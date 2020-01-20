Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году

Политика » Власть » Кремль

Внесение президентом сегодня законопроекта с поправками в Конституцию коренным образом меняет статус послания президента, в котором должна определяться приоритетная деятельность Федерального собрания на год. Ну и закрепляет за Основным законом страны роль мало что значащего документа для власти.

Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году. 404974.jpeg

Действительно ведь, поручения по первой (социальной) части были даны непосредственно в ходе самого послания. Глава государства в ней заявил о принятых решениях, причем некоторые из них были даны задним числом (действием с 1 января), что является, по всей видимости, юридическим нонсенсом, опровергающим тезис, что закон обратной силы не имеет. Но как было, так было.

Из этого вывод: эта часть президентского послания уже выполнена.Третья, самая важная часть о перераспределении конституционных полномочий, предполагала широкое общественное обсуждение.

Короткая справка.

Мне было лишь 11 лет, когда принималась последняя Конституция СССР, но я помню, сколько предложений публиковалось в газетах. Само обсуждение длилось, если не ошибаюсь, год. С Конституцией 1993-го года ситуация была несколько иной.

Её официальный проект был опубликован в средствах массовой информации в июле 1993 года вроде бы для обсуждения. Однако в декабре того же года граждане России голосовали уже совсем за другой проект, существенно отличающийся от  первоначального. Он был написан за два с половиной месяца после президентского указа 1400.

По всей видимости, о том, что у нас уже действует новая Конституция, мы узнаем тоже через два с половиной - три месяца. Не голосовать будут граждане, а узнают о том, что живут теперь при новой Конституции, которую примет Госдума (по социсследованиям мы знаем, какое к ней доверие у населения страны), утвердит Совет Федерации (опять же социсследования + тот факт, что члены СФ гражданами "выбираются очень опосредованно - через заксобрания и губернаторов). Таким образом, какое отношение у граждан будет к Основному закону страны?

Но - ок, проехали. Приняли, опубликовали, ввели. На остальные-то три квартала президент в своем послании практически ничего не поручал. Как стране-то жить?

Есть конструктивное предложение, исходя из этой ситуации: сделать президентские послания ежеквартальными. Если в каждом из них будет хоть процентов по 10 такой же социальной части, - вот заживём-то! Ну и Конституцию можно менять также - всегда ведь есть, что подправить.

Хоть, наверное, и ошибаюсь немного: телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник" пишет про то, какие подводные камни нас ждут при определении иностранного подданства наших чиновников и депутатов.

Может, Госдума до конца года попытается принять закон, который предусмотрит все эти варианты? Или ее члены, поскольку вводиться действие по ней новых конституционных поправок будет в первоочередном порядке, уже готовятся к переизбранию в этом году (тогда, кстати, да - ЕДГ может оказаться и не провален).

Темы конституция рф владимир путин социальная сфера конституция россии поправки в конституцию послание федеральному собранию
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Злокачественная меланома: типы, лечение и профилактика
Кремль
Политолог прокомментировал возможность построения Союза постсоветских республик
Фигурное катание
Повышение возрастного ценза в фигурном катании: все за и против
Новости Все >
"Носитель коронавируса" из Москвы оказался здоров
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
Онколог Стива Джобса назвал четыре основных принципа жизни в мегаполисе
Путин заявил о неприемлемости "наставника" в структуре власти
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось вдвое
МВД РФ планирует создать технологию определения этноса человека
Шепелев прокомментировал новости о своем увольнении с Первого канала
Генсек ООН: четыре всадника апокалипсиса угрожают миру
Бывший вице-премьер Акимов может стать главой "Почты России"
США намерены задавить Россию в космосе тысячей спутников
Последние материалы
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось вдвое
МВД РФ планирует создать технологию определения этноса человека
Шепелев прокомментировал новости о своем увольнении с Первого канала
Генсек ООН: четыре всадника апокалипсиса угрожают миру
Бывший вице-премьер Акимов может стать главой "Почты России"
США намерены задавить Россию в космосе тысячей спутников
Трамп: Китай мощно развивался потому, что ВТО была несправедлива к США
Лена Миро: Нинидзе изменила Виторгану с режиссером и забеременела
Алиев занял второе место в короткой программе на чемпионате Европы
Володин: Решетников предпримет многое для роста экономики
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Налаживать контакт с WADA будет новый министр спорта с судимостью
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
В Москве спасли мальчика, которому бабушка угрожала расправой
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Симоньян опровергла свою госпитализацию
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Как алкоголь меняет нашу психику
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