Трагедия в зоопарке: почему более 200 животных погибли, а крокодил Вася выжил

Владельцы недавно сгоревшего зоопарка делают акцент на его стойкость и живучесть.
Официально причиной пожара в "Тропикпарке" стала неисправность в электропроводке. Однако некоторые "частные сыщики" подозревают поджог. Многоэтажный зоопарк сгорел 16 апреля 2024 года, и в результате погибло более 200 животных, сообщает argumenti.ru.
"Средств на восстановление нет", — заявили владельцы "Тропикпарка", добавив, что все же верят в возрождение развлекательного центра.
Героем этого трагического события стал крокодил Вася, которого нашли спустя два дня после пожара. Он показал удивительную живучесть, выдержав экстремальные условия огня и спасательных операций.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.