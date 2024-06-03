Главный досуг у кошки: хвост — лучшее развлечение

Эксперты объяснили, почему кошка любит играть с хвостом

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут казаться довольно пассивными созданиями, предпочитающими спать или отдыхать на одном месте.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако некоторые питомцы, напротив, очень активны.

Это зависит как от возраста животного, так и от особенностей породы.

Например, некоторые кошки неожиданно начинают гоняться за своим хвостом. Такое поведение чаще ассоциируется с собаками, которые иногда так себя развлекают.

Но и кошек можно застать за этим интересным занятием. Почему животные гоняются за своим хвостом? Эксперты считают, что грациозными красавицами движет то же самое желание, что и у собак, — скука. Когда кошка хочет поиграть, а игрушек нет, хвост становится отличной альтернативой.

Также не стоит забывать, что таким необычным поведением кошка иногда хочет привлечь внимание хозяев.

Такое происходит в семьях, где с животными редко проводят время за совместными играми.

Поэтому важно организовать для своего питомца качественный досуг.