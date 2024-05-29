Не каждая кошка убежит от собаки: иногда может даже побить слабого пса

Стало известно, какие кошки не убегут от собаки

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Известно всем о вечном "противостоянии" между двумя популярными домашними питомцами — кошками и собаками.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В случае встречи на улице, собака часто стремится завязать знакомство или даже атаковать беззащитное создание.

Многие кошки в таких ситуациях предпочитают моментально уйти от потенциальной опасности, без лишних раздумий. Однако, найдутся и те, кто не желает покидать поле боя: они смело противостоят собаке.

Почему так происходит? Понятно, что реакция кошки на приближение крупного зверя кажется нам логичной: скорость у кошки внушительная, и вероятность того, что собака сможет догнать её, невелика.

В этот момент домашние питомцы руководствуются инстинктом самосохранения. Однако, есть кошки, которые управляются не только инстинктами, они также стратегично размышляют о каждом своём шаге. Если вы замечаете, что животное не убегает, а начинает активно обороняться, то перед вами умный зверь.

Животное осознаёт, что в борьбе с собакой у него мало шансов на победу, однако кошка вполне способна напугать пса.

Именно поэтому кошка принимает угрожающую позу, поднимает шерсть, начинает шипеть и издавать устрашающие звуки. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы отпугнуть собаку.

Эксперты считают, что таким образом кошка применяет психологические приёмы и манипулирует псом.