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Беременные женщины крадут все внимание кошек: из-за чего это происходит

Стало известно, почему кошкам нравятся беременные женщины

1:29
Зоосфера » Кошки

Многие женщины замечают, что в период беременности их кошки проявляют к ним особый интерес. Питомец может просто становиться ближе и проявлять больше внимания. Иногда кошки предпочитают спать на животе у своей хозяйки.

Стало известно, почему кошкам нравятся беременные женщины
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот интерес может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, кошки имеют очень чувствительные рецепторы, поэтому могут замечать изменения в запахе своей хозяйки, связанные с беременностью, ещё до того, как это замечает сама женщина. Во-вторых, тепло живота беременной может привлекать кошек, так как они предпочитают теплые места.

Несмотря на эти проявления интереса, эксперты считают, что здоровая кошка, прошедшая полный курс вакцинации, не представляет угрозы для беременной женщины. Вес кошки слишком невелик, чтобы оказать какое-либо влияние на развитие ребенка.

Многие беременные женщины беспокоятся о возможности заражения токсоплазмозом, но контакт с кошкой сам по себе не является риском, если соблюдаются соответствующие меры гигиены, например, чистка лотка в перчатках или делегирование этой задачи другим членам семьи.

Кроме того, контакт с домашним питомцем может оказать положительное влияние на беременность. Взаимодействие с кошкой может успокаивать нервную систему и улучшать общее самочувствие будущей мамы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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