Почему днем кошка игнорирует вас, а ночью приходит спать: советы ветеринаров

Эксперты объяснили, почему днем кошка игнорирует хозяина, а ночью приходит спать

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек огорчаются из-за того, что их питомцы мало внимания уделяют своим "обязанностям".

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошка может целый день игнорировать хозяина, но к ночи приходит в постель, чтобы спать рядом.

Почему же так происходит?

Важно понимать, что не все кошки ласковые. Некоторые питомцы более самостоятельны и предпочитают проводить время в одиночестве.

Это не означает, что животное плохо относится к своему владельцу; нужно просто привыкнуть к его характеру.

Следует смириться с тем, что кошка может быть сдержанна в проявлении эмоций. Почему же питомец приходит спать к хозяину?

Эксперты напоминают, что кошки — создания прагматичные, заботящиеся о собственной безопасности. Ночью животное особенно уязвимо и ищет дополнительные способы защиты.

Человек для этой роли подходит лучше всего. С точки зрения кошки, хозяин защитит её от врагов.

Поэтому даже самые сдержанные кошки могут приходить ночевать в хозяйскую спальню.