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Автор Вадим Горшенин

Горбачёв. Политическому неудачнику исполнилось 90

Политика

Март-2021 отмечен сразу двумя крупными данными из нашего советского прошлого. Это не только 90-летие Михаила Горбачёва, но и 30-летие референдума о сохранении СССР. И в некоторых моментах воспоминания о них плотно коррелируют с нашей сегодняшней действительностью.

Горбачёв. Политическому неудачнику исполнилось 90

Поэтому есть смысл, наверное, не просто восхвалять или уничижать Михаила Сергеевича в день его юбилея, а воспользоваться этой датой для создания неких параллелей.

1. Развитие страны

Понятно, что главная проблема Горбачёва как политического деятеля не только в том, что он оказался слабым руководителем, а в его абсолютной безоговорочной ставке на реформистов-западников: Александра Яковлева, Вадима Медведева, Эдуарда Шеварднадзе и других. Начало ельцинских реформ, безусловно, отсюда, начиная с пестования в журнале "Коммунист", а затем и в главной партийной газете страны "Правде" Егора Гайдара. Назначение в главный пропагандистский центр страны склизкого Ивана Фролова.

В перестройку не удалось создать полноценное мелкое предпринимательство по примеру новой экономической политики Владимира Ленина, а невыполнение задач 12-й пятилетки (вдвое увеличить национальный доход, используемый на потребление и накопление, выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления, выпуск промышленной продукции, в 1,6-1,8 раза увеличить реальные доходы на душу населения) ввергло экономику страны в хаос.

Сейчас многие говорят, что определяющими здесь были "нефтедоллары", однако куда деть невнедрение достижений научно-технических достижений, быстрый рост "теневой экономики" и т. д. И как быть с аргументами о "нефтедолларах", если вдруг начинает противопоставляться опыт Китая, возродившегося без них и без отмены 6-й статьи Конституции, как это было у нас?

Из всего этого потока воспоминаний важно то, что по примеру 12-й пятилетки у нас также была провалена экономическая "Стратегия 2020", подготовленная под руководством Ярослава Кузьминова и Владимира Мау и утверждённая Владимиром Путиным.

В основе предложений Стратегии-2020 в социальной сфере были: стремление восстановить и закрепить сравнительные преимущества страны в сфере образования, культуры, медицины.

Существенная часть в ней касалась "бюджетного манёвра" — сократить на 4% финансирование трат на оборону, безопасность, трат на госаппарат и субсидии предприятиям, направив их на вышеозначенную "социалку".

2. Внешние связи и отношения с Западом

Горбачёв, став генсеком ЦК КПСС, а затем и президентом страны, так и не вырос из самощущения первого секретаря крайкома партии, которому нужно ЦК. Именно поэтому в среде политологов давно закрепился термин "вашинтонский обком". Говорят, что его назначенец в МИДе — Эдуард Шеварднадзе — при встрече с Джеймсом Бейкером плакался тому в жилетку, что не знает, как руководить внешней политикой страны.

Отсюда — первые отступления от завоёванных ещё Сталиным мировых позиций, благодаря которым СССР являлся сверхдержавой.

Сдача ГДР ФРГ, до сих пор сохраняющей на своей территории американские базы, сворачивание СЭВ, отказ от Варшавского договора произошло без каких-либо письменных обязательств других сторон в отношении безопасности нашей страны. В результате мы имеем базы НАТО уже на территории бывших советских республик.

У Путина в нулевые были такие же "розовые очки" в отношении Запада, как и у Горбачёва. Знаменитая "Мюнхенская речь" была поворотной в какой-то степени, но, к сожалению, оказалась лишь потрясанием кулаков. Сегодняшняя формула внешнеполитической деятельности России — "когда вы нас выставите за дверь, мы сами выйдем с гордо поднятой головой"; это на фоне вчерашних заявлений по отношениям с ЕС.

По сравнению со сдачей Восточной Европы фактический распад СНГ уже в новом веке ещё более болезненный, потому что в разных странах оказались разделённые семьи.

Но не только поэтому, а потому что Россия граничит сегодня по факту с сателлитами Китая и Турции (Казахстан, остальные страны Средней Азии, Азербайджан), США (Прибалтика, Украина, Грузия), ну и так далее.

3. Свобода слова и собраний

Уже давно навязло на зубах, что гласность не имела никакого отношения к свободе слова. Горбачёвское нововведение не имело ничего общего с последним понятием.

Наоборот, результатом стали

  • публикации фейков об истории страны с подачи яковлевских пропагандистов;
  • выступления СМИ перестали что-либо значить для власти.

Собственно говоря, сегодня мало что изменилось, за исключением, пожалуй, появления большого количества "красных флажков" и штрафов, количество законов о которых растёт с каждым месяцем.

Отличия у Горбачёва и Путина в праве людей на собрания и митинги.

4. Всенародная любовь

Сторонников Горбачёва в самом начале его деятельности было намного больше, чем у Путина. Помню, как люди ходили по Москве с включенными радиоприемниками, чтоб не пропустить что-то из сказанного на 19-й партконференции и первом съезде народных депутатов.

Однако декларации так и остались декларациями как в отношении обещаний перестроить экономику, так и в отношении результатов референдума по сохранению СССР. Результат известен.

В наше сегодняшнее время тоже было много обещаний, в том числе про пенсионный возраст. О поправках в Конституцию даже говорить не стоит: что из этих поправок начало выполняться после их принятия, скажите?

5. История

Мало знаю, что пишут в учебниках истории про горбачевский и более поздние периоды — начал как-то читать, да и бросил: каждое утверждение как передовица из газет 50-60-х годов прошлого века.

История о каждом правителе передается самими людьми, что бы ни писали в учебниках.

И отношение к Ленину, Сталину, Хрущёву у меня сложилось в первую очередь из рассказов моих бабушек, много позже я составил об этих исторических деятелях собственное мнение, которое не сильно отличалось от первого знакомства с этими персонажами в семейном кругу.

Своим детям о Горбачёве я рассказываю то, что написал здесь. И когда они мне говорят, что в учебниках не так, я вспоминаю то, что мне говорили мои бабушки: жизнь на самом деле не такая, как пишут в учебниках. Просто запомните, что говорю, а много позже сами составите своё мнение.

С моей точки зрения, Горбачев — политический неудачник, узость мышления, трусость которого изменили мировой порядок на десятилетия, а может, и дольше. Аналогичное мнение о нём я слышал от людей в разных странах мира, в которых побывал, так что я, как минимум, не единственный, который его придерживается.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы владимир путин михаил горбачёв
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