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Как порадовать свою собаку: несколько основных способов

Кинологи ответили, как порадовать свою собаку

1:09
Зоосфера » Собаки

Собаки не обладают способностью к человеческой речи, поэтому хозяину часто сложно понять, что нравится его питомцу, а что нет. Люди даже не всегда правильно интерпретируют сигналы животного.

Кинологи ответили, как порадовать свою собаку
Фото: Wikipedia by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты предлагают 5 простых способов порадовать собаку:

  • Собакам очень нравится, когда владелец аккуратно чешет область за ушами. Чтобы доставить удовольствие, подносите руку сзади, так как пёс может беспокоиться, если увидит движение перед мордой.
  • Планирование четкого распорядка дня с регулярными прогулками и кормлением покажет псу, что вам можно доверять.
    Область груди — ещё одно приятное место для собаки. Однако трогать лапы или живот не рекомендуется, так как это может вызвать у животного нервозность.
  • Мало кто знает, что невыспавшаяся собака становится нервной и раздражительной, как человек. Поэтому обеспечьте питомцу комфортное место для сна.
  • Собаки обожают проводить время с хозяевами. Ведь кроме членов семьи у них никого нет. Поэтому всегда выделяйте время для своей собаки.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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