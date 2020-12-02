Некоторые россияне за последние 20 лет стали больше поддерживать режим, но молодежь и активный бизнес недовольны Кремлем и местными властями.
По данным специалистов Левада-центра (по мнению властей, иноагента), предприниматели и работники с зарплатами чуть выше средней не одобряют работу правительства. По большому счету, верхушкой недовольны даже те, чьи потребности находятся выше первого уровня знаменитой пирамиды Маслоу.
Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года недовольных работой президента стало больше — этот показатель вырос с 31 до 34%.
Сегодня такое мнение высказывают 56% опрошенных предпринимателей. Растет недовольство у граждан возрастных категорий 18-24 года (37%) и 25-39 лет (40%).
Неудивительно, что люди, которым "едва хватает на еду" (37% против 31% в начале года), высказываются негативно, поскольку озабочены самыми насущными проблемами.
Речь идет даже не о пирамиде Маслоу, а о выживании. Автор концепции в своё время говорил о физиологических потребностях, (питание, одежду, жилье).
К следующим базовым потребностям относятся:
Базовые потребности россияне как-то, может быть, и закрывают, но выше уже находится прослойка тех, кто обладает несколько более высокими материальными возможностями, но не могут добиться самовыражения и самореализации.
По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 46% опрошенных считают, что лишь немногие из тех, у кого есть желание и способности, могут добиться успеха у себя дома.
Причиной этого является безработица, недостаток рабочих мест (10%) и плохое развитие экономики (6%).
При этом 76% россиян уверены, что именно государство может сделать так, чтобы во всех регионах страны у людей были равные возможности для реализации и для успеха в жизни.
По их мнению, власти должны...
А во времена коронавируса негативные взгляды на ситуацию получили все основания. Опрос ВЦИОМа в июле 2019 года показал, что 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными.
Еще 51% считает, что в будущем условия ведения бизнеса только ухудшатся (как в воду глядели). В июне 2018 года, по данным опроса ВЦИОМ, 69% бизнесменов были недовольны властью.
В Левада-центре пояснили, что молодежь не верит пропаганде, предпочитая ей YouTube с альтернативными точками зрения политиков, активистов и журналистов.
Потому молодежь более позитивна, открыта и вполне лояльна к попыткам открыть свой бизнес, который является не столько возможностью много заработать, сколько шансом реализоваться, почувствовать себя независимым от родителей и государства.
По мнению специалистов Высшей школы экономики, "люди хотят, чтобы общество уже перешло в целом к удовлетворению потребностей из более высоких уровней пирамиды Маслоу".
Для этого нужна развитая экономика, а для ее построения России необходима взвешенная поддержка малого и среднего предпринимательства.
Управляющий партнер консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева напомнила, что по итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн руб. и многие кризиса просто не переживут.
Самое интересное, что растет количество самозанятых в России. Так что желательно, чтобы этот эксперимент успешно укрепился на всей территории страны, а государство целенаправленно стало бы двигаться по пути дальнейшего развития предпринимательской активности молодежи. Только так можно будет в конце концов победить кризис.
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