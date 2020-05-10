Особенности национальных коронавирусных кризисов

К чему приводит глобальный коронавирусный кризис? Почему этот кризис в каждой стране имеет национальные особенности? Как у нас обстояли дела до кризиса, и надо делать сейчас? Почему государство должно не растягивать умирание компаний, а поддерживать перспективные направления? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал главному Инне Новиковой ответил предприниматель, экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.

Экономист Бунич: государство ведет себя К СУИЦИДУ!

— Андрей Павлович, что все-таки будет с экономикой, особенно с малым и средним бизнесом, после режима строгого карантинного режима? Когда-то считали, что рынок все урегулирует, умрут слабые, появятся более успешные, но все уже убедились, что нужна регуляция. Но как быть в нынешних условиях, когда власть стала не просто регулировать, а прямо запретила работать? В таком случае государство должно взять издержки на себя. Как вы считаете?

— Учитывая сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, надо реалистично подходить к вопросу. Государство, конечно, особенно никому не поможет в нынешних условиях, потому что не сможет всем помочь. Поэтому надо просто успокоиться на эту тему.

— Не надо питать иллюзии?

— Да, не надо питать иллюзии, что кто-то кого-то всерьез спасет в этой ситуации, просто нет таких огромных ресурсов. Если посмотреть на финансовую подушку России, она не настолько велика, чтобы можно было всем раздать и всех спасти, даже в сфере бизнеса. Я уж не говорю о населении, хотя некоторые говорят, что всем надо деньги раздать.

У всех — свой персональный кризис

К сожалению, мы не печатаем резервную валюту, как некоторые. Они злоупотребляют статусом резервных валют, имея эту возможность. Для них это, кстати, плохо кончится. У них будут проблемы и в связи с этим тоже.

К тому же у нас — несколько иная ситуация. Наш кризис отличен от их, вообще у всех сейчас — свой индивидуальный кризис. В США и в Европеэто колоссальнейшие финансовые пузыри, поэтому там и суммы такие — триллионы долларов из Федеральной резервной системы, десятки триллионов уже, если все просуммировать.

Но это же — не живые деньги, а виртуальные бухгалтерские проводки для поддержания искусственной стоимости активов, которая наросла с 2008 года. Это — огромная сумма, которая не имеет ничего общего с реальной экономикой, когда товары друг другу продают и потребляют.

Даже то, что Трамп простым людям чеки разослал, большого значения не имеет, потому что там каждый закредитован. Поэтому фактически помощь оказывается банкам, чтобы не было дефолта по кредитным картам. Эти суммы просто сразу же будут списывать, ведь там уже у каждого — по нескольку тысяч долга. Такая масштабная помощь их финансовой системе остро необходима, именно потому что там — пузыри.

В Китае — кризис перепроизводства, какая-то остановка им была необходима в любом случае. На них идет проекция всех этих пузырей. Промышленная база Китая раскручена на уровень гораздо более высокий, чем это необходимо миру. Поэтому там надо было остановить производство в любом случае.

Коммунистическая партия не может ошибаться, а ситуация с пандемией коронавируса дает возможность избежать жесткой посадки и спокойно перейти на более низкие темпы роста, уменьшить производство того, что не нужно в данной ситуации.

У нас — все наоборот

У нас же вообще — все наоборот. Наша финансовая система — в пять раз меньше, чем должна быть, исходя из соотношения нашей доли финансов и ВВП в мировой торговле. У нас нет никаких финансовых пузырей, мы недооценены с точки зрения нынешних финансов.

Второе, у нас — кризис недопроизводства. Мы мало что делаем. Многие наши отрасли надо развивать, нам не надо производственную диету прописывать, как в Китае. Но они сейчас реально на диете сидят. Мы — как хиляк, ему наоборот отъедаться и подкачаться надо, побыстрее нарастить мышечную массу.

И плюс у нас нет никаких по-настоящему суверенных финансов, нам надо создавать свою независимую финансовую систему. Поэтому нужно поддерживать и развивать реальную экономику и новую финансовую систему в интересах страны.

Сейчас — хороший момент выпрыгнуть, по крайней мере, из той системы, где мы являлись изгоями, и дальше развить быстро те отрасли, в которых у нас уже есть огромный потенциал, но он просто не использовался.

По сути, мы просто сидели и ждали, что цена на нефть будет сто долларов, и мы на это все купим. Но сейчас этого нет, платежный баланс и торговый баланс кардинально изменились.

Общепит в результате карантина очень сильно пострадает. Сфера услуг — то же самое. Весь малый и средний бизнес пострадает. Ничего с этим уже ничего не сделаешь.

Помощь — для развития, а не умирания

Нам надо обратить внимание на производство продовольствия и необходимых товаров народного потребления. Может быть, многим предпринимателям надо уже плюнуть на то, чем занимались и переключиться на другие.

И вот в этом им государство должно помочь. Что толку помогать каким-то зомби-компаниям?… Это — фактически помогать умиранию. Государство работает с ними как хоспис, оно просто дает немножко денег, чтобы они умерли не сразу, а чуть попозже. Но это же — не помощь.

Нам надо быстро задействовать перспективные отрасли. Поле для деятельности у нас — огромное, у бизнеса есть возможности. Нам сейчас очень активно надо работать, потому что больше деваться некуда, рассчитывать больше не на что.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев