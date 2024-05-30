Трагедия в зоопарке: почему более 200 животных погибли, а крокодил Вася выжил

В Евпатории крокодил выжил после пожара в зоопарке

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы недавно сгоревшего зоопарка делают акцент на его стойкость и живучесть.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Официально причиной пожара в "Тропикпарке" стала неисправность в электропроводке. Однако некоторые "частные сыщики" подозревают поджог. Многоэтажный зоопарк сгорел 16 апреля 2024 года, и в результате погибло более 200 животных, сообщает argumenti.ru.

"Средств на восстановление нет", — заявили владельцы "Тропикпарка", добавив, что все же верят в возрождение развлекательного центра.

Героем этого трагического события стал крокодил Вася, которого нашли спустя два дня после пожара. Он показал удивительную живучесть, выдержав экстремальные условия огня и спасательных операций.