Среди готовых протестовать нет клоунов: в чем причина провала последней акции оппозиции

Тема номер один в обсуждениях последних месяцев — выступления так называемых сторонников приговоренного за нарушения режима условного наказания к реальному сроку блогера Алексея Навального.

Вот и ведущая программы "Точка зрения" Дарья Митина не удержалась и обсудила последнюю акцию протеста — ту, когда ребят "пригласили" выйти во дворы с фонариками — с председателем движения "Гражданская солидарность", руководителем центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгием Федоровым.

— Что это вообще было? Интернет пестрит скептическими, а то и откровенно насмешливыми отзывами. Как ты думаешь: мы должны просто над этим посмеяться и пойти дальше? Или стоит как-то серьезнее это всё оценить?

— С моей точки зрения, эта акция с фонариками, по-моему, не удалась. Видимо, это была вынужденная мера. Когда Навальный свою компанию начинал, когда он, так сказать, приехал сюда, попал за решетку, когда этот фильм вышел, когда были первые довольно-таки радикальные выступления, несанкционированные, по всей стране, думаю, что была какая-то программа — по нарастающей пойти — для того, чтобы, скажем, к весне, к теплу, к Госдуме раскачать ситуацию настолько, что можно было бы оказывать на власть давление…

Но что-то пошло не так, не по плану. Такое ощущение, что система управления в ФБК*, мягко выражаясь, нарушена.

Волков не такой харизматичный, как Навальный, и его предложения не так доходят до людей.

К тому же эта акция была явно рассчитана на какое-то внешнее употребление, потому что специально День святого Валентина, любовь победит страх, вот эти фонарики, сердечки и прочий блудняк, прошу прощения за такое не совсем парламентское сравнение…

— В общем-то, да. Другого слова как-то не приходит в голову.

— Да, она просто была рассчитана именно на BBC и прочие вещи, которые должны были всплакнуть, что Россия ночью выходит с фонариками и так далее.

Эта акция изначально была провальная, могу объяснить почему. Потому что когда эти акции были в Москве и других городах, они были концентрированы в одной точке, и это было довольно-таки сильно, то есть люди увидели, что протестующих много. Плюс толпа была довольно-таки радикально настроена.

А тут — акции с фонариками в своих дворах. Как правило, они были немногочисленны, что очень деморализует само по себе.

Они думали, что сейчас начнет власть по дворам ходить и лупасить этих хипстеров, фонарики отбирать и так далее. Этого ждали. Даже я думал, что такое может…

Я просто знаю многих людей, которые выходили на эту акцию, я сам присутствовал и смотрел, люди, конечно, не поняли, что это такое и зачем.

Протестующие — это же не только подростки, там много взрослых людей, которые готовы были выходить на другие акции протеста, но ходить по двору с фонариком как-то люди были не готовы.

И поэтому, к сожалению, на этом этапе фонарики деморализовали большую часть протестующих. Ведь, по моим подсчетам, порядка 30% из тех, кто приходил на первые две акции, были четкими сторонниками Навального. А остальные 70% — это были люди, которые недовольны ситуацией, Путиным, которые решили выразить свой протест по ситуации в стране. Вот их перетащить не удалось. В том числе и благодаря фонарикам.

— Недаром говорят, что в России любая вот такая карнавализация не приживается. У нас народ серьезный, образованный, начитанный, имеющий какие-то свои мировоззрения и готовый, в общем-то, к большим свершениям, если действительно люди понимают, за что они выходят и чего они хотят.

— У меня есть несколько знакомых юного возраста, которые поддерживают Навального, которые готовы были действительно выходить, но про акцию с фонариками они сказали: "Я что, клоун, извините меня? Я готов с омоновцем подраться, а фонариком светить… Светите сами себе".