Как порадовать свою собаку: несколько основных способов

Кинологи ответили, как порадовать свою собаку

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не обладают способностью к человеческой речи, поэтому хозяину часто сложно понять, что нравится его питомцу, а что нет. Люди даже не всегда правильно интерпретируют сигналы животного.

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Специалисты предлагают 5 простых способов порадовать собаку:

Собакам очень нравится, когда владелец аккуратно чешет область за ушами. Чтобы доставить удовольствие, подносите руку сзади, так как пёс может беспокоиться, если увидит движение перед мордой.

Планирование четкого распорядка дня с регулярными прогулками и кормлением покажет псу, что вам можно доверять.

Область груди — ещё одно приятное место для собаки. Однако трогать лапы или живот не рекомендуется, так как это может вызвать у животного нервозность.

Область груди — ещё одно приятное место для собаки. Однако трогать лапы или живот не рекомендуется, так как это может вызвать у животного нервозность. Мало кто знает, что невыспавшаяся собака становится нервной и раздражительной, как человек. Поэтому обеспечьте питомцу комфортное место для сна.

Собаки обожают проводить время с хозяевами. Ведь кроме членов семьи у них никого нет. Поэтому всегда выделяйте время для своей собаки.