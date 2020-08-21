Россияне перехотели перемен и ждут от власти денег

Российское общество больше не требует перемен, а на фоне пандемии коронавируса и вовсе мечтает о стабильности прошлых лет. К такому выводу пришли эксперты Института социального маркетинга.

Они обнаружили, что на фоне пандемии обществу перемен уже достаточно. В своем докладе на эту тему специалисты отмечают, что у россиян доминируют экономические страхи.

Поэтому политикам следует заняться решением конкретных проблем населения и честно обсуждать их с людьми. Оппозиционеры при этом считают, что подобные меры поддержки перед голосованием - порочная практика властей.

Согласно исследования ИНСОМАР, россияне продолжают крайне негативно воспринимать будущее страны.

Год назад состояние и настроение большинства россиян можно было сравнивать с депрессией.

Сограждане характеризовали положение вещей как крайне негативное, эксперты говорили об «эффекте черных очков», который приводит к «деформации восприятия действующей власти», о росте запроса на индивидуальную безопасность, об усиливающейся агрессии и избирательном внимании к поступающей информации.

По поводу нового доклада директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский высказался в том духе, что это исследование пригодится всем участникам политического процесса.

Но если в 2019 года исследователи фиксировали запрос на обновление, то теперь россияне снова жаждут стабильности, патернализма и социального государства.

Именно власть в восприятии простых людей должна отвечать на за экономическую ситуацию в пандемию, страхи по поводу которой доминируют в обществе. При этом респонденты боятся коррупции, роста преступности и алкоголизма.

Главным запросом к власти становится качество жизни, далее следует защита и социальная помощь.

В этой ситуации власть, даже обладая ресурсами, позволяющими поддержать всех участников процесса, все равно осталась бы виноватой, пишут эксперты.

Люди хотят знать, "как будет точно", а этого не знает никто.

Поэтому именно чиновникам и политикам следует бороться за правильную интерпретацию, в том числе с привлечением комментаторов «из народа», и не забывать о прямой коммуникации по принципу «работаем вместе, слышим людей».

Заходила речь и о технологиях, которые стоит использовать власти в нынешних реалиях.

Во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), тот же Потуремский отметил, что общество требует быстрого решения его проблем политиками, и рекомендовал кандидатам в губернаторы говорить на любые темы, не допуская никаких табу.

По словам консультанта Григория Казанкова, других проблем, кроме экономических, у власти сейчас нет и быть не может. Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына сообщила, что основной запрос в обществе сейчас на решение проблем медицины и семей, а ближайшим вызовом станет дистанционное образование.

Со своей стороны, политики считают, что на выборах в регионах нужны только работающие методы.

Как пояснил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, когда основной партией в стране используется телевидение - главная ударная сила, значимая для возрастного электората,- ничего сделать уже нельзя.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пожаловался, что даже в Смоленской области, возглавляемой либерал-демократом Алексеем Островским, представители партии власти «предположительно» срывают агитацию ЛДПР.

При этом вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин придерживается распространенного мнения, что именно социальные темы сейчас наиболее важны для граждан. В таких условиях как сейчас, все политические темы, особенно такие, как права и свободы, не пользуются вниманием у избирателей.

Разумеется, рассуждения на эту тему не запрещены, но возникает ощущение легковесности. Особенно это актуально для губернаторов, от которых прежде всего ждут качеств хозяйственника, отмечает эксперт.

Он также добавил, что представители парламентской оппозиции не могут добиться каких-то крутых перемен, у них банально меньше на это ресурсов. По его словам, оппозиция действует зеркально: поднимает те же самые вопросы (социалка, медицина), но только критикуя. "А так выборы не выиграть, но цели такой, судя по всему, у оппозиционеров и нет", подытожил Макаркин.