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Автор Вадим Горшенин

Конституция, принятая в доинтернетовскую эру, явно устарела

Политика » Власть » Кремль

Почему изменения в Конституцию не просто нужны, а давно назрели? Как и кем писалась Конституция? Почему она безнадежно устарела? Но почему правки выносятся на всенародное голосование, а не принимаются как обычно Госдумой?

Кадровые перестановки после послания президента ч.2 [Жизнь как она есть]

Об этом глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин в авторской передаче "Жизнь как она есть" беседовал с политологом Сергеем Ильиным.

Поправки в Конституцию радикальны

— Сергей, такое ощущение по поводу всеобщего голосования за предложенные Путиным поправки и изменения, которое фактически станет также выражением доверия или недоверия ему, что президент фактически одним из пунктов своего указа вдруг меняет законодательство о том, как вступает в силу федеральный закон. Зачем это все нужно? Вынести вопрос о доверии и недоверии можно было бы и без этих правок.

— Дело в том, что, во-первых, радикальные изменения в Конституции, такого уровня радикальности, вносятся впервые после ее принятия. Те, что уже вносились, были не столь серьезными и уж точно не требовали никаких дополнительных голосований.

Прежние поправки в Конституцию были существенно более мягкие: увеличение сроков институционалитета президента и Государственной Думы.

А тут уже нечто более глобальное.

Причем нужно понимать еще весь контекст.

Дело в том, что крайне амбициозное послание связано не только с изменениями Конституции, но еще и с социальным пакетом.

Мы почему-то совершенно не упомянули материнский капитал — это совершенно революционное заявление. Плюс заявление о роли роста Госсовета.

Плюс, чтобы далеко не ходить, последующая через несколько часов оглашения Послания смена состава и руководства правительства.

То есть это в каком-то смысле был знаковый день. И глава государства, подытоживая, если угодно, этот день, говорит: "А вот посмотрите, что вы думаете по поводу того, что нынче я сказал и сделал". А сказано и сделано очень много.

Может быть, конечно, еще и не все. У многих остался ряд вопросов, в том числе:

  • кто теперь будет главным,
  • что собирается Владимир Владимирович делать после 2024 года и иже с ними.

Эти вопросы всегда висят в воздухе вне зависимости от выступления главы государства. Но некоторая осмысленность в этом есть именно за счет контекста: слишком много сказано, сделано, предложено и обещано.

Но нужно ли всенародное голосование?

— Но не понятно, зачем делать из этих действительно важных действий какую-то напыщенную историю? Ведь все статьи Конституции, которые предложены к правке президентом, незащищены, они могут правиться Государственной Думой, Федеральным Собранием и приниматься законом.

— Как и любые другие законодательные инициативы.

— Абсолютно. То есть всенародное голосование нам здесь не нужно.

Зачем вносить поправки в Конституцию

Второе, президент говорит о том, что действительно у нас есть и по пенсионному законодательству новелла, еще некоторые новшества по социальным гарантиям, но они же не вносятся в основные права граждан. Они в общих чертах упомянуты в той самой незащищенной статье Конституции.

А в защищенной статье Конституции и сейчас прописано по бесплатности государственной медицины, но это не исполняется.

Если у нас даже обязательные статьи Конституции не исполняются строгим образом, то что мы будем говорить о необязательных, которые вносят не во вторую главу Конституции?…

— Тут есть два момента.

Во-первых, у Путина есть одно из его важных качеств — он очень не любит делать шаги назад.

Хотя иногда их все-таки приходится делать. Чтобы далеко не ходить, примерно в середине нулевых годов он сказал, что он не будет вносить изменения в Конституцию. Сейчас господа оппозиционеры с большим удовольствием вспоминают про это.

В результате все-таки внес. Но ведь прошло целых 15 лет. Причем 15 лет прошло с того времени, а с момента принятия самой Конституции еще почти столько же.

И нужно понимать, что за это время Конституция наверняка несколько устарела, потому что у нас все очень быстро меняется и уже многое сильно изменилось.

И еще потому что в 90-х годах, может быть, и конституционные юристы у нас были, скорее всего, хуже, чем сейчас. Поскольку до этого фактически и не было как такового конституционного права, откуда бы ему взяться после развала СССР и краха социалистического строя.

Поэтому корректировка, конечно, должна быть, в любом случае.

Кто написал Конституцию России

— Мы помним прекрасно, что Конституция, принятая в 1993 году, была не та, которая обсуждалась.

— Да, чтобы далеко не ходить... Кто разрабатывал Конституцию? При всем уважении. Господин Олег Румянцев — мой практически однокурсник, он учился на моей кафедре на два года старше меня. При всем огромном к нему уважении, насколько я помню, он, будучи экономистом и географом зарубежных социалистических стран, как и я, совершенно точно не имел юридического образования. Я сильно сомневаюсь, что он его успел получить между 1984-м и 1992 годом.

— Эта Конституция была написана американскими советниками.

— Даже бог с ними, с американскими советниками.

Все, что написано в Конституции, носило и носит во многом декларативный характер.

Страховая медицина там даже не упомянута, поскольку системы страховой медицины как таковой в России в этот момент не было. То есть Конституция просто во многом устарела. Прошло без малого 30 лет — сменилось полтора поколения, изменилось практически все. Интернета тогда никакого не было.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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