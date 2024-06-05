Как порадовать свою собаку: несколько основных способов

Собакам очень нравится, когда владелец аккуратно чешет область за ушами. Чтобы доставить удовольствие, подносите руку сзади, так как пёс может беспокоиться, если увидит движение перед мордой.
Планирование четкого распорядка дня с регулярными прогулками и кормлением покажет псу, что вам можно доверять. Область груди — ещё одно приятное место для собаки. Однако трогать лапы или живот не рекомендуется, так как это может вызвать у животного нервозность.
Мало кто знает, что невыспавшаяся собака становится нервной и раздражительной, как человек. Поэтому обеспечьте питомцу комфортное место для сна.
Собаки обожают проводить время с хозяевами. Ведь кроме членов семьи у них никого нет. Поэтому всегда выделяйте время для своей собаки.