Все любят мохнатое пузико: почему собакам так приятно, когда мы гладим их живот

Кинологи ответили, почему собаки любят, когда им гладят живот

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда речь заходит о кошках, все знают, что эти грациозные создания не любят, когда кто-то трогает их живот. Буквально через пару минут питомец может поцарапать даже своего хозяина. Это легко объясняется тем, что в этой части тела находится большое количество нервных окончаний.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ситуация с собаками совершенно иная. Пес готов часами наслаждаться, если хозяин решит "почесать пузико". Почему же собакам это так нравится? Мало кто знает, что у ученых нет единого мнения по этому вопросу. Однако эксперты считают, что это объясняется просто. Все знают, что собаки любят почесывать себя, они катаются в траве и даже грязи, чтобы избавиться от зуда в области спины. Но потрогать свой живот пес не может, поэтому человек становится для него лучшим вариантом.

Собаке действительно приятно, когда хозяин поглаживает живот. Кроме того, для питомца это простой способ показать, что он признает авторитет своего владельца.