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Автор Антон Куликов

Каждому по 10000 рублей и кондиционер: странные предвыборные обещания 

Политика

Избирательная кампания по традиции становится поводом для партий выдвигать различные инициативы, порой очень странные. Таких инициатив и между выборами хватает, но перед выборами число их значительно увеличивается.

Каждому по 10000 рублей и кондиционер: странные предвыборные обещания 

Велотрасса до Владивостока

Вот, например, на днях депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить велотрассу от Москвы до Владивостока. Предложение Милонов направил на имя министра транспорта Виталия Савельева. По словам Милонова, создать такую трассу предложили в ходе одного из депутатских приёмов профессиональные туристы-велосипедисты.

"В данной связи прошу вас изучить идею создания велотрассы Москва — Владивосток, которая, по моему мнению, могла бы пройти через интересные уголки нашей страны и без преувеличения стать настоящим чудом света XXI века", — написал Милонов.

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин выступил с инициативой бесплатной установки кондиционеров в домах жителей России. По его мнению, в этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а наши соотечественники оказались к этому не готовы. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей.

"Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах — это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать её в течение трёх лет. Это должно касаться в первую очередь семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе "кондеи" давно поставили", — заявил Сурайкин РИА "Новости".

Вот так выглядит социальное равенство в XXI веке — кондиционер в каждый дом! Хотя всё же касается эта идея не всех российских регионов.

И по 10 тысяч рублей каждому

Депутат Госдумы Гаврил Парахин (ЛДПР) в мае предлагал закрыть границы России с другими странами, чтобы российские туристы не рисковали на зарубежных курортах из-за коронавируса. С инициативой он выступил во время ежегодного отчёта председателя правительства Михаила Мишустина 12 мая.

"Давайте закроем границы и займёмся нашей страной, чтобы отдых был действительно безопасный для наших граждан", — предложил депутат. Премьер-министр идею не поддержал. Ну и границы Россия закрывать не стала.

В конце мая партия "Справедливая Россия — За правду" предложила ежемесячно выплачивать всем россиянам по 10 тысяч рублей. Выплата получила название "Справедливый базовый доход" (СБД).

Очевидно, что реализована эта инициатива не будет, поскольку на неё просто невозможно найти требуемое количество денег. Ранее, в 2020 году, в "Справедливой России" предлагали выплатить по 10 тысяч рублей малоимущим к Новому году и столько же несовершеннолетним. Почему-то в партии постоянно говорят именно о 10 тысячах рублей, о каких бы выплатах ни шла речь.

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Предвыборные обещания | Наказание за обман избирателей | Зарплаты депутатов
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр гаврил парахин виталий милонов максим сурайкин выборы в госдуму коммунисты россии справедливая россия
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