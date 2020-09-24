Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

В четверг стало известно, что президента России Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Инициатором стал писатель и главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков. По его словам, если Путин премию не получит, то Нобелевский комитет мира "надо будет закрывать".

Как писатель объяснил выдвижение Путина

Вообще говоря, о выдвижении президента России на соискание Нобелевской премии мира в газете "Президент" сообщалось еще 9 сентября. Там же отмечалось, что профессор Сергей Комков (он не только писатель и главный редактор) уже выдвигал Владимира Путина на соискание премии в 2013 году. К слову, российского президента выдвигали на Нобелевскую премию мира также в 2007 и 2016 годах.

Ну а сегодня писатель собрал специальную конференцию, которую была посвящена исключительно его инициативе.

"Надо понять : или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла, или они все-таки реальные потомки и реальные исполнители воли великого Нобеля", — сказал Комков, добавив, что если Путин не получит премию, что Нобелевский комитет мира "надо будет закрывать".

Чем известен Сергей Комков

Владимир Путин — не единственный президент, которого профессор-писатель Комков выдвигал на соискание премии. Подобной чести также удостоился президент Чехии Милош Земан в 2014 году. Наверное, ему об этом в свое время сообщили, и он знает, что был в числе соискателей.

Что касается реакции Кремля на нынешнюю инициативу, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на премию выдвигаются самые разные люди, по инициативе "тех, кто выступает с таким предложением". "Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного", — отметил Песков.

В общем, этот тот случай, когда вроде и сказать что-то надо, раз спрашивают, но сказать особо нечего.

Стоит заметить, что во время большой пресс-конференции президента России в 2019 году Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, "превратились в настоящие трущобы".

Проверку по этому поводу проводил Следственный комитет России, а власти Краснодарского края и мэрия Сочи несколько дней пребывали в большой напряжении. Однако информация Комкова не была подтверждена.

Кроме того, Сергей Комков является руководителем Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" (по тегу "Сергей Комков" можно ознакомиться с его комментариями по проблемам образования, данными "Правде.Ру").