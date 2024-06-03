Главный досуг у кошки: хвост — лучшее развлечение

Кошки могут казаться довольно пассивными созданиями, предпочитающими спать или отдыхать на одном месте.
Однако некоторые питомцы, напротив, очень активны.
Это зависит как от возраста животного, так и от особенностей породы.
Например, некоторые кошки неожиданно начинают гоняться за своим хвостом. Такое поведение чаще ассоциируется с собаками, которые иногда так себя развлекают.
Но и кошек можно застать за этим интересным занятием. Почему животные гоняются за своим хвостом? Эксперты считают, что грациозными красавицами движет то же самое желание, что и у собак, — скука. Когда кошка хочет поиграть, а игрушек нет, хвост становится отличной альтернативой.
Также не стоит забывать, что таким необычным поведением кошка иногда хочет привлечь внимание хозяев.
Такое происходит в семьях, где с животными редко проводят время за совместными играми.
Поэтому важно организовать для своего питомца качественный досуг.
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