Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами

На днях в американском журнале Time вышла примечательная статья - о надеждах, которые российская оппозиция возлагает на Джозефа Байдена. После его обустройства в Белом доме начнется новая эпоха, которая откроет наконец-таки дорогу России к демократии. По крайней мере, таким видится будущее оппозиционерам, с которыми побеседовал Time.

В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами

"Когда Байден займет свой офис"

"Когда Байден займет свой офис в Белом доме в январе, и так задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию с путинским режимом. Предлагаемые методы — жесткие и бьющие по широкому кругу целей санкции, накладываемые с целью помочь этим российским оппозиционным лидерам восстановить демократию в России", - говорится в статье.

Кто же эти "российские оппозиционные лидеры"? Конечно, Алексей Навальный. Но он в данном случае ничего не комментирует. Только упоминается, что он поздравил Байдена с победой. Ну и отмечается, что кандидат от демократов, в отличие от Трампа, осудил "отравление" Навального.

Зато много чего наговорил еще один "оппозиционный лидер",  "активист российского демократического движения" Владимир Кара-Мурза. Оговорив, что "только россияне могут принести демократию в Россию", он сразу переходит к делу: "Но президент должен перестать легитимировать и таким образом давать силы путинскому режиму, который нарушает или просто игнорирует демократические нормы. И если честно: в течение 20-летнего срока путинского правления ни один президент США не сделал этого".

То есть и Джордж Буш-младший, и даже Барак Обама (про Дональда Трампа и говорить нечего) "не сделал этого". Вся надежда, стало быть, на Джо Байдена. 

Среди комментаторов - соратник Алексея Навального Владимир Ашурков. Он сейчас проживает в Великобритании - в 2014 году в России его объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансирование избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы. Но это, конечно же, дело другое. И совсем не мешает Владимиру Львовичу давать советы о том, как Джо Байдену строить политику в отношении России. А именно - вводить персональные санкции и бороться с проникновением "коррупционных русских денег на Запад".

"Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека. А также державы, укрепляющей трансатлантические отношения через НАТО", - считает Владимир Ашурков.

Какое отношение к демократии в России имеют "трансатлантические отношения через НАТО"? Ну а как США продвигают демократию, известно очень хорошо...

Не меняется ничего

Среди комментаторов также Уильям Браудер. Ровным счетом непонятно, какое он отношение имеет к демократии в России. Хотя, впрочем, имеет отношение к так называемому Акту Магнитского. Который в статье назван еще одним инструментом санкций/

Поразительно, насколько ничего не меняется в оценках. То есть по-прежнему о перспективах России рассуждают люди, имена которых может и на слуху (относительно), но которые не имеют ровным счетом никакого влияния на происходящее в нашей страны. Их поддержка ограничена несколькими процентами, которой недостаточно, чтобы получить хотя бы какое-то заметное количество голосов на выборах.

И в то же время они призывают к санкциям против государства, с которыми на словах связаны их дальнейшие планы. Хотя как в самой России воспринимают подобные комментарии, этих людей, похоже, совершенно не волнует. Ведь именно представители либеральных партий на протяжении нескольких последних лет неизменно поддерживают антироссийские санкции

Хотя очевидно, что это самый настоящий "самострел" - если, конечно, всерьез воспринимать участие таких партий в политических процессах в России. Хотя насчет серьезности, честно говоря, большие сомнения.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы санкции либералы джо байден владимир кара-мурза
Новости Все >
Песков о сборной России: "Без комментариев"
Саратовец позвал в гости девочек 13 и 15 лет и надругался над ними
Портрет Путина стал жертвой депутата, потерявшего портрет Пушкина
Динозавры не собирались вымирать до падения астероида
СК вмешался в скандальное дело по квартире Федосеевой-Шукшиной
ФИФА тестирует искусственный интеллект для определения офсайда
Эксперт: "Антибактериальное мыло может уничтожить не то, что надо"
Премьер и Рада плохо поддерживают бизнес: Зеленский негодует
Игроки "Тамбова" готовы бойкотировать матч со "Спартаком"
Тюменского блогера обвиняют в призывах к терроризму
Последние материалы
Андрей Разин отобрал у Шатунова хит "Белые розы"
Садальский ответил на слова Боярского о "бедных" артистах
В Удмуртии несовершеннолетние оказывали интимные услуги в спа-салоне
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Стресс может быть заразен - исследование
Кто охотился за наследством Олега Яковлева из "Иванушек"?
По неизвестным причинам в аптеках возник дефицит "Йодомарина"
"Очарование, затем провокация": Пентагон - о том, чего ждать от КНДР
Соболев не сыграл с Сербией из-за проблем с коленом
С 23 ноября в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
Популярное
Бывший СССР
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья

Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.

Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Как именно Путин намекнул на признание ЛДНР
Бывший СССР
Как именно Путин намекнул на признание ЛДНР
Российский шоу-бизнес
Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подаёт на развод
Новости Симферополя
Юрист рассказал, чем опасен арест российских самолётов Украиной
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Бойца Франческо Рикки ввели в кому после поединка
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Почему в России так и не получил развитие этнотуризм?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально
Жирков провёл сотый матч за сборную России
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников