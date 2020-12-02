Молодые и продвинутые перестают доверять власти

Некоторые россияне за последние 20 лет стали больше поддерживать режим, но молодежь и активный бизнес недовольны Кремлем и местными властями.

По данным специалистов Левада-центра (по мнению властей, иноагента), предприниматели и работники с зарплатами чуть выше средней не одобряют работу правительства. По большому счету, верхушкой недовольны даже те, чьи потребности находятся выше первого уровня знаменитой пирамиды Маслоу.

Примерно две трети предпринимателей не одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства в целом.

Президентом страны Владимиром Путиным недовольна половина бизнесменов.

Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года недовольных работой президента стало больше — этот показатель вырос с 31 до 34%.

Сегодня такое мнение высказывают 56% опрошенных предпринимателей. Растет недовольство у граждан возрастных категорий 18-24 года (37%) и 25-39 лет (40%).

Неудивительно, что люди, которым "едва хватает на еду" (37% против 31% в начале года), высказываются негативно, поскольку озабочены самыми насущными проблемами.

Речь идет даже не о пирамиде Маслоу, а о выживании. Автор концепции в своё время говорил о физиологических потребностях, (питание, одежду, жилье).

К следующим базовым потребностям относятся:

безопасность,

социальные связи,

выше — признание (талантов, умений),

вершина в этой пирамиде — возможности самореализации.

Базовые потребности россияне как-то, может быть, и закрывают, но выше уже находится прослойка тех, кто обладает несколько более высокими материальными возможностями, но не могут добиться самовыражения и самореализации.

По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 46% опрошенных считают, что лишь немногие из тех, у кого есть желание и способности, могут добиться успеха у себя дома.

Причиной этого является безработица, недостаток рабочих мест (10%) и плохое развитие экономики (6%).

При этом 76% россиян уверены, что именно государство может сделать так, чтобы во всех регионах страны у людей были равные возможности для реализации и для успеха в жизни.

По их мнению, власти должны...

Обеспечить людей работой (так думают 17% опрошенных). Развивать экономику (14%), сделать соизмеримыми доходы людей. Повысить зарплаты и пенсии (11%).

А во времена коронавируса негативные взгляды на ситуацию получили все основания. Опрос ВЦИОМа в июле 2019 года показал, что 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными.

Еще 51% считает, что в будущем условия ведения бизнеса только ухудшатся (как в воду глядели). В июне 2018 года, по данным опроса ВЦИОМ, 69% бизнесменов были недовольны властью.

В Левада-центре пояснили, что молодежь не верит пропаганде, предпочитая ей YouTube с альтернативными точками зрения политиков, активистов и журналистов.

Потому молодежь более позитивна, открыта и вполне лояльна к попыткам открыть свой бизнес, который является не столько возможностью много заработать, сколько шансом реализоваться, почувствовать себя независимым от родителей и государства.

По мнению специалистов Высшей школы экономики, "люди хотят, чтобы общество уже перешло в целом к удовлетворению потребностей из более высоких уровней пирамиды Маслоу".

Для этого нужна развитая экономика, а для ее построения России необходима взвешенная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Управляющий партнер консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева напомнила, что по итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн руб. и многие кризиса просто не переживут.

Самое интересное, что растет количество самозанятых в России. Так что желательно, чтобы этот эксперимент успешно укрепился на всей территории страны, а государство целенаправленно стало бы двигаться по пути дальнейшего развития предпринимательской активности молодежи. Только так можно будет в конце концов победить кризис.