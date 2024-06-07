Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны подробности гибели 22-летнего тюменца, чьё тело пропало в реке
Учёные доказали эффективность экологически чистого топлива
Железом богаты морепродукты, зелёные овощи и говядина
Как легко и быстро сменить поликлинику:советы экспертов ОМС
Как сделать универсальный кляр для для жарки мяса, овощей и фруктов
В новом баре Насти Ивлеевой обнаружены тараканы
Что нужно знать, чтобы розы не умерли
Лучшее упражнения на пресс для женщин
Томская мусоросортировка получит финансовую помощь от РЭО
Почему собака любит садиться на ногу хозяину: ответ не так прост, как кажется

Кинологи ответили, почему собака любит садиться на ногу хозяину

1:09
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак знают, что их питомцы часто устраиваются прямо на их ногах, при этом не задумываясь о комфорте человека.

Кинологи ответили, почему собака любит садиться на ногу хозяину
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего этим поведением отличаются крупные и средние породы, тогда как маленькие собаки предпочитают просто сидеть на руках у хозяина.

Почему же собака выбирает для сидения место, которое явно не самое удобное?

Ответ удивительно прост: сильная любовь и привязанность заставляют животное сидеть на вашей ноге.

Собака настолько хочет быть рядом с любимым человеком, что ищет любые способы для этого. Если из-за своего размера она не может забраться к вам на руки, а ноги вы уберете, питомец постарается прижаться к вам всем телом.

В такие моменты важно проявить ласку и заботу по отношению к своему питомцу, ведь он пытается всеми силами показать вам свою любовь.

Стоит проводить с собакой больше времени, так как это приносит ей настоящее удовольствие.

Не забывайте, что пес любит вас, как маленькие дети любят маму, поэтому эти чувства необходимо ценить и уважать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Дроны впервые смогли доставить груз на Эверест
Большинство молодоженов едут в свадебное путешествие по России
Срок службы и стоимость пленок для оклейки автомобилей: что выбрать?
Для жизни с ипотекой необходим доход не менее 200т рублей
Для здоровья кишечника нужно есть больше ферментированных продуктов
Ветеринары ответили, как понять, что у кошки стресс
Секреты страхования: как избежать отказа в страховой выплате за границей
Благотворительный "МедЗабег" пройдет в столице
Защищаем черешни от полного разорения скворцами
Лидер группы "Мираж": Алла Пугачёва оказала большое влияние на карьеру многих звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников