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Автор Антон Куликов

Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе

Политика » Власть

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает введение понятия государствообразующего народа. По его словам, принятие поправки "может иметь за собой непоправимые последствия".

Напомним, о том, что такая поправка внесена президентом в числе прочих, в понедельник стало известно от спикера Госдумы Вячеслава Володина:

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, говорится о русском народе как государствообразующем народе, это крайне важно, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, это тоже важно".

Что об этой поправке говорили ранее

О вероятности внесения такой поправки говорилось ранее. В конце февраля на заседании рабочей группы по изменению Конституции с идеей изменить положения Основного закона о языках выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

И Владимир Путин эту идею поддержал: «Безусловно, это хорошее приобретение будет для Основного закона, и эта формулировка, я ее читаю: "Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа"».

На том же заседании спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин обратил внимание на озабоченность учителей татарского языка. Мол, не будет ли ущемления, не будет ли каких-то запретов.

Президент заверил, что наоборот: "Впервые в Конституцию будет внесено положение, согласно которому государство будет обязано защищать языковое многообразие России, народов России".

Муфтий против. И он не одинок?

Муфтий Татарстана без каких-либо оговорок заявил о негативном отношении к поправке. "Я не вижу положительных перспектив в отражении в преамбуле Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации. Это может иметь за собой непоправимые последствия. Да, определенно, титульной нацией России являются русские — самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы", — сказал Самигуллин изданию "БИЗНЕС Online".

"Мы россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и развитие мощного социально-экономического пространства", — подчеркнул муфтий.

Едва ли стоит разводить конспирологию насчет того, что заявления Камиля Самигуллина согласованы с властями республики, которые таким образом транслируют свое недовольство. Но очевидно, что муфтий отражает определенные настроения в Татарстане.

Напомним, что в 2017 году прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов. Произошло это после заявления Владимира Путина, что "заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского". А в следующем году добровольность изучения национальных языков была закреплена законодательно на федеральном уровне.

Татарстан оказался едва ли не единственной республикой, где открыто выражают недовольство поправкой о государствообразующем народе. Однако едва ли можно полагать, что она будет снята или радикально изменена. Практически невозможно себе представить, что власти республики пойдут на конфронтацию с Москвой по этому вопросу.

Темы татарстан вячеслав володин камиль самигуллин поправки в конституцию государствообразующий народ
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