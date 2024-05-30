Почему днем кошка игнорирует вас, а ночью приходит спать: советы ветеринаров

Многие владельцы кошек огорчаются из-за того, что их питомцы мало внимания уделяют своим "обязанностям".
Кошка может целый день игнорировать хозяина, но к ночи приходит в постель, чтобы спать рядом.
Важно понимать, что не все кошки ласковые. Некоторые питомцы более самостоятельны и предпочитают проводить время в одиночестве.
Это не означает, что животное плохо относится к своему владельцу; нужно просто привыкнуть к его характеру.
Следует смириться с тем, что кошка может быть сдержанна в проявлении эмоций. Почему же питомец приходит спать к хозяину?
Эксперты напоминают, что кошки — создания прагматичные, заботящиеся о собственной безопасности. Ночью животное особенно уязвимо и ищет дополнительные способы защиты.
Человек для этой роли подходит лучше всего. С точки зрения кошки, хозяин защитит её от врагов.
Поэтому даже самые сдержанные кошки могут приходить ночевать в хозяйскую спальню.
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