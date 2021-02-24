Навальный вернулся, мечтая стать народным героем. Что пошло не так?

В программе "Точка зрения" Дарья Митина обсудила причины провала протеста так называемых сторонников Навального с Георгием Федоровым, председателем движения "Гражданская солидарность", руководителем центра социальных и политических исследований "Аспект".

Читайте начало интервью:

Среди готовых протестовать нет клоунов: в чем причина провала последней акции оппозиции

Федоров пояснил, почему с фонариком в светлое будущее дойти проблематично

— Я читала вчера версию Проханова, которая мне показалась весьма правдоподобной: что Навальный — это частное проявление внутренней борьбы спецслужб, разных ее ответвлений, которое обострилось и выплеснулось наружу. Мне кажется, что в этом есть рациональное зерно. Что вмешались в это дело иностранные спецслужбы. Вот как тебе видится, на чем замешана, вообще, вся эта история, кто какие роли здесь исполняет, кто здесь режиссер, кто здесь кукловод?

— Вообще, очень странная история с приездом именно сейчас.

Потому что Навальный находился на Западе в Германии, неплохо оттуда вещал, почему-то именно сейчас решил вернуться. Хотя — я уверен — он возвращался, именно чтобы быть задержанным.

Потом выходит фильм, после него начинаются акции протеста. А потом — всё, пшик. Мне очень интересна версия Макса Шевченко, что это "похоже на операцию "Трест"". То есть взяли и развели, Алексей Анатольевич думал, что сейчас здесь он приедет, он уже будет вождем, как Ленин на броневике.

Но только Путин не Николай. И февраля-то не случилось, чтобы делать какую-то Октябрьскую революцию.

И есть ощущение, что тут либо его развели, либо самоуверенность подвела.

- "Вот ты отсидишь двушечку, зато потом выйдешь народным героем"…

— Да, выйдешь народным героем. И быстро. Его речь на первом суде была выстроенная, подготовленная и политически верная во всех отношениях, почти безошибочная. А на втором — истерика.

Мне кажется, что Навального сейчас блокировали информационно, контактов нет, и он находится в отчаянном положении, может, он понял, куда влип.

Как мне кажется, Алексей после своего воскрешения так называемого себя почувствовал таким человеком не от мира сего, мессией.

— Нельсоном Манделой. Мандела сколько сидел?

- 27. Да и вообще там всё жестче было.

А сейчас лайт-вариант. Я думаю, что, конечно же, в ближайшее время Навальный не выйдет. Его использовали вслепую.

И, кстати, последняя атака на ФСБ, на группу внутри нее… Я не исключаю, что есть какие-то у нас погоны, которые решили переделать сферу влияния внутри ФСБ и тем же самым использовать Алексея Анатольевича в атаке на вот этих "отравителей".

- Причем атака странная. Во-первых, на шестерок, на исполнителей, на этих несчастных топтунов. Во-вторых, задействована была фамилия Патрушева, хотя он уже, мягко говоря, к ФСБ отношения не имеет. А вот фамилия Бортников, я надеюсь, известна Навальному, но почему-то он ее не называет. Значит, не пришло еще время назвать.

— Тут как раз логика есть. Совет Безопасности — это такой политический орган, который и должен формировать повестку внутри ФСБ. И поэтому звонок от Патрушева, он логичен.

Но то, что там с другой территории какой-то баран сидел, который всё сдал или играл в оперативные какие-то игры — это 100%.

И вообще, в этом очень много мутности.