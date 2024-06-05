Как понять, что кошка манипулирует человеком: специалисты перечислили 5 признаков

Как понять, что кошка вами манипулирует

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это невероятно умные и хитрые создания, которые за тысячелетия жизни рядом с человеком научились выявлять его слабости.

Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Именно поэтому нашим пушистым любимцам не составляет труда обмануть хозяина, чтобы выпросить дополнительную порцию еды или ласки.

Специалисты выявили, каким образом питомцы это делают.

Вот 5 признаков того, что кошка вами манипулирует:

Ходит по пятам. Кошки — независимые существа, способные спокойно переносить одиночество. Если ваша кошка внезапно начала вас преследовать, это явный сигнал, что ей что-то нужно.

Мяуканье. Некоторые ученые считают, что кошки разработали мяуканье специально для воздействия на людей, ведь между собой они общаются иначе. Если кошка подошла, начала мяукать и смотреть вам в глаза, от вас требуется какое-то действие.

Бросается под ноги. Иногда кошки буквально бросаются под ноги, мешая вам передвигаться. Таким образом они пытаются привлечь ваше внимание.

Становится ласковой. Кошки умны и расчетливы. Они становятся особенно ласковыми и нежными, когда хотят добиться чего-то — внимания, игры или вкусной еды.

Притворяется. Чтобы привлечь внимание, кошка может изобразить настоящую трагедию, притворяясь, что ей плохо. В этот момент она просто хочет, чтобы вы обратили на нее внимание.