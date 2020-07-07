Коммунист Дарья Митина: "Люди думают, что голосуют за стабильность"

О порочности голосования одновременно по всем поправкам, об обязанности детей содержать престарелых родителей, а также о доступной медицине рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

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О детях и родителях

— С одной стороны, я понимаю, что голосовать отдельно за каждую из 200 поправку нереально. С другой стороны, если вы уж так интересуетесь мнением избирателей, то я могу быть за сто одних поправок и против ста других поправок. Почему я должна голосовать сразу за все?

— Принцип пакетного голосования порочный. В советское время голосовали тоже за весь текст Конституции, но совершенно по-другому было организовано обсуждение. Оно не было формальным. Обсуждение было в каждом трудовом коллективе, в каждом вузе. Все центральные газеты публиковали текст. А сейчас я сталкиваюсь с тем, что люди горячо спорят, голосовать за или против. Начинаешь спрашивать — вроде никто ничего не читал. Все услышали про обнуление и выбирают позицию в соответствии с ним. Грубо говоря, если я за Путина, проголосую за поправки. Если я против Путина, то проголосую против. Это очень неправильно. Потому что поправки вносятся в 43 статьи. И они касаются всех трех ветвей власти:

законодательной,

исполнительной,

судебной.

Есть люди, настроенные лояльно к Путину, их все устраивает. Они думают, что голосуют за стабильность. На самом деле там все по-другому, вся система нашей жизни расписана.

Для того чтобы ввести материнский капитал или выплаты на детей в период пандемии, не нужно менять Конституцию.

В этом все лукавство. В Конституции одна вода. И, кроме воды, несколько интересных "бомб". Возьмем индексацию. Где сказано, что индексация — это планомерное повышение зарплат и пенсий? На нее влияет экономическая ситуация в стране, поэтому индексация может быть и отрицательной.

Еще одно интересное положение про пенсии. Раньше пенсионное обеспечение и забота о подрастающем поколении были ответственностью государства. Люди всю жизнь на него работали, в конце жизни они имеют право получить от государства некую поддержку. Сейчас в Конституции появилась фраза о том, что детям вменяется заботиться о престарелых родителях. Мне это напоминает законы Туркмении, где пенсионного обеспечения нет, а выросшим детям вменено в обязанность содержать стариков.

Может быть, государство снимает с себя часть бюджетных обязательств и делает первый шаг к отмене пенсионной системы вообще? Мы знаем, что она забуксовала, правительство уже провозгласило отказ от накопительной системы, которую разрабатывало.

— Дарья, но многие люди в силу разных причин не имеют детей. Как быть им?

— Есть люди, которые не имеют детей. Другие имеют таких детей, от которых только проблемы, а не помощь. Некоторые престарелые родители до конца жизни содержат взрослых детей.

Никто не может быть на 100 % уверенным, что без государственного призрения дети будут до конца жизни его содержать. Дети детьми, но у человека должна быть гарантия.

Бесплатная или доступная?

— Мы всегда считали, что нам гарантировано право на жизнь, на охрану здоровья и так далее. У нас раньше была бесплатная медицина, а теперь она доступная. Это тоже странно, особенно с учетом того, что теперь все переквалифицировались в специализированные центры борьбы с COVID.

— Да, в Конституции очень много говорится о гражданском мире и гражданском согласии. Но какой может быть гражданский мир между пенсионером и олигархом? Цены на все медицинские манипуляции фиксированные. Если вырвать зуб стоит 5 тысяч рублей, то он и для бабушки стоит 5 тысяч рублей.

— Нет. Есть центры с коврами, хрустальными стаканами. Не факт, что там крутые врачи, но в таком центре вырвать зуб стоит 136 тысяч рублей. В другом центре — 5 тысяч, а в третьем — 10 тысяч.

— Правильно. Понятие доступности у каждого свое. Была система страховой медицины. Она тоже несовершенная, но я в последнее время наблюдаю, что от нее отказываются. То есть из-под сферы действия ОМС выводят все больше и больше медицинских услуг и переводят их на платную основу.

Очень много спорных предложений об организации публичной власти. Фактически ликвидируется независимая ветвь судебной власти. Начиная Конституционным и Верховным судами и заканчивая судами общей юрисдикции, судьи могут назначаться президентом единолично. Сейчас конституционных судей должно быть 19, но:

15 человек работает, потому что они пожизненно занимают эту должность;

4 места вакантны.

Теперь по новой Конституции судей 11. Их становится меньше, значит, на них проще влиять. А с учетом того, что их назначает президент, давить на новых судей не придется, эти люди от него полностью зависимы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова