Суд над Николаем Платошкиным — образец беспредела власти

Блестящий историк, дипломат, политолог, руководитель движения "За новый социализм" Николай Николаевич Платошкин осужден на 5 лет лишения свободы, правда условно, а также приговорен к штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Гагаринский суд Москвы признал его виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Член Объединённой коммунистической партии Дарья Митина рассказала об оглашении приговора и подробностях судебного процесса.

Таким образом, закончилась совершенно позорная вакханалия, которую устроили нам Следственный комитет и "шемякин суд", потому что никак по-другому эту процедуру назвать невозможно.

Узаконенный беспредел

Я весь этот год посещала суды над Платошкиным. На нескольких последних судах мне удалось попасть непосредственно в залы судебных заседаний, поэтому я видела все изнутри. Сейчас я нахожусь в шоке, хотя чем-то удивить меня очень сложно. Я — завсегдатай российских судов с 90-х годов.

Но суд над Николаем Платошкиным побил все мыслимые рекорды абсурда, рекорды наглости, уровень того, что мы называем беспределом власти.

Это был, можно сказать, модельный суд. Этот судебный процесс явно войдет в анналы, в историю, но совсем не золотыми буквами. Я думаю, что российская судебная система такого не видела.

Осуждённый

Николай Николаевич Платошкин — бывший советский, российский дипломат и очень хороший историк, автор десятков совершенно замечательных книг, очень известный и ценный латиноамериканист.

Я регулярно бываю на различных латиноамериканских, ибероамериканских конгрессах международных и знаю, что он — большой авторитет у латиноамериканистов. Его работы переведены на десятки языков.

Он многие годы работал в советской и потом в российской дипломатической системе — в Чехии, Германии и в Соединенных Штатах.

Несколько лет назад он неожиданно, как чертик из табакерки, появился в публичной политике и очень быстро превратился в телевизионного эксперта "Платошкин" и говорящую голову популярных интернет-каналов.

Сотни тысяч просмотров набирает каждый ролик Платошкина. Он говорит так, что отнюдь не со всем можно согласиться, но говорит ярко и метко.

И что же такое случилось, чтобы человек с федеральных каналов, говорящая голова, которую все уже узнают в лицо, вдруг оказался подсудимым? Это было как гром среди ясного неба.

Дело уголовное

И буквально через две недели, как против Платошкина было заведено уголовное дело, 4 июня 2020 года он внезапно был арестован. Люди никак не могли понять почему, все полагали, что это какая-то судебная ошибка.

Он уже пробовал свои силы на выборах. Хотя движение Платошкина "За новый социализм" до июня прошлого года было больше виртуальным. Оно представляло не какой-то актив граждан, готовых на определенные коллективные действия, а просто такой кружок почитателей Платошкина, которые разделяли его политические взгляды.

Они у него были достаточно эклектичные, но четко понятно, что он — левый социалист, поклонник латиноамериканских популистских режимов. Он сам — немножко задиристый и авторитарный. Тем не менее, к моменту его посадки его движение начало потихонечку разрастаться.

Басманный суд

Судить Николая Николаевича почему-то начали в Басманном суде. Обычно людей судят либо по месту их прописки либо по месту совершения преступления.

Поскольку в основу обвинительного заключения были положены 24 видеоролика, наговоренные им на YouTube, то место так называемого преступления — виртуально. Но явно имеется место жительства. А проживает Платошкин в Вешняках.

Тем не менее, первые судебные заседания по его делу проходили в Басманном суде. Басманный суд, конечно, имя нарицательное уже много столетий. С этим все понятно.

Зато перед Басманным судом есть большая площадка. На первые суды приходило 5-10 человек — в основном родственники и друзья самого Платошкина, но постепенно начало приходить все больше и больше людей. На последние суды, даже технические заседания по переносу сроков, уже приходило уже по 500-600 человек единовременно.

