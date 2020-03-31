Врачи: эпидемия продлится от двух месяцев до двух лет

Весь мир остановил свое привычное течение жизни. Коронавирус загнал людей в дома, закрыл предприятия и отменил массовые встречи. Теперь самым актуальным вопросом является время, когда уже можно будет вернуться к нормальной жизни.

По мнению журналистов The Atlantic, это произойдет тогда, когда достаточное количество людей выработают иммунитет к COVID-19. Фактически, разговор идет о 60-80% населения стран, пораженных пандемией. Только тогда распространение болезни начнет замедляться. Без вакцины остается только ждать.

Эксперт считают, что погибнет очень много людей. Точных прогнозов нет, поскольку неизвестно, кто переболел, кто инфицирован, а кто в группе риска и почему. Но уже озвучены четыре возможных сценария развития событий.

Сценарий №1: один-два месяца.

Некоторые врачи надеются, что коронавирус «внезапно окажется несерьезным патогеном». профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Чана Уильям Хэнэдж напоминает, что заболевание чаще всего протекает в относительно легкой форме, а у людей постепенно вырабатывается иммунитет

Со своей стороны, профессор здравоохранения калифорнийского университета в Ирвайне Эндрю Ноймер говорит, что если люди будут массово нарушать карантин, «кратковременный, но резкий» рост числа заболевших загонит медицину в коллапс. Погибнут многие.

Сценарий №2: три-четыре месяца.

В течении которых нужно наблюдать за людьми, у которых есть выраженные симптомы, и за теми, у кого их нет. Для этого нужны два типа тестов: один, который бы обнаруживал наличие самого COVID-19, и другой, которой бы обнаруживал антитела к нему, вырабатываемые иммунитетом.Тогда карантин можно было бы вводить точечно.

Сценарий №3: до 12 месяцев.

Врачам нужно проследить, как вирус ведет себя в разное время года. Например, для гриппа лето - неблагоприятный сезон. Если в июне заболеваемость пойдет на спад, то жители Северного полушария получат передышку. В октябре или ноябре может начаться вторая волна, но она не будет такой сокрушительной, как первая.

Сценарий №4: больше года, если придется в таких условиях ждать вакцину.

«Врачи побьют все мировые рекорды, если это произойдет раньше, - говорит Ноймер. - Не будем забывать, что клинические испытания тоже требуют времени». Но если ее не будет, то коллективный иммунитет появится только осенью 2021 года.

Скорее всего, власти снимут ограничения раньше. Но в России эпидемия может продлиться до полутора лет. Об этом заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин .

Он также заявил о необходимости иммунитета примерно у 70% населения. Пока часть из этих людей переболеет COVID-19, для других разрабатывается вакцина, но всем придется соблюдать санитарный режим изоляции, считает Лейкин.

Хотя большинство врачей рассматривают нынешнюю пандемию как сезонную проблему. В России пик эпидемии придется на середину апреля. По грубым подсчетам, будет около 20 тысяч заразившихся, заявил терапевт.

Ситуация стабилизируется в середине - конце июля, добавил он. Напомним, Москва ввела режим полной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно за экстренной медпомощью и покупками в ближайший магазин или аптеку.

Такая же ситуация сейчас в Подмосковье, Липецкой, Вологодской, Рязанской, Иркутской, Свердловской и Калининградской областях, Татарстане - более чем в семи десятков субъектов РФ.

И сколько она продлится - неизвестно...