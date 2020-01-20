Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году

Внесение президентом сегодня законопроекта с поправками в Конституцию коренным образом меняет статус послания президента, в котором должна определяться приоритетная деятельность Федерального собрания на год. Ну и закрепляет за Основным законом страны роль мало что значащего документа для власти.

Действительно ведь, поручения по первой (социальной) части были даны непосредственно в ходе самого послания. Глава государства в ней заявил о принятых решениях, причем некоторые из них были даны задним числом (действием с 1 января), что является, по всей видимости, юридическим нонсенсом, опровергающим тезис, что закон обратной силы не имеет. Но как было, так было. Из этого вывод: эта часть президентского послания уже выполнена.Третья, самая важная часть о перераспределении конституционных полномочий, предполагала широкое общественное обсуждение.

Короткая справка.

Мне было лишь 11 лет, когда принималась последняя Конституция СССР, но я помню, сколько предложений публиковалось в газетах. Само обсуждение длилось, если не ошибаюсь, год. С Конституцией 1993-го года ситуация была несколько иной.

Её официальный проект был опубликован в средствах массовой информации в июле 1993 года вроде бы для обсуждения. Однако в декабре того же года граждане России голосовали уже совсем за другой проект, существенно отличающийся от первоначального. Он был написан за два с половиной месяца после президентского указа 1400.

По всей видимости, о том, что у нас уже действует новая Конституция, мы узнаем тоже через два с половиной - три месяца. Не голосовать будут граждане, а узнают о том, что живут теперь при новой Конституции, которую примет Госдума (по социсследованиям мы знаем, какое к ней доверие у населения страны), утвердит Совет Федерации (опять же социсследования + тот факт, что члены СФ гражданами "выбираются очень опосредованно - через заксобрания и губернаторов). Таким образом, какое отношение у граждан будет к Основному закону страны?

Но - ок, проехали. Приняли, опубликовали, ввели. На остальные-то три квартала президент в своем послании практически ничего не поручал. Как стране-то жить?

Есть конструктивное предложение, исходя из этой ситуации: сделать президентские послания ежеквартальными. Если в каждом из них будет хоть процентов по 10 такой же социальной части, - вот заживём-то! Ну и Конституцию можно менять также - всегда ведь есть, что подправить.

Хоть, наверное, и ошибаюсь немного: телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник" пишет про то, какие подводные камни нас ждут при определении иностранного подданства наших чиновников и депутатов.

Может, Госдума до конца года попытается принять закон, который предусмотрит все эти варианты? Или ее члены, поскольку вводиться действие по ней новых конституционных поправок будет в первоочередном порядке, уже готовятся к переизбранию в этом году (тогда, кстати, да - ЕДГ может оказаться и не провален).