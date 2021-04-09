Послание-2021 - самое секретное за десятилетие

Подготовка к Посланию Президента идёт полным ходом. Но в условиях тотальной нехватки информации даже о планируемых темах аналитикам приходится прогнозировать почти без инсайда.

Сейчас однозначно определяется будущее число присутствующих — депутатам и сенаторам разрешили проигнорировать двухнедельный карантин. Было принято решение его отменить перед намеченным на 21 апреля Посланием Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Правда пока что состав Федерального Собрания на ежегодном событии ещё не определён. Вопрос прорабатывается с санитарными врачами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным проекта "Кремлёвский кейс", 8 апреля Путин обсудил итоги реализации двух своих предыдущих посланий. Вице-премьеры Белоусов, Голикова, Хуснуллин и Чернышенко уже отчитались, доложили ситуацию также руководители ЦБ, администрации Кремля и ОНФ.

Такого рода действия, по мнению экспертов, дают широкий простор для новых кадровых решений.

Впрочем к организации Послания примешивают даже мистический смысл — дело в нумерологии: Путин выступит 21 апреля 21 года 21 века на 21 году президентства.

Как пишет автор телеграм-канала "Шалтай-Бабай", такая мистика лишь накачивает ожидания при всём тотальном отсутствии информации о возможных темах.

Уже не один месяц эксперты гадают о том, что Кремль предложит элитам и обществу в транзитный период. К тому же выступление президента наконец выведет из стазиса всю внутриполитическую жизнь страны и даст установки системе перед парламентскими выборами.

Фундаментальность и важность Послания транслирует и спикер Совета Федерации Матвиенко, которая для чего-то готовится собирать заседание сразу после 21 апреля.

Из слов Валентины Матвиенко следует, что после произнесения Послания Президента ей придётся сразу собирать Совет Федерации для важного заседания.

"Что может быть темой такого срочного сверхважного обсуждения? На память не может не прийти 2014 год, обращение к Федеральному Собранию о возвращении Крыма. Есть надежда для одних, ужас для других, что 21-го будет сказано: берём курс на возвращение Донбасса", — отмечают политологи.

При этом номенклатура искусственно наращивает интерес общественности и экспертов к теме, а также демонстративно выпячивает лояльность президенту и следование его курсу — так стартует "соревнование" за исполнение воли и внимание Путина, считает "Московский пул".

Матвиенко уже назвала Послание Владимира Путина Федеральному Собранию "посланием нового времени".

Эксперты также прогнозируют: Путин скажет, что с пандемией COVID-19 страна в целом успешно справляется, и объявит о новых выплатах и льготах различным группам граждан.

Скорее всего, он не пойдёт во главе списка ЕР. Даже АП признаёт: никакого конституционного большинства ЕР не светит. Поэтому ассоциация её с финансовыми вливаниями — один из немногих инструментов поднятия рейтинга.

Если рассуждать о выборах, то возможно предложение отказа от выборов по партийным спискам и перехода исключительно к системе одномандатных округов.

Внешняя политика останется без изменений, но, может быть, глава государства объявит о неких мерах против тех западных стран, которые действуют в отношении России — с позиции силы и давления, пренебрегая дипломатическим этикетом (как Байден).

Лидеры системных партий тем временем пытаются подбросить АП возможные темы либо с опорой на знание о тезисах Послания актуализируют их в повестке уже ради пиара.

Внешнеполитическое обострение аккурат в преддверии Послания заставляет полагать, что президент может озвучить "Крымский консенсус 2.0", потенциально якобы даже с возвращением Донбасса.

Стоит подчеркнуть, что перенос Послания, отказ от "прямой линии" и прочее показали новую медийную политику Кремля по итогам конституционной реформы.

Если Послание будет изменено, то станет методом управления элитами, резюмировали аналитики в Сети.

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