Питомцы могут выявлять заболевания хозяина на ранней стадии: ученые в шоке

Во время научного эксперимента учёные доказали, что домашние животные способны распознавать ранние симптомы заболеваний у своих владельцев.
Это проявляется в специфической реакции животных на хозяев. В частности, они реагируют на изменение запаха тела владельца, что позволяет им определять наличие заболевания.
В ходе эксперимента исследователи проанализировали реакцию кошек и собак на людей с различными заболеваниями.
Как выяснилось, наибольшее раздражение у животных вызывал запах больных эпилепсией. Учёные пришли к выводу, что, анализируя дыхание таких пациентов, кошки и собаки отдалялись от них на некоторое расстояние.
Кроме того, учёные полагают, что животные способны распознавать развитие опухолей. Это также связано с характерным запахом, который возникает из-за выделения химических веществ через потовые железы.
В ходе эксперимента животные смогли опознать каждого десятого пациента с онкологическими заболеваниями.
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