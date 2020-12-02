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Автор Александр Шторм

Молодые и продвинутые перестают доверять власти

Политика

Некоторые россияне за последние 20 лет стали больше поддерживать режим, но молодежь и активный бизнес недовольны Кремлем и местными властями.

Молодые и продвинутые перестают доверять власти

По данным специалистов Левада-центра (по мнению властей, иноагента), предприниматели и работники с зарплатами чуть выше средней не одобряют работу правительства. По большому счету, верхушкой недовольны даже те, чьи потребности находятся выше первого уровня знаменитой пирамиды Маслоу.

  • Примерно две трети предпринимателей не одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства в целом.
  • Президентом страны Владимиром Путиным недовольна половина бизнесменов.

Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года недовольных работой президента стало больше — этот показатель вырос с 31 до 34%.

Сегодня такое мнение высказывают 56% опрошенных предпринимателей. Растет недовольство у граждан возрастных категорий 18-24 года (37%) и 25-39 лет (40%).

Неудивительно, что люди, которым "едва хватает на еду" (37% против 31% в начале года), высказываются негативно, поскольку озабочены самыми насущными проблемами.

Речь идет даже не о пирамиде Маслоу, а о выживании. Автор концепции в своё время говорил о физиологических потребностях, (питание, одежду, жилье).

К следующим базовым потребностям относятся:

  • безопасность,
  • социальные связи,
  • выше — признание (талантов, умений),
  • вершина в этой пирамиде — возможности самореализации.

Базовые потребности россияне как-то, может быть, и закрывают, но выше уже находится прослойка тех, кто обладает несколько более высокими материальными возможностями, но не могут добиться самовыражения и самореализации.

По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 46% опрошенных считают, что лишь немногие из тех, у кого есть желание и способности, могут добиться успеха у себя дома.

Причиной этого является безработица, недостаток рабочих мест (10%) и плохое развитие экономики (6%).

При этом 76% россиян уверены, что именно государство может сделать так, чтобы во всех регионах страны у людей были равные возможности для реализации и для успеха в жизни.

По их мнению, власти должны...

  1. Обеспечить людей работой (так думают 17% опрошенных).
  2. Развивать экономику (14%), сделать соизмеримыми доходы людей.
  3. Повысить зарплаты и пенсии (11%).

А во времена коронавируса негативные взгляды на ситуацию получили все основания. Опрос ВЦИОМа в июле 2019 года показал, что 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными.

Еще 51% считает, что в будущем условия ведения бизнеса только ухудшатся (как в воду глядели). В июне 2018 года, по данным опроса ВЦИОМ, 69% бизнесменов были недовольны властью.

В Левада-центре пояснили, что молодежь не верит пропаганде, предпочитая ей YouTube с альтернативными точками зрения политиков, активистов и журналистов.

Потому молодежь более позитивна, открыта и вполне лояльна к попыткам открыть свой бизнес, который является не столько возможностью много заработать, сколько шансом реализоваться, почувствовать себя независимым от родителей и государства.

По мнению специалистов Высшей школы экономики, "люди хотят, чтобы общество уже перешло в целом к удовлетворению потребностей из более высоких уровней пирамиды Маслоу".

Для этого нужна развитая экономика, а для ее построения России необходима взвешенная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Управляющий партнер консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева напомнила, что по итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн руб. и многие кризиса просто не переживут.

Самое интересное, что растет количество самозанятых в России. Так что желательно, чтобы этот эксперимент успешно укрепился на всей территории страны, а государство целенаправленно стало бы двигаться по пути дальнейшего развития предпринимательской активности молодежи. Только так можно будет в конце концов победить кризис.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid бизнес социология самозанятые малый бизнес самозанятость рейтинг путина доверие президенту пандемия коронавируса
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