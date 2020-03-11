Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов

Нельзя сказать, что поворот в истории с внесением изменений в Конституцию России в сторону обнуления президентских сроков стал неожиданностью, но такой прямолинейности и вправду мало кто ожидал.

Выступление президента России на заседании Государственной думы о перспективе несменяемости власти до 2036 года дополнило картину с поправками в основной закон страны смелыми и жирными мазками.

Удвоение сроков В. В.П.

Первой женщине-космонавту Валентине Терешковой второй раз в истории страны удалось энергично поддержать конституционное строительство. В брежневские времена в своем обращении в октябре 1977 года Валентина Терешкова поблагодарила партию, ЦК КПСС и лично Леонида Ильича Брежнева за неуклонную заботу и труды над текстом новой конституции СССР.

В эпоху развитого импортозамещения депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова самозабвенно благодарила главу государства, а также незатейливо предложила обнулить президентские сроки и начать отсчет сызнова.

Иными словами, дать возможность Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться в президенты. То есть обеспечить неизменность политической конфигурации до 2036, а затем и до 2048 года.

При ставшем уже классическим подходе к избирательному процессу, когда среди допущенных соискателей на посадочные места в президентском Aurus остаются только основной игрок и шумные спойлеры, перспектива сохранить президентский тандем Путин-Медведев до середины XXI века весьма вероятна.

Несменяемая сменяемость власти

Президент России в своем выступлении с трибуны Государственной думы рассказал, что страна все еще преодолевает последствия развала Советского Союза. Отрадно, что уже преодолела последствия распада Золотой Орды и разрухи после Отечественной войны 1812 года.

Глава государства заметил, что считает важной сменяемость власти, но с оговоркой:

"Когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны".

Уточнение Владимира Путина укрепляет и в осознании стабильности:

"Мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять, я надеюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена".

Выходит, что сменяемость власти, которая, по словам президента, является важной составляющей развития страны, в настоящее время не востребована. Получается, что развитие России в ближайшей перспективе, лет так на 30-50, в планах не значится.

Понятно, что Россия все еще "уязвима извне", но странное дело — воруют и головотяпствуют внутри, а уязвима она извне. Перманентное ощущение когнитивного диссонанса обнуляет смыслы и заставляет переживать за грядущий технологический прорыв. Волнует и судьба многомиллиардных национальных проектов, и долгожданные космические круизы на Марс на фоне слез зависти Илона Маска.

Борщ, мухи и компот

Говоря о легитимности обнуления президентских сроков в связи с поправками в основной закон, президент России заметил:

"В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции".

Вспоминая изящные аллегории председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сравнившей схему принятия пакета поправок в Конституцию с борщом и комплексным обедом, Конституционный суд вряд ли будет способен повлиять на продуктовую раскладку. Тем более, что и гарнирами меняться будет нельзя.

К примеру, решат, что упоминание Бога в статье 67.1 основного закона не противоречит декларации светскости государства (статья 14). Одобрят тезис о государствообразующем народе. Решат, что он согласуется с тем, что только сам гражданин вправе определять свою национальную принадлежность, а дискриминация по национальному признаку запрещена. Тогда маловероятно, что превышенный срок годности борща вдруг признают незаконным. Такой демарш был бы, по меньшей мере, непоследовательным.

Собственно, ловя вибрации текущего момента, когда пакет поправок в действующую Конституцию предполагает упрощение процедуры увольнения судей Конституционного суда, законность сформулированных поправок диктуется самим временем.

Коронавирус и протестный грааль

Граждане, воодушевленные перспективой обнуления и пролонгации стабильности минимум до середины текущего столетия, стали выходить к стенам Московского Кремля на одиночные пикеты с плакатами протестного содержания.

Представители общественных организаций, входящих в пул так называемой несистемной оппозиции, уже подали в мэрию столицы заявки на проведение акций протеста. Одни несогласные с обнулением планируют провести митинги 21 и 22 марта в Москве и собрать порядка 25 тысяч человек. Плюс 50 тысяч возмущенных граждан обещают подтянуть и другие организации.

Все бы ничего, но вот только мэрия Москвы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 запретила на территории города проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Нетрудно предположить, что силовики станут самозабвенно бороться с угрозой эпидемии.

Режим ограничений рассчитан до 10 апреля 2020 года, но никто не помешает их продлить и до 22-ого. А вот 22 апреля политически недальновидно лимитировать собрания. Наверняка российские коммунисты отметят день рождения Владимира Ульянова-Ленина субботником и, согласно тексту поправок в Конституцию, с переданной им предками верой в Бога торжественно понесут тотемное большевистское бревно.

Обнуление смыслов

Пролистывая страницы в соцсетях некоторых граждан, которые, вероятно, досадуют, что возраст не позволяет им вступить в Юнармию, я узнал много полезного для представления полноты картины текущего момента. Оказывается, что стоит только принять поправки в основной закон страны, так сразу же все тут же и наладится.

Правда, жаль, что не все озвученные предложения по поправкам в Конституцию нашли свое воплощение в проекте закона. Несмотря на подъем конституционного творчества, так и не появились в тексте некоторые прогрессивные идеи:

Закрепление курса обмена валют и мировых цен на нефть.

Обнуление требуемых банками выплат по кредитам.

Увеличение пенсионного возраста в зависимости от степени падения ВВП.

Запрет на территории России коронавируса COVID-19.

Признание права на обнуление километража у сильно подержанных автомобилей.

Отчаиваться по поводу нереализованных фантазий все-таки не стоит. Поправки — дело наживное. Возможно, позднее решат, что выборы мешают выполнению социальных обязательств перед ветеранами битвы на реке Калке и упрочению стабильности в переходный период после падения кровавого режима Рюриковичей.

Возьмут и решительно избавятся от ужимок политического конформизма и интеллигентских излишеств. Причем с той же открытостью и осознанием ответственности за демократическое развитие России, как это было сделано с принятием идеи об обнулении президентских сроков, а вместе с ними и смыслов.