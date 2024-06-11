Что делать, если у собаки проблемы с агрессией: советы кинологов

Кинологи дали советы, что делать, если у собаки проблемы с агрессией

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак могут столкнуться с серьёзной проблемой: агрессивное поведение их питомца.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чем крупнее собака и внушительнее её челюсти, тем большую опасность она представляет для здоровья и жизни окружающих.

Во многих развитых странах люди должны доказать, что они имеют право держать потенциально опасную породу, так как все осознают степень ответственности.

Что нужно знать тем, кто хочет избежать проблем с агрессией:

Выбор заводчика. Покупая собаку "с рук" без документов и родословной, вы экономите, но рискуете приобрести питомца с физическими или психологическими отклонениями. Важно выбрать порядочного заводчика с хорошей репутацией.

Дрессировка. Даже декоративные породы нуждаются в правильном воспитании, что уж говорить о средних и крупных собаках. Воспитание должно начинаться с раннего возраста, закладывая основы поведения.

Кинолог. Владельцы серьёзных пород должны оценить свои силы: смогут ли они обеспечить необходимый уровень воспитания? Кинолог особенно необходим тем, кто впервые заводит бойцовских или служебных собак с сильным характером.

Строгость. Хозяин должен быть строгим: если собака почувствует излишнюю мягкость, она может попытаться занять лидирующее положение в семье. Собака должна видеть в хозяине вожака, чтобы подчиняться беспрекословно.

Физическое насилие. Никогда не бейте животное. Это может сломать его психику, сделав его агрессивным или трусливым. Профессиональное воспитание исключает любое насилие.