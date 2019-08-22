ФоРГО спрогнозировал ход выборов по всей стране

Фонд развития гражданского общества подготовил доклад "Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 г.", который был представлен сегодня на круглом столе, организованном Фондом.

Доклад, как нетрудно догадаться из его названия, посвящен избирательным кампаниям, идущим в различных регионах РФ, а также характерным особенностям выборов в регионах России в этом году. Во-первых, это губернаторские выборы в 16 регионах страны и еще три губернаторские кампании, где выбирать главу будут депутаты местных парламентов. Собственно, парламентские кампании областного уровня (13 регионов) и ряд особенно ярких муниципальных кампаний.

Что касается губернаторских кампаний, то эксперты фонда настаивают, что в абсолютном большинстве случаев речь идет о "кампаниях референдумного типа", с четко определенным лидером, голосование за которого подтвердит легитимность всей системы власти. Такой характер избирательного процесса был доминирующим и в прошлом году.

В каждом из 16 регионов есть свой врио, назначенный президентом, а потому голоса, отданные за таких "кандидатов от власти", легитимизируют не только региональную, но и федеральную власть.

Впрочем, в некоторых субъектах РФ аналитики предрекают достаточно напряженную и интересную предвыборную борьбу в силу ряда внешних и внутренних факторов. Например, аналитики ФоРГО указывают: "Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров, отмечаются в трех регионах - Алтай, Астраханская и Вологодская области. Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью".

Что касается Алтая, то здесь врио Олег Хорохордин был назначен только в марте и поэтому не смог еще набрать достаточного электорального рейтинга. При этом, прошлое у региона было не самым простым, поэтому нынешний ставленник Кремля вынужден решать многочисленные накопившиеся проблемы.

В Вологодской области ЛДПР выставила против Олега Кувшинникова достаточно популярную Ольгу Ширикову. При этом, по мнению экспертов, штаб Кувшинникова в ходе кампании допустил ряд просчетов.

В Астраханской области Игорь Бабушкин также был назначен недавно - в июне. К тому же хоть и не прошедший муниципальный фильтр, но очень популярный в регионе Олег Шеин может создать нынешнему врио определенные электоральные проблемы, поддержав кого-то из оппозиционных кандидатов.

В Волгоградской области, по мнению аналитиков ФоРГО, Андрею Бочарову "некому проигрывать". Однако существует вероятность "внутриэлитного конфликта", который характерен для этого субъекта РФ.

Впрочем, выборы в этих "проблемных" регионах, по словам экспертов, максимум могут выйти на второй тур, превратившись из референдумных в конкурентные. Однако и такая вероятность достаточно невелика.

Что касается выборов в региональные парламенты, то, по прогнозам экспертов, ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области. То есть это самые "стабильные" субъекты РФ.

С другой стороны, определенная конкуренция ожидается в Марий-Эл, где сильное отделение КПРФ, в Брянской области с не менее сильным отделением ЛДПР, Севастополе, где имеет место перманентный внутриэлитный конфликт, в силу которого не так давно там пришлось менять губернатора. Еще один "проблемный" в этом отношении для "Единой России" регион - это Хабаровский край с губернатором из ЛДПР и нелюбовью электората к "Единой России".

Всё тот же Алтай также может преподнести сюрпризы, поскольку Олег Хорохордин нуждается в политической поддержке на местном уровне, а потому "ЕР в известном смысле может быть принесена в жертву кампании" губернатора.

Аналогичную картину эксперты видят и в Иркутске, с его непростым политическим прошлым, срывами праймериз ЕР и определенной "политической турбулентностью" в силу раскола внутрирегиональных элит.

Что касается Москвы, то, как отмечают аналитики, протестная кампания несистемной оппозиции в лице незарегистрированных кандидатов привлекла внимание общественности, но практически никак не повлияла на электоральные предпочтения. А потому стала в сознании избирателей лишь определенного рода информационным фоном. Тогда как большинство избирателей либо уже определились со своими кандидатами, что характерно, зарегистрированными, либо определятся на избирательных участках.

Кстати, по мнению аналитиков ФоРГО, если все же по какой-то причине сыграет призыв Навального у "умном голосовании", то есть голосовании за кого угодно, кроме кандидатов ЕР, то главными его бенефициарами станут партии, которые на сегодняшний день имеют зарегистрированных кандидатов с достаточным электоральным потенциалом. В данном случае - КПРФ и "Яблоко".

Что же касается выборов в целом по стране, то, как отмечают эксперты, здесь все достаточно традиционно в том плане, что основную конкуренцию и в рамках губернаторских кампаний, и в рамках выборов в областные и муниципальные парламенты "кандидатам от власти" составляют представители именно парламентской оппозиции. "Малые партии" представлены в меньшей степени и менее весомыми претендентами.

С другой стороны, как и было сказано выше, в некоторых регионах РФ возможна определенная политическая интрига. Так или иначе, о том, насколько верны прогнозы ФоРГО, мы узнаем 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.