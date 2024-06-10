Пушистые пловцы: топ-3 породы кошек, которые любят плавать

Топ 3 породы кошек, которые обожают плавать

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Несмотря на мифы, есть несколько пород кошек, которые на самом деле обожают плавать. Вот три породы кошек, которые с радостью бросятся в воду и насладятся плаванием.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Турецкий ван — это порода кошек, известная своей любовью к воде. Они имеют плотную водонепроницаемую шерсть и уникальную структуру меха, которая делает их отличными пловцами.

Мейн-кун — это крупная порода кошек с дружелюбным и ласковым нравом. Известно, что некоторые представители этой породы любят плавать. Имея водонепроницаемую шерсть, они могут наслаждаться купанием и даже плаванием в бассейне или пруду.

Бенгальские кошки — это энергичная и игривая порода, которая часто проявляет любовь к воде. Бенгальские кошки обладают высоким уровнем активности и любопытства, поэтому они могут принимать активное участие в играх в воде.