Человек всего за год действительно оброс сетью сторонников, людей, которые готовы в его поддержку выходить на улицы. Это дорогого стоит.

Видимо, свою роль сыграла сама вопиющая ситуация. Потому что человека, который высказывался резко, но всегда в рамках закона, привлекли просто по беспределу.

Обвинение

Я прошерстила не только все эти 24 ролика, которые легли в основу обвинительного заключения, а просмотрела все ролики Платошкина за последние три года, начиная с президентской кампании, где он тоже засветился на стороне одного из кандидатов.

Совершенно квалифицированно могу сказать, что никакого состава преступления в них нет, уголовное дело нельзя было открывать по этим, непонятно каким, основаниям. Даже на административный штраф все это не тянуло.

Зайдите на сайт Платошкина, сами посмотрите. — Ничего криминального в этих роликах нет абсолютно. Никаких призывов, побуждения к чему-то незаконному нет.

Наоборот — меня даже раздражало, что Платошкин всегда как бы рефреном произносит: не поддавайтесь на провокации, не участвуйте в незаконных мероприятиях, ходите только на санкционированные митинги…

Да, Платошкин резко высказывался о современной внутренней политики России. А кто, простите, о ней критически не высказывается, кроме господ, которые имеют в нагрудном кармане партийный билет партии "Единая Россия"?…

Все остальные высказываются в той или иной степени критически. У нас, славу Богу, свобода слова в стране, критика не возбраняется, главное — закон не нарушать. Тем не менее, кто-то решил, что Николай Николаевич закон нарушил.

Арест-процесс

Весь судебно-следственный процесс длился год. На самом деле процесса никакого не было, следствие не шло, никаких следственных действий с Платошкиным не проводилось.

Его сначала поместили в СИЗО, потом после ходатайств врача (у него не все в порядке со здоровьем) и ряда общественных деятелей и организаций поместили под домашний арест.

Домашний арест — понятие очень растяжимое. Его формат определяется судом. У нас, если ты — любовница министра обороны, то домашний арест будет вполне себе мягким: ты будешь ходить по бутикам, СПА-салонам, выставкам и так далее.

Но Платошкину домашний арест установили по полной программе — жесткий вариант. То есть — ты сидишь в квартире неизвестно сколько, пока длится предварительное следствие. А оно не идет, потому что следователям нечем заняться — отсутствует состав преступления.

Поэтому ты тупо, как идиот, сидишь в своей квартире в духоте. Ты не можешь выйти даже на балкон и на лестничную клетку, потому что считается, что ты покинул периметр своего жилища. На ноге сразу срабатывает электронный браслет.

Со здоровьем у него — очень плохо. Он несколько раз даже попадал в реанимацию. Последние несколько месяцев страдал двойной пневмонией, усугубленной COVID. Тем не менее, он не только не мог посещать врача, не мог даже вызвать скорую!

Мобильными средствами связи ему пользоваться было запрещено, а домашний телефон каким-то волшебным фантастическим образом перестал работать… На последнем заседании суда Платошкин попросил судью, чтобы ему починили домашний телефон. Судья отказала в этом.

Это же — чистый Кафка, кафкианский процесс, кафкианский суд. — Что такое Шемякин суд по сравнению с этим судилищем?…

Судебный подлог

Последние несколько судов должны были проходить вообще в очень странном режиме. Платошкина перепрописали каким-то фантастическим образом, заменили ему прописку. Просто подлог документов.

Человек прописан по одному адресу, но по всем документам судебного процесса он вдруг оказывается прописан в совершенно другом конце Москвы!

Это — для того, чтобы прикрепить его к Гагаринскому суду, где и проходили последние судебные заседания. То ли там судьи более договороспособные, то ли еще что-то.

Невызванные свидетели

Судья Гагаринского районного суда Ольга Валерьевна Арбузова вынесла Николаю Николаевичу Платошкину обвинительный приговор.

