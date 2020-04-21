В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест

В последних числах апреля Россию ждет потрясение. На Youtube 28 апреля пройдет онлайн-митинг "За жизнь". Подготовка идет полным ходом, участвуют видные оппозиционные политики.

Участие в митинге уже подтвердили политики Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Констанстин Янкаускас, журналисты Андрей Пивоваров и Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, адвокат Мария Эйсмонт.

Как это будет

Насколько можно судить, они будут выходить в эфир из своих квартир. И здесь, конечно, есть определенные трудности. Не такая уж это и простая задача - организовать трансляцию так, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Свидетельств в интернете за последний месяц накопилось более чем достаточно.

Но вообще митинговать предполагается по серьезным поводам:

во-первых, финансовая поддержка государством населения во время пандемии коронавируса;

во-вторых, освобождении малого бизнеса от налогов;

в-третьих, как же без этого - отмена голосования по поправкам к Конституции РФ.

В организации мероприятия активное участие принимает "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. По словам пресс-секретаря движения Константина Фомина, формат должен быть близок к привычным уличным митингам - участников с их плакатами будут выводить на экран наряду со спикерами. Не совсем пока понятно, будут ли участники с плакатами демонстрировать их в своих квартирах либо ради такого дела все же выйдут на улицу.

А вот по мнению Ильи Азара, "онлайн-митинг сейчас - единственная возможность высказать свою позицию". Он также полагает, что численность митинга будет важна не менее, чем на любой уличной акции, ибо от этого зависит, заметят ее власти или нет.

Надо полагать, что определять численность будут по числу просмотров трансляции. Ну а как иначе? Правда, чтобы был резонанс, необходимо набрать довольно много. Лучше несколько миллионов. Что весьма сомнительно, учитывая состав организаторов. Опытом мог бы поделиться Алексей Навальный, но его участие в протесте на "Ютубе" пока не заявлено.

Опыт виртуальных протестов уже имеется

В минувший понедельник в нескольких российских городах пользователи приложения "Яндекс.Навигатор" устроили виртуальные митинги, оставляя сообщения на главных улицах и перед зданиями органов власти. Таким образом они выражали недовольство уровнем поддержки со стороны властей, требовали денег и работы. Акция имела достаточный резонанс в прессе и нечто подобное наверняка будет продолжено.

И следует заметить, что технологии виртуальных протестов активно отрабатывались в прошлом году во время событий в Гонконге. Разумеется, секретными эти технологии не являются. Так что можно ожидать, что они будут опробованы и в России. Первые примеры уже есть.