Питомцы могут выявлять заболевания хозяина на ранней стадии: ученые в шоке

Ученые заявили, что животные могут выявлять заболевания хозяина

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во время научного эксперимента учёные доказали, что домашние животные способны распознавать ранние симптомы заболеваний у своих владельцев.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это проявляется в специфической реакции животных на хозяев. В частности, они реагируют на изменение запаха тела владельца, что позволяет им определять наличие заболевания.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали реакцию кошек и собак на людей с различными заболеваниями.

Как выяснилось, наибольшее раздражение у животных вызывал запах больных эпилепсией. Учёные пришли к выводу, что, анализируя дыхание таких пациентов, кошки и собаки отдалялись от них на некоторое расстояние.

Кроме того, учёные полагают, что животные способны распознавать развитие опухолей. Это также связано с характерным запахом, который возникает из-за выделения химических веществ через потовые железы.

В ходе эксперимента животные смогли опознать каждого десятого пациента с онкологическими заболеваниями.