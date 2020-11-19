В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами

На днях в американском журнале Time вышла примечательная статья - о надеждах, которые российская оппозиция возлагает на Джозефа Байдена. После его обустройства в Белом доме начнется новая эпоха, которая откроет наконец-таки дорогу России к демократии. По крайней мере, таким видится будущее оппозиционерам, с которыми побеседовал Time.

"Когда Байден займет свой офис"

"Когда Байден займет свой офис в Белом доме в январе, и так задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию с путинским режимом. Предлагаемые методы — жесткие и бьющие по широкому кругу целей санкции, накладываемые с целью помочь этим российским оппозиционным лидерам восстановить демократию в России", - говорится в статье.

Кто же эти "российские оппозиционные лидеры"? Конечно, Алексей Навальный. Но он в данном случае ничего не комментирует. Только упоминается, что он поздравил Байдена с победой. Ну и отмечается, что кандидат от демократов, в отличие от Трампа, осудил "отравление" Навального.

Зато много чего наговорил еще один "оппозиционный лидер", "активист российского демократического движения" Владимир Кара-Мурза. Оговорив, что "только россияне могут принести демократию в Россию", он сразу переходит к делу: "Но президент должен перестать легитимировать и таким образом давать силы путинскому режиму, который нарушает или просто игнорирует демократические нормы. И если честно: в течение 20-летнего срока путинского правления ни один президент США не сделал этого".

То есть и Джордж Буш-младший, и даже Барак Обама (про Дональда Трампа и говорить нечего) "не сделал этого". Вся надежда, стало быть, на Джо Байдена.

Среди комментаторов - соратник Алексея Навального Владимир Ашурков. Он сейчас проживает в Великобритании - в 2014 году в России его объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансирование избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы. Но это, конечно же, дело другое. И совсем не мешает Владимиру Львовичу давать советы о том, как Джо Байдену строить политику в отношении России. А именно - вводить персональные санкции и бороться с проникновением "коррупционных русских денег на Запад".

"Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека. А также державы, укрепляющей трансатлантические отношения через НАТО", - считает Владимир Ашурков.

Какое отношение к демократии в России имеют "трансатлантические отношения через НАТО"? Ну а как США продвигают демократию, известно очень хорошо...

Не меняется ничего

Среди комментаторов также Уильям Браудер. Ровным счетом непонятно, какое он отношение имеет к демократии в России. Хотя, впрочем, имеет отношение к так называемому Акту Магнитского. Который в статье назван еще одним инструментом санкций/

Поразительно, насколько ничего не меняется в оценках. То есть по-прежнему о перспективах России рассуждают люди, имена которых может и на слуху (относительно), но которые не имеют ровным счетом никакого влияния на происходящее в нашей страны. Их поддержка ограничена несколькими процентами, которой недостаточно, чтобы получить хотя бы какое-то заметное количество голосов на выборах.

И в то же время они призывают к санкциям против государства, с которыми на словах связаны их дальнейшие планы. Хотя как в самой России воспринимают подобные комментарии, этих людей, похоже, совершенно не волнует. Ведь именно представители либеральных партий на протяжении нескольких последних лет неизменно поддерживают антироссийские санкции.

Хотя очевидно, что это самый настоящий "самострел" - если, конечно, всерьез воспринимать участие таких партий в политических процессах в России. Хотя насчет серьезности, честно говоря, большие сомнения.