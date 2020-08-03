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Автор Ирина Гусакова

Вопросы цифрового развития, культуры, спорта и туризма в СКФО взяты под особый контроль

Политика

Под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки состоялось совещание по актуальным вопросам цифрового развития, культуры, спорта и туризма в СКФО. В обсуждении приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, главы субъектов округа.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, полпред поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за внимание и поддержку, которую он оказывает развитию регионов Северного Кавказа.

"В ближайшие годы цифровизация должна привести к значительным структурным изменениям экономики, повышению ее эффективности, трансформации общественных отношений, их ускорению на базе современных и перспективных цифровых платформ, практически неограниченного доступа всех пользователей к информации по всему спектру жизненно важных для населения вопросов. Уже сегодня мы наблюдаем, как цифровые технологии меняют рынок труда, формируя новую плеяду профессий и специальностей. Они же создают мотивацию у работников к приобретению и развитию новых компетенций.

Для регионов Северного Кавказа важно идти в ногу со временем, чтобы реализация всех современных тенденций развития нашего общества была подкреплена наличием человеческого и ресурсного потенциала", — подчеркнул представитель главы государства в округе.

С этой целью, по его словам, необходимо обеспечить качественную реализацию во всех субъектах округа национальной программы "Цифровая экономика", достигая к установленным срокам целей и целевых показателей развития общества.

"Нельзя обойти стороной и развитие сферы туризма. Не секрет, что Кавказ ассоциируется с понятиями здоровья и долголетия. Географическое положения и природно-климатические характеристики нашего округа формируют значительные конкурентные преимущества в развитии перед другими регионами страны.

Важно грамотно ими распорядиться и создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств курортов, сохранив их для будущих поколений.

Прилагая значительные усилия в развитии реального сектора экономики и финансовых институтов важно не отодвинуть на второй план вопросы гармоничного развития личности.

Выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у нашей молодежи, формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни должна способствовать реализация проектов "Культура" и "Спорт — норма жизни".

При этом важно учитывать особое, бережное отношение всех народов, населяющих Северный Кавказ к сохранению своей самобытной культуры и традиций", — акцентировал внимание участников совещания Юрий Чайка.

Основной целью обсуждения полпред назвал налаживание взаимодействия между федеральными и региональными органами государственной власти, выработку решений по реализации ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика", национального проекта "Культура" и других вопросов.

"Уверен, что скоординированные действия всех заинтересованных сторон обеспечат эффективность использования имеющихся в округе ресурсов и позволят сформировать заделы для реализации будущих проектов, направленных на достижение национальных целей развития до 2030 года", — резюмировал представитель Президента.

В каждом региональном органе исполнительной власти будут определены руководители цифровой трансформации, сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Их работу будет координировать Минкомсвязь России. Ведомство будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте РФ.

На проекты цифровой трансформации в регионах планируется направить до 86 млрд рублей до 2024 г.

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул важность активного участия регионов в разработке национального проекта в сфере туризма. Кроме того, вице-премьер обратил внимание на необходимость проявления инициативы со стороны регионов СКФО по участию в программе развития внутреннего туризма в 2020 г. Ранее в рамках этой программы было выделено 15 млрд рублей, которые планируется потратить на субсидии туристам, отправившимся в путешествия по России. Ожидается, что условиями программы воспользуются около 3 млн россиян.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил, что Указ Президента от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" касается, в том числе, национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в части достижения цели "Цифровая трансформация".

Этой цели соответствуют четыре показателя:

  • достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
  • увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
  • рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;
  • увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

"Значения показателей по доле массовых социально значимых услуг и доли домохозяйств, подключенных к Интернету, мы будем достигать с регионами, работая вместе в этом направлении", — заявил Максут Шадаев.

Кроме того, как было озвучено, сегодня в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализована функциональность цифровой платформы обратной связи. С ее помощью жители регионов смогут направить свои жалобы и предложения по работе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Минкомсвязь России провела первый этап опытной эксплуатации Платформы обратной связи. Все регионы Северо-Кавказского федерального округа изъявили желание принять участие в пилоте", — подчеркнул министр.

Как отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, в Госпрограмме "Развитие культуры" предусмотрен специальный раздел по опережающему развитию СКФО.

В 2019 году в ходе исполнения мероприятий Госпрограммы Минкультуры направило для регионов Северного Кавказа почти 3 млрд. рублей. В 2020 году предусмотрено 1,5 млрд. руб.

В рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года регионам СКФО предусмотрено финансирование в объеме 5,5 млрд рублей.

"На 2020-й год перед нами стоит несколько важных задач. Важно эффективно использовать все средства федерального бюджета. Прошлый год показал, что это возможно, если выстроена эффективная система взаимодействия с регионами, существует контроль по всей цепочке — от федерального центра к субъекту и далее: к муниципалитету, к населенному пункту, к конкретному учреждению.

Во-вторых, важно выполнение всех показателей национального проекта. По итогам прошлого года показатель посещаемости в СКФО стал вторым среди всех федеральных округов. Мы, безусловно, в августе внесем изменения в этот показатель и, несмотря на все сложности этого года, рассчитываем на 100-процентное исполнение нацпроекта "Культура"", — отметила Ольга Ярилова.

О развитии массового спорта на территории Северо-Кавказского федерального округа и спортивной инфраструктуры в СКФО в рамках инвестиционных программ доложил Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын.

По его словам, в настоящее время на территории СКФО строится и реконструируется 87 спортивных объектов. На эти цели в 2020 г. выделено более 2 млрд рублей.

Помимо этого, в период 2021–2022 гг. в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" предусмотрены строительство и реконструкция еще 18 спортивных объектов.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подробно остановилась на реализации мероприятий подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" и раскрыла пути решения отдельных проблемных вопросы субъектов СКФО, в том числе по развитию отрасли туризма.

В частности, речь шла о создании новой туристской, обеспечивающей, санаторно-курортной и иной инфраструктуры, необходимости продвижения туристского потенциала субъектов СКФО. Как прозвучало, в соответствии с поручением Президента РФ Ростуризмом разрабатывается новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Формирование нового нацпроекта позволит синхронизировать усилия федеральных (Ростуризма, Минэкономразвития России, Минтранса России, Минкультуры России, Минспорта России Минфина России и др.) и региональных органов государственной власти, организаций, экспертных и профессиональных сообществ в целях сохранения, раскрытия и активного приумножения туристского потенциала Российской Федерации и ее вывода в лидеры мирового туризма.

В связи с этим, просим субъекты СКФО активно подключаться к данному процессу и предлагать проработанные качественные идеи, проекты и мероприятия, направленные на обеспечение доступного, комфортного и разнообразного отдыха в России для граждан и гостей нашей страны", — заявила Зарина Догузова.

По итогам совещания сформирован перечень поручений, реализация которых будет взята на особый контроль.

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Темы скфо совещание юрий чайка нацпроекты северо-кавказский округ
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