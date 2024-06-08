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Собаки и люди понимают речь одинаково: шокирующее открытие ученых

Ученые заявили, что собаки и люди одинаково понимают речь

1:03
Зоосфера » Собаки

Ученые из Венгрии пришли к заключению, что собаки и люди обрабатывают речь примерно одинаково.

Ученые заявили, что собаки и люди одинаково понимают речь
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Эти данные сообщили представители Будапештского университета.

Для того чтобы понять, как собаки воспринимают речь, ученые провели мониторинг мозговой активности животных.

Выяснилось, что восприятие речи не является исключительно человеческой способностью. Собаки также способны воспринимать членораздельную речь людей и понимать значение слов.

Домашние животные, как и люди, воспринимают речь иерархически. Это означает, что за интерпретацию интонации отвечают субкортикальные слои мозга, в то время как значение слов обрабатывается в коре больших полушарий.

Однако ученые подчеркивают, что результаты исследования не доказывают адаптированность мозга собаки к обработке звуков речи.

Тем не менее, можно сделать вывод о схожести строения мозга собаки и человека в плане обработки речи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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