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Автор Инна Новикова

Коммунист Дарья Митина: чем выше явка, тем правдивее картина

Политика

Обязательно ли участвовать в голосовании по поправкам к Конституции и кому это нужно, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Поправки приняты

— Дарья, мы с вами говорим о поправках к Конституции. Уже началось дистанционное голосование. Кто-то говорит, что поправки изменят нашу жизнь, и если мы их не примем, то останемся в Средневековье. Что вы думаете по данному поводу?

— Строго говоря, поправки уже приняты, как нам объяснила Элла Александровна Памфилова. Они уже вступили в силу вне зависимости от результатов псевдореферендума. Статус общенародного голосования не указан у нас ни в каком законодательстве. Так что это большой общенациональный социологический опрос, который не имеет никаких юридических последствий. Власти важно, чтобы народ кивнул головой, каким-то образом послал сигнал одобрения, и на это одобрение народ созывают всеми возможными методами.

Федеральный конституционный закон уже принят 14 марта 2020 года. Все изменения были приняты Государственной Думой, утверждены Советом Федерации, подписаны президентом и уже вступили в силу.

Значит ли это, что не надо идти голосовать? Нет, не значит. Потому что как инструмент оценки общественного мнения этот опрос очень важен. Власть, к сожалению, совершенно оторвалась от народа, она не чувствует, не понимает, чем народ дышит. Поэтому я бы не рекомендовала уклоняться от голосования, хотя согласна с теми людьми, которые говорят, что мы ничего не изменим. Тем более саму систему выборов сломали. Сегодня начался скандал с дважды проголосовавшими, самый громкий случай был с Павлом Лобковым, потому что он опубликовал фото- и видеоотчет на телеканале "Дождь". Панфилова сказала, что Лобков — провокатор. Но таких провокаторов не сотни и не тысячи будут к завтрашнему дню. Среди моих знакомых в социальных сетях есть люди, которые проголосовали уже 3 раза:

  • электронным образом на "Госуслугах" или на "Мос.ру",
  • на своем мобильном участке,
  • на мобильном участке в соседнем районе.

Они показывают паспорт — им выдают бюллетень. Нам говорили, что те, кто уже записался на электронное голосование, не смогут проголосовать с бюллетенем, — это неправда. Система дала первый сбой, и по-хорошему нужно было голосование и настраивать систему. Но, конечно, никто ничего отменять не будет, потому что все уже заряжены на определенный результат.

Система либерализации голосования, когда можно голосовать дистанционно, на предприятии, у себя в огороде, — это прямой и широкий путь к фальсификации. Тем более что наблюдения как такового не будет. В Москве его организовали так называемые общественные палаты — это те же самые управы, аппарат "Единой России".

Привлечь любой ценой

— У них есть задание, чтобы явка была такая-то и чтобы голосование было таким-то. Еще в регионах губернаторы очень боятся, что могут полететь головы из-за неправильного голосования.

— Конечно, это служебное рвение и не более того. Поэтому я никакого не отговариваю идти голосовать. Но при этом нужно себе отдавать отчет, что вы ничего не измените. Результат уже запрограммирован.

Голосование важно для страны, для очистки совести и чтобы товарищ президент не дремал.

Потому что иначе у властей будет иллюзия, что 85 % населения поддерживает изменения, а это не так. Свою позицию высказать нужно. Моя позиция резко отрицательная. Чем выше явка, тем правдивее будет картина даже в том случае, если нам объявят заранее запрограммированный результат.

— Это первый такой опрос, когда людям звонят на домашние, на мобильные телефоны. Мне рассказывал политолог, что ему 4 раза звонили, приглашали принять участие. Мне не звонили, но прислали кучу эсэмэсок. И такая реклама идет, что смотришь и думаешь: если не примем поправки, то бедные старики останутся без пенсии, а несчастные дети без денег, без родителей, без стипендии. А раньше откуда все это было?

— Мне пришло 7 эсэмэсок и один раз позвонили. То, что реклама и PR-кампания глупая — это еще полбеды. А что такое система "Миллион призов", как не подкуп избирателей? Нам говорят: "Нет, это не подкуп, мы же не пишем, как вы должны проголосовать: за или против. Просто призываем вас прийти".

— Когда в брежневские времена ничего не было, все шли голосовать, потому что там в буфетах пирожки продавали, газированную воду, всякие сладости, которых в магазинах не было.

— Сейчас пирожки тоже продают, но по ценам не ниже, чем в остальных торговых точках. Поэтому смысла идти за пирожками нет. Но зато у нас миллион призов. А каждый регион проявляет себя по-разному: купоны, подарки. Естественно, это подкуп избирателей. Но сейчас никто реагировать не будет на такие сигналы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия госдума голосование дарья митина поправки к конституции объединенная коммунистическая партия
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