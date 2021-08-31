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Автор Александр Шторм

Обнуления Конституции не хватило - власти правят законы

Политика

Власти пытаются скорректировать принятые год назад поправки к Конституции РФ так, чтобы они более-менее коррелировали с действительностью.

Обнуления Конституции не хватило - власти правят законы

Государственная служба для иностранных граждан

К примеру, российский президент Владимир Путин разрешил принимать на государственную и муниципальную службу граждан РФ, имеющих паспорт другого государства. Это относится к якобы "исключительным" случаям типа невозможности прекращения подданства (гражданства) иностранного государства (например, для крымчан с паспортами граждан Украины).

Решать такие вопросы будет Комиссия по вопросам гражданства при главе государства. А необходимость приёма на государственную или муниципальную службу определит, в свою очередь, руководитель соответствующего органа.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таких случаев будет немного. Актуальной станет, к примеру, невозможность прекратить украинское гражданство жителями Крыма, ведь Киев продолжает считать полуостров украинской территорией.

Такая же ситуация складывается в Донбассе, где местные жители получают российские паспорта. В Кремле наконец осознали, что есть принципы, а есть реалии, на которые нельзя не отреагировать.

Подобного характера поправки про иностранное гражданство, разумеется, имели принципиальный и идеологический смысл. Речь шла о так называемой национализации элит.

Проголосовали за поправки в Конституции — получите весь пакет

Власть, по мнению журналистов "Независимой газеты", стремится на десятилетия вперёд утвердить свою картину мира и представления об управлении государством как обязательные для всех.

Своя логика в этом есть, как и в том, что имеет смысл отдельные моменты исправлять напрямую указами президента и уже от них строить правоприменительную практику.

В итоге в Основной закон России в 2020 году внесли 206 поправок, в соответствии с этим потребовались изменения в 98 законах. Изменения коснулись разных сфер и проблем и касались широкого перечня вопросов от индексации пенсий до волонтёрства.

Проведя же "трёхдневное голосование в пандемию на пеньках", власти получили поддержку большинства граждан. Высказываясь "за" внесение в Конституцию какой-либо социальной поправки, россияне "подписывались" на весь пакет в комплексе.

И всё это ещё не раз перепишем

Разумеется, написанный за полгода новый законодательный механизм идеальным оказаться не мог. Реальность, как правило, противоречит самым разумным целям, что и показал пример с двойным гражданством. Едва ли это последний такой случай.

"Как будут складываться отношения России с иностранными государствами через 5, 10, 15 лет? Об этом надо было думать, планируя поправки. Но власть в России — это "здесь и теперь". К тому же наблюдается засилье интерпретаторов текущих событий и законов. Вариант "закон что дышло" никто так и не попытался оспорить", — пишут СМИ.

Напомним, что при либеральной по своему духу Конституции 1993 года в России основной является практика запретов, отмен и наказаний. То есть права и свободы гарантированы, но пользование ими регулирует государство — на своё, конечно, усмотрение.

Так и живём.

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Что на самом деле означает обнуление Путина и Конституции?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы конституция поправки в конституцию
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