на экспорт наших энергоресурсов, тоже сейчас России опасны, подчеркнул Евгений Фёдоров, поскольку экспорт нефти и газа даёт значительные поступления валюты в бюджет. И здесь надо меняться в системе, отказываясь кормить "паразитов".

"В Соединённых Штатах Америки и в Европе живёт всего 10% человечества. При этом они создали рынок потребления — 80%. Соответственно, они живут не по средствам. Они паразиты. Европа и Америка в обмен на наши ресурсы, которые она потребляет в гигантских объемах, не даёт нам ничего. Соответственно, поставки туда для нас являются просто данью. Надо заниматься экспортными операциями с теми странами, которые являются реальными экономиками. А доллары и евро, Европа и Америка никуда не денутся, они приползут за нашими ресурсами. Кто им ещё поставит, кроме нас? Только надо требовать с них реальные деньги, а не эти пустые доллары", — отметил Евгений Фёдоров.

Рубль надо привязывать к своим активам, а не к доллару

Что касается падения рубля, которое должно последовать после введения Западом ограничений на конвертацию рубля, запрета на покупку российского долга, депутат отметил, что это неминуемо, если не отвязать рубль от доллара.

Депутат пояснил, что рубль в мировой экономике составляет пятую часть одного процента транзакций, а доллар с евро — 80%.

На общемировом рынке, соответственно, цены определяются долларом, а долларов американцы в рамках последних полутора лет произвели 10 триллионов дополнительно — "пустых бумажек", отметил Евгений Фёдоров.

Поэтому добавил он, сегодняшняя инфляция перераспределяется на Россию: "Мы берём инфляцию от доллара, при этом почему-то оперируем рублём, который вообще на неё не влияет. Или влияет в 100 раз меньше, чем доллар на территории России".

"Это очевидно антироссийская политика Центрального банка, задача которого обеспечить оборот доллара. Поэтому, сменив систему, сменив принципы эмиссии рубля на национальные подактивы, мы автоматически рубль резко укрепляем. То есть рубль становится не привязанной к доллару валютой, а доллар — к нашим экспортным операциям, а рубль становится частью экономики страны, то есть привязанным к национальным активам", — сказал Pravda.Ru Евгений Фёдоров.

По его словам, это позволит увеличить рублёвую массу на территории России в четыре раза, укрепить рубль и сразу в четыое раза повысить доходы населения, а также инвестиции, которые станут не долларовыми, а рублёвыми, что, в свою очередь, перезапустит национальную экономику.

России надо принимать политическое решение

"Вот что означает обнуление процентной ставки эмиссии рубля. Но это политическое решение, которое отнимает деньги от американцев и передаёт их нам. Конечно, они будут сопротивляться этому", — сказал депутат Госдумы.

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