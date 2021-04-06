Почему жители России не против ограничений в интернете

Только каждый десятый житель России выступает за полную свободу распространения информации в интернете. Таковы результата опроса*, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство за регулирование

При этом 26 процентов участников опроса полагают, что всю информацию нужно цензурировать. Правда, в 2014 году, по данным социологов, таковых было больше — 46 процентов. Еще 60 процентов ныне считают, что контроль над информацией зависит от ее типа (семь лет назад так считали почти в два раза меньше респондентов, 37 процентов).

Согласно данным опроса, 14 процентов его участников заявили, что бороться с распространением информации в интернете бессмысленно, поскольку сеть — неконтролируемое пространство (в 2014 году так считали 10 процентов участников опроса). Еще 78 процентов респондентов считают, что вредную информацию нужно ограничивать, чтобы снижать угрозы для населения (87 процентов семь лет назад).

Не будут участвовать в акциях протеста против ужесточения контроля в интернете 87 процентов опрошенных. А 11 процентов допустили, что пойдут на такую акцию. В 2014 году о готовности участвовать в таких протестах заявили восемь процентов опрошенных,, а 87 процентов ответили, что не выйдут по этому поводу на улицу.

По 91 проценту жителей России полагают, что в интернете нужно ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве, а также призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки. Призывы вступать в религиозные секты хотят ограничивать 89 процентов опрошенных, информацию о самоубийствах — 88 процентов. Борьбу с порнографией одобряют 84 процента, с матом — 74 процента, с финансовыми пирамидами — 73 процента.

В Госдуме пообещали продолжать

Первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергея Боярского результаты опроса не удивили. По его мнению, жители России хотят, чтобы интернет был безопасным для них, их детей, их пожилых родителей.

"В интернете слишком много угроз сосредоточено. Конечно, он дает нам большие возможности при его правильном использовании — для образования, для общения, для самореализации, для коммуникации", — сказал депутат "Правде.Ру".

"Но этими возможностями, к сожалению, пользуются злоумышленники для того, чтобы обокрасть, обмануть, сбить с пути подростков, продать наркотики, вовлечь в занятие экстремизмом и так далее. Так что вполне объяснимо желание подавляющего большинства здравомыслящих и добропорядочных пользователей не лишать государство выполнения своей защитной функции. Мы будем продолжать это делать", — пообещал Сергей Боярский.

Агентство "Интерфакс" цитирует директора ВЦИОМа по работе с органами госвласти Кирилла Родина. По словам которого, запрос на регулирование в интернете остается высоким, но сейчас людей больше интересуют инструменты, "которые могли бы удовлетворительно, прозрачно и открыто исполнять селективную функцию".

* Опрос ВЦИОМ был проведен 7 марта по телефону, в нем приняли участие 1600 человек.