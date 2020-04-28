Обращение Путина: главные тезисы и последствия

Владимир Путин 28 апреля, в рамках совещания с губернаторами и членами правительства РФ, в очередной раз обратился к гражданам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал основные темы, которые глава государства должен затронуть в своем выступлении: "речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом о готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период".

Путин начал с оценки того, насколько страна оказалась готова к мобилизации под карантинные нормы. В частности, он отметил увеличение производства:

масок,

лекарственных препаратов,

защитных костюмов для врачей,

тест-систем

и иного медицинского оборудования.

Тем не менее Путин отметил, что дефицит до сих пор есть, а потому правительству было поручено наращивать темпы производства. Также глава государства заявил о выполнении планов по развертыванию дополнительного коечного фонда.

Однако, по словам президента, правительство должно проконтролировать, чтобы планы по дополнительным местам были выполнены в каждом отдельно взятом регионе.

Президент подчеркнул, что с эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но Россия успела накопить достаточный опыт, в том числе благодаря работе в других государствах. А это позволяет строить более четкие прогнозы и оперативнее и адекватнее реагировать на развитие эпидемиологической ситуации в стране.

Путин поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг ситуации как в целом по стране, так и в каждом субъекте РФ для оперативного реагирования на малейшие изменения в ситуации.

Глава государства подчеркнул, что, как и ранее, в России работа должна идти "на опережение". Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И поэтому необходимо и дальше наращивать ресурсы и готовность регионов к развитию ситуации. Коек, даже дополнительных, может не хватить. А потому "не стоит останавливаться на достигнутом".

Также Владимир Путин поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и заявил об учреждении нового профессионального праздника 28 апреля — Дня работника скорой помощи.

Далее Путин перешел к экономической повестке. По словам президента, задачи в регионах по поддержке населения и предприятий не будут считаться выполненными, пока есть хотя бы единичные случаи недовольства граждан.

Пока все предприятия и граждане на практике не смогут воспользоваться предоставленными мерами поддержки. И главы регионов, а также профильных ведомств несут за выполнение этих задач персональную ответственность.

Глава государства особо подчеркнул тот факт, что "нам удалось затормозить распространение эпидемии". Число новых случаев болезни, по словам президента, "относительно стабилизировалось". По словам Путина, это результат как работы государства, так и ответственного отношения общества к соблюдению эпидемиологических рекомендаций, самоизоляции и карантинных мер.

Тем не менее, по мнению Путина, ситуация остается очень сложной, а значит, "это не должно нас успокаивать". Более того, президент заявил, что "пик еще не пройден". Страна находится перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.

В связи с этим Путин продлил нерабочие дни по 11 мая включительно с сохранением заработной платы. И еще раз подчеркнул, что эти нерабочие дни должны быть проведены гражданами в строгом соответствии с эпидемиологическими рекомендациями. То есть, проще говоря, всё в том же режиме самоизоляции. При этом главы регионов сохраняют свои дополнительные полномочия и будут на своих рабочих местах. При этом Путин еще раз подчеркнул, что решения, оставленные на откуп главам регионов, не должны приниматься на эмоциях или "под копирку", а должны быть выверенными и соразмерными эпидемиологической ситуации на территории.

Более того, по словам президента, одномоментного снятия ограничений по всей стране не получится. Где-то пик заболеваний придется на более поздние числа. А потому Путин дал поручение разработать список критериев, при выполнении которых в регионе можно будет постепенно отменять ограничительные меры.

И в итоге Путин поручил правительству разработать новый пакет мер поддержки малого бизнеса, семейных и индивидуальных предприятий, а также самозанятых граждан. Более того, правительству было поручено создать план на перспективу по нормализации деловой жизни в стране.