Почему собака любит садиться на ногу хозяину: ответ не так прост, как кажется

Кинологи ответили, почему собака любит садиться на ногу хозяину

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак знают, что их питомцы часто устраиваются прямо на их ногах, при этом не задумываясь о комфорте человека.

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Чаще всего этим поведением отличаются крупные и средние породы, тогда как маленькие собаки предпочитают просто сидеть на руках у хозяина.

Почему же собака выбирает для сидения место, которое явно не самое удобное?

Ответ удивительно прост: сильная любовь и привязанность заставляют животное сидеть на вашей ноге.

Собака настолько хочет быть рядом с любимым человеком, что ищет любые способы для этого. Если из-за своего размера она не может забраться к вам на руки, а ноги вы уберете, питомец постарается прижаться к вам всем телом.

В такие моменты важно проявить ласку и заботу по отношению к своему питомцу, ведь он пытается всеми силами показать вам свою любовь.

Стоит проводить с собакой больше времени, так как это приносит ей настоящее удовольствие.

Не забывайте, что пес любит вас, как маленькие дети любят маму, поэтому эти чувства необходимо ценить и уважать.