Он не строил иллюзии, так и говорил:

"Я понимаю, что есть задача, установка, императив меня посадить. Но вам, гражданин судья, ваша честь, это чести не делает. Я думаю, что карма вас когда-нибудь настигнет".

10-часовое (это абсолютный рекорд) заседание Гагаринского суда с 10 утра до 8 вечера без перерыва. Это было что-то невероятное. Я не помню таких судебных заседаний.

Защита приготовила целый ряд ходатайств по вызову более трех десятков свидетелей. И сам Платошкин как подсудимый (это его исключительное право) тоже внес ряд ходатайств о вызове должностных лиц в суд в качестве свидетелей.

В их числе — руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России Константин Комарда.

Именно он был формальным инициатором возбуждения уголовного дела против Платошкина, усмотрев в 24 видеороликах признаки преступления — призывы, но в чем они состояли так и не объяснил.

Кроме этого, господин Комарда обвинил Платошкина в том, что тот разметил в сети интернет заведомо ложную информацию о критической экономической ситуации в стране, а также сведения о внутренней и внешней политики Российской Федерации. Это, конечно, страшное преступление.

Тоже преступление

Хотя мнение обвиняемого, а теперь уже — осужденного, совпадает с мнением ряда высокопоставленных российских чиновников, например, с мнением руководителя Счетной палаты Алексеем Кудриным, который не так давно выступил со статьей под названием "В ожидании взрыва". Кудрин пишет:

"Бедность в России стала позором. За время кризиса уровень жизни упал почти на 9%, и сейчас около 12,5% населения России находятся за чертой официальной нищеты — это люди, доходы которых меньше прожиточного минимума".

Арестованное заседание

Судья отклонила все ходатайства и отказала защите в просмотре роликов, которые были положены в основу обвинения. Никаких свидетелей судья Арбузова вызывать и не собиралась.

10 часов шло это заседание. Всех на этот срок заперли в зале! Это был, конечно, полный трэш с учётом того, что ни один нормальный человек 10 часов без перерыва на туалет не высидит.

Когда защита попросила перенести суд на другой день, потому что Платошкину уже стало плохо — он все-таки с пневмонией двухсторонней недолеченной. Платошкин стал задыхаться. Судья отказала.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова попросила судью вызвать "скорую". Судья в вызове "скорой" отказала.

Адвокаты бросились к дверям, потому что промедление могло очень плохо закончится не только для обвиняемого, но и для всех участников процесса. Но двери были наглухо замурованы!

Вакханалия продолжалась до позднего вечера.

Приговор

В финале прокурор просил дать Платошкину 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и денежный штраф. Судья, не мудрствуя лукаво, сказала, что приговор огласит на следующий день в 13:00. — Всего через полсуток. Это — само по себе процессуальное нарушение.

По приговору Платошкин, слава Богу, не получил реального срока, но был вынесен вердикт о его виновности. Он получил пять лет условного срока.

Это значит, что на него налагается целый ряд ограничений. Он — под уголовной статьей. Человек осужденный, признанный судом виновным. Он поражен в правах. Публичные выступления ему запрещены, преподавать в университете он не может.

Российская Фемида объяснила всем популярно: ша, сидеть, не вякать, в любой момент условный срок может превратиться в реальный, потому что разговоры в интернете сейчас приравниваются к государственному преступлению.

Мыслепреступление

Это — чисто политическая расправа. До этого, пожалуй, подобных прецедентов у нас не было. Теперь есть.

Человек пострадал за слова (не преступные и подтвержденные государственными деятелями!) и за мысли, которые ему приписали. "Мыслепреступление" — теперь есть такой термин в нашей правовой системе.

Мы желаем Николаю Николаевичу здоровья, и, конечно, победить в апелляционных инстанциях. Потому что я уверена, что правда, рано или поздно, найдет выход, и справедливость все-таки должна восторжествовать.