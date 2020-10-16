Российская элита "проедает" по бюджету РФ в год

Российская элита по уровню годового потребления легко обходит бюджеты не самых бедных регионов страны. Так что все разговоры на тему "денег нет" — это разговоры именно для бедных. Деньги как раз есть, другой вопрос — у кого и сколько.

По поводу сверх-потребления россиянской "элиты" отписались разом несколько серьезных экспертов и политологов.

"Разумеется, тема очень неудобная для официоза и пропагандисты каждый раз ее замыливают", отмечает проект Red Devol.

Автор оспорил тезис "олигархи потребляют немного, все прожирают простые работяги и народ-орки".

"В реальности же перворанговый россиянский олигарх-миллиардер в год "сжирает" столько, сколько пара-тройка российских регионов (если по их бюджету судить). Таких олигархов в наличии имеется несколько десятков, как минимум (но до сотни точно)"- считает эксперт.

Есть олигархи, чье наличие нужно определять по гигантским океанским яхтам. Таковых набирается около полутора сотен (из числа известных). Миллиардеров и миллионеров второго-третьего уровня лучше считать по бизнес-джетам. С учетом совпадения с первой категорией, там набирается около 300-350.

"По сути, деньги страны уходят именно на этот батальон, который постоянно "требует бабла". Однако, на этом пирамида и не думает заканчиваться. Далее идут высокопоставленные и среднего уровня федеральные силовики, чиновники и местный истеблишмент", пишет автор.

"И там тоже вполне себе достойный уровень потребления. Вот пишут, что у одного мэра якобы только золотые часы на руке "тянут" на 2 миллиона долларов. Значит, в офшорах у дяди могут быть отложены миллионов 50-100 долларов (1 доллар потраченный на часы, умножайте смело на 50-100 и получите примерный размер авуаров)", — отмечается в сообщении.

Понятно, что судейские в принципе бедными быть не могут — средний судья районного суда россиянского города-миллионника имеет состояние где-то до 2-5 миллионов долларов. Вспомним судью Юлию Добрынину, которая "подорвалась" на взятке в 25 миллионов рублей.

"В общем, в "золотом" российском миллионе жизнь кипит и жизнь эта уничтожает экономику всей Северной Евразии", резюмирует Red Devol.

Каковы реальные траты у российской элиты разного уровня

Также расследователи вспоминают "посаженных" губернаторов и пишут, что их достаток зависит от региона — но средний губернатор имеет состояние от 20-30 до 200-300 миллионов долларов (в зависимости от срока пребывания, первая цифра касается унылых новичков, а у рекордсменов счет идет на миллиарды долларов).

В той же весовой категории, по их мнению, находятся и некоторые задержанные вице-губернаторы — это несколько десятков миллионов долларов, как минимум, а продвинутые имеют и сотни миллионов долларов. Сюда же попадают министры и главы департаментов региональных правительств и служб — это крепкие, уверенные миллионеры с состоянием от 10-20 до 50-100 миллионов долларов.

"Отдельно стоит сказать о депутатах заксобраний — это отдельная тематика, там могут быть перемешаны мульти-миллионеры и голодранцы, не имеющие еще даже первого миллиона долларов",- подытоживает аналитик.

По этой теме автор проекта "Толкователь" добавил, что средняя оценка сверхпотребления самых богатых россиян — 60-70 млрд. долларов в год.

Если взять условные 1000 самых высших семей, то эти оценки смотрятся реально: на каждого по 60-70 млн. долларов в год. Это только текущая жизнь, без больших вложений в покупку яхт, бизнес-джетов, антиквариата.

"А что делать? Не жить же впроголодь. Однозначно, не менее 1-2 млн. долларов в год на текущую жизнь им надо" — ехидничает автор.

По словам аналитика, "не так давно режиссёр Станислав Говорухин объяснял, что траты "настоящего мужчины" на встречи с друзьями и "мужские интересы" — рестораны, бани, охота, рыбалка, подарки друг другу на юбилеи, покупка дорогого алкоголя (например, вин от 300-500 долларов за бутылку), сигар и т. п. — не может быть меньше 2 млн. руб. в месяц. Т. е. это 300-350 тыс. долларов в год".

Т.е. в целом элита "прожирает" не менее 200 млрд. долларов в год.

Это величина нынешнего федерального бюджета. Так что "денег нет" — это просто разговоры